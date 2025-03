Que todo será culpa de Ramírez Zepeta

En la crisis de Morena, la militancia en el estado de Veracruz, se encuentra en alerta máxima, y adelantan malas vísperas en las próximas elecciones municipales en 212 ayuntamientos.

Y de todo culpan por la derrota anunciada al dirigente estatal, al famoso choapaneco, Esteban Ramírez Zepeta, por las malas decisiones en la elección de candidatos y candidatas, además de otras "cositas", que no es nuevo en los partidos políticos en tiempos electorales.

Y es que dicen, que se trata de algo muy viejo el asunto de las candidaturas al mejor postor, por lo que la militancia anda inquieta en los diferentes municipios de la entidad, es que de dónde sacan a los dichosos "coordinadores", que no emergen de tómbolas, sino más bien de la política en "pañales" más bien parece kermes, y eso es lo que tiene preocupados a muchos que anticipan los malos augurios morenistas en la entidad más politizada del país.

Pero, aquí sí no hay cama o cuna para tanta gente, y es que los expertos creen que el famoso Zepeta, herencia del gobierno estatal pasado, no suma, no resta y sólo multiplica para su propia causa.

Y en el tema del Yin y el Yan, el famoso Eduardo "Mochilas" Verástegui, identificado como todo un personaje de ultraderecha rosario en mano, desde la villa de la patrona de América, le hizo el milagro junto con el Santo y no precisamente el enmascarado, sino el que tiene de cabeza al mundo, le empujaron para que el INE le diera su partido político "Movimiento Viva México" que tratará de hacer su "Luchita", así como en la industria de los Oscares, ahora le entra a una nueva etapa de la productiva industria electoral.

Aunque, en la tierra del nunca jamás de Alicia en el país de las maravillas, aquí el famoso Eduardo Verástegui, dicen que con los antecedentes en el México de la colonia, y precisamente del que se fue, al actor, director y productor cinematográfico, le tardará un poco cuajar su machaca, porque aliado de ángeles y demonios, en estos lares no es momento de presentarse con fines y pose de mesiánico por las amistades que no le ayudan, ni tantito, pero al final la ilusión prevalece y no hay peor lucha, que la que no se hace.

Por lo pronto del personaje y su incipiente partido político, se dice de todo y en forma especial los analistas políticos y hasta de los de la vela perpetua del tema de que les corroe, más bien les corresponde en la reflexión del día, noticia de la semana, que dará para mucho más especular con el "Milei mexica´. Ándale. Así las cosas.