Winckler y Bravo, peones

Prefacio.

La militancia de Morena en Tlapacoyan está inquieta. Les preocupa que tarden tanto en dar a conocer a quien será candidato de esa fuerza política a la alcaldía, y temen que al final les vayan a salir con una desagradable sorpresa. *** Gente que ha trabajado año con año por consolidar a Morena en ese municipio dicen no entender la razón de la tardanza: "¿Por qué Tlapacoyan, siendo un municipio tan histórico, por qué hasta esta fecha no sale la denominación del promotor de Morena? Cuando todo el distrito siete ya salió. Entonces tenemos esta preocupación, porque tenemos gente que ahí ha trabajado por mucho tiempo con Morena y pues queremos que el candidato sea de Morena; que no sea un improvisado o de otro partido como en muchos municipios que vienen saliendo". *** Contrario a lo que se pudiera esperar, los militantes de Morena no se refieren a nadie en especial, pero advierten que en la dirigencia estatal de ese partido saben a quienes se refieren. *** "Queremos la mejor opción y sabemos quién es. Debe ser un buen obradorista, un morenista, pero no un improvisado; que venga de un partido a otro y lo quieran imponer, porque eso no se vale. No vamos a aceptar ningún dedazo en Tlapacoyan; queremos informar que, si debemos tomar la carretera, la vamos a tomar, pero queremos que Morena cumpla con los objetivos que están escritos en la convocatoria". *** Tienen tarea en la Comisión de Elecciones de Morena.

* * *

Existen múltiples versiones sobre este dicho y otras tantas de su origen. Casi todas coinciden: "espera sentado en el umbral de tu puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo".

Esa fue la actitud mostrada por el exfiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, al momento de llegar a la sala de juicios orales para atestiguar la audiencia en la que se imputa a su enemigo, Jorge Winckler Ortiz, el delito de tortura.

La historia entre estos dos personajes de la vida política de Veracruz es larga y tiene su origen en un vicio que no ha sido erradicado de esos organismos supuestamente autónomos: los "fiscales carnales". Luis Ángel Bravo era "el fiscal de Duarte", mientras que Winckler fue "el fiscal de Yunes".

Hace algunos meses coincidieron en el área "privada" del penal de Pacho Viejo dos enemigos políticos. Uno de ellos era Jorge Winckler y el otro un servidor público que destacó en el gobierno de Javier Duarte. Este último se enteró de la llegada del fiscal de Yunes y acudió decidido a hacerle fuertes reclamos.

Cuando llegó a la celda de Jorge Winckler se encontró con un sujeto tranquilo, que lo recibió sin aspavientos y sólo le recordó: "tú y yo sólo somos peones del mismo tablero. Son nuestros jefes los que están confrontados. Tú hiciste lo que te ordenaron y yo hice lo propio".

Lo que se sabe de la audiencia que inició la mañana de este miércoles, es que la gobernadora no había sido informada sobre sus implicaciones. Ella suponía que se trataba sólo de un expediente más en contra del exfiscal, pero nadie le había avisado que, en caso de que el juez vinculara a proceso a Jorge Winckler, las consecuencias jurídicas podrían alcanzar al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Hubo, sin embargo, voces aliadas, de especialistas en la materia, que le avisaron a tiempo. En esos momentos -dicen- Rocío Nahle entendió que alguien estaba tratando de "pasarle de humo" ese proceso jurídico y de inmediato giró instrucciones para evitar que los habitantes de El Estero impusieran una resolución a su favor.

El caso no era tan sencillo como lo había pintado la defensa de Jorge Winckler. No se trataba, como ellos dijeron, de "cosa juzgada", pues ningún juez determinó el sobreseimiento de esa causa y la determinación del fiscal de "no ejercicio de la acción penal" era insuficiente.

La audiencia se prolongó y al momento de escribir estas líneas (cerca de las 6 de la tarde) aún no concluía. Lo que no querían los asesores y aliados de Jorge Winckler, era que el proceso llamara la atención de la opinión pública, pues de esa manera resultaría más complicado torcer la ley.

La sala de juicio oral de Pacho Viejo se convirtió así en un nuevo campo de batalla entre dos poderosas fuerzas políticas de Morena.

¿Se impondrá el "padrino" de los Yunes, o la gobernadora dejará claro que es ella la que manda en Veracruz?

Muy pronto lo sabremos.

* * *

Epílogo.

La versión que tiene el abogado Jorge Reyes Peralta sobre el caso Winckler es digna de análisis. *** El abogado, quien representa a la víctima de tortura, Gilberto Aguirre Garza, advirtió antes de que iniciara la audiencia contra Jorge Winckler, que existía un riesgo real de que el juez de control determinara no vincularlo a proceso, pues habría recibido instrucciones de David Cardeña, operador de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. *** Reyes Peralta explicó que, en la búsqueda de su reelección como magistrada y como titular del Poder Judicial del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez se habría acercado al Senado, donde le pusieron como condición que dejara en libertad al exfiscal. *** ¿La magistrada jugando para los dos bandos? *** En San Rafael, la Asociación Civil "Agilízate" inició una campaña para la prevención del cáncer cérvico-uterino, totalmente gratuita. *** Este jueves 27 de marzo, en la clínica de San Rafael, en la colonia "13 de Diciembre", se realizarán exámenes preventivos a las mujeres que acudan. Sólo deben llevar su CURP o su credencial de identificación. Bien.

filivargas@gmail.com