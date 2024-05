Volvió Cuitláhuac, el porro

Prefacio

El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, se siente muy cómodo con la candidatura de Rocío Nahle. Él ya entendió que “cojean” del mismo pie: su ambición desmedida. *** Este martes la activista de Morena Guadalupe Porras Marín anunció su renuncia a ese partido y su adhesión a la campaña de Pepe Yunes. *** Al hacer el anuncio, la joven, que trabajó en el Distrito XIII, con cabecera en Huatusco, denunció actos de corrupción por parte Esteban Ramírez Zepeta, como la venta de candidaturas, presión a alcaldes, coacción con funcionarios públicos y bloqueo de liderazgos de mujeres, ya que dijo que ella junto a compañeras fueron bloqueadas en el distrito. *** Guadalupe Porras explicó que su hermano Alejandro es compadre de Ramírez Zepeta y esa cercanía le permitió ver ese tipo de actos de corrupción. *** “Me estoy sumando, porque tuve la grandiosa oportunidad de hablar con Pepe Yunes, de recalcar que somos jóvenes limpios, queremos un cambio para Veracruz, conocemos el diagnóstico de nuestra zona, municipio y distrito y tenemos toda la idea de hacer un cambio para mejorar, sobre todo que los jóvenes puedan tener este empuje y puedan sumarse”. *** Poco a poco se consolida la percepción de que Rocío Nahle sigue cayendo y no hay poder que la detenga.

* * *

El gobernador de Veracruz no es -y eso lo sabe hasta un niño de primaria- la autoridad más brillante que hayamos tenido los veracruzanos. No razona, no obtiene conclusiones; se limita a copiar y a repetir -eso sí, al pie de la letra- todo lo que le indican.

Cualquier otro con el mínimo de sentido común habría captado el mensaje que le hicieron llegar los cañeros de Veracruz el pasado fin de semana, cuando envió a sus patrulleros a “reventar” un evento de Pepe Yunes: “no te metas, porque no nos vamos a dejar”.

Desde su muy limitado intelecto, Cuitláhuac García calculó que a Arturo Castagné le hacía falta “un calambre” para que le “bajara dos rayitas” a sus ataques contra Rocío Nahle. Nunca entendió.

“Gobernador Cuitláhuac García, exijo presentes las denuncias correspondientes en mi contra ante la FGR por los ilícitos que presumes cometí, con la plena seguridad que mientes y por lo mismo “no presentarás ninguna denuncia” y quedarás evidenciado como el mentiroso que eres”, le respondió el empresario veracruzano.

“No tengo ninguna participación en la ‘Torre Centro’ , menos aún en ‘otras empresas’ que dices se formaron y en las cuales participo, exijo te retractes y me ofrezcas una disculpa pública, de lo contrario me apersonaré en palacio de Gobierno para que me presentes las pruebas que dices tener y que comprueben tus dichos, jamás debiste gobernar este maravilloso estado de Veracruz, los veracruzanos no nos volveremos a equivocar con tu secta Morena y los mandaremos al basurero de la historia”, le advirtió Castagné.

Más aún:

“Exijo también, ya que te diste el tiempo de mentir sobre mi persona, te manifiestes sobre las denuncias que presenté en contra de la señora de Zacatecas Rocío Nahle y hagas lo necesario para aprontar y darle seguimiento a mis denuncias, quedo atento”.

Arturo Castagné acudió este martes hasta las puertas de Palacio Nacional, acompañado de la diputada federal María Elena Pérez Jaén, para solicitar se le permitiera el acceso a la conferencia de prensa del presidente y ahí, desde donde López Obrador pidió que las acusaciones contra Rocío Nahle estuvieran sustentadas en pruebas, entregarle un legajo de los documentos que en tiempo y forma fueron presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Por supuesto que no les permitieron acceder al Palacio Nacional, lo que le permitió afirmar ante los medios de comunicación: “no es (Palacio Nacional) la casa de los mexicanos”.

Y explicó a detalle el motivo de su visita: “Venimos como ciudadanos, porque él (López Obrador) ha estado solicitando pruebas de la inmensa corrupción que existe en la obra de Dos Bocas y lo digo y lo repito: la señora Rocío Nahle es la reina de la corrupción en este momento en este país”.

Y ágil, como suele ser en estos casos, el gobernador de Veracruz salió a responder. En el remedo de “mañanera” que él organiza en Xalapa, Cuitláhuac García pidió a la FGR investigar “un presunto nexo que existiría entre el empresario Arturo Castagné Couturier y el ‘Cártel Inmobiliario’ de la Torre Centro”, en el puerto de Veracruz.

“Vamos a reiterar nuestra solicitud, ya lo hicimos, pero reiterar nuestra solicitud que se integre a la carpeta que nosotros abrimos por denuncia ante la FGR. Esto que estamos dando a conocer y que el Presidente mencionó hoy por la mañana, porque no solamente aparecen estos apellidos ligados a jueces, sino también estas empresas que surgieron en el bienio que me antecedió y que fueron beneficiarias del gobierno anterior. Entre ellas me saltó a la vista que una empresa tiene transacciones con un personaje de apellidos Castagné Couturier”.

Aunque, valiente como dice ser, de inmediato se curó en salud: “ahora entiendo por qué el odio de este personaje y su involucramiento a quererse meter en las elecciones. Yo no (me meto), yo voy a respetar, ya dije que no, pero sí salta a la vista”.

La derrota de Morena en Veracruz el próximo 2 de junio tiene que ver mucho con la fama de corrupta de su candidata, pero a eso habrá que abonarle los reiterados tropiezos de su gobernador.

* * *

Epílogo

Este martes el candidato a la gubernatura por la coalición opositora, Pepe Yunes, estuvo en la sierra de Zongolica y les anunció a sus pobladores que esa zona tendrá especial atención del próximo gobierno. *** Pepe Yunes dialogó con habitantes de Soledad Atzompa, Córdoba, Coscomatepec, Omealca, Astacinga, Atlahuilco, Mixtla de Altamirano, Magdalena, Zongolica, Tequila, Tehuipango, Los Reyes y Tlaquilpa, quienes le manifestaron con calidez y alegría su confianza y respaldo. *** Le dieron a conocer las grandes carencias en las que viven, como drenaje, carreteras, medicamentos, atención sanitaria y agua potable. *** El candidato se sinceró con ellos: “Algo me estrujó el corazón. Cerca de seis mil habitantes de este municipio hoy están en California o en alguna otra parte. Vamos a trabajar un proyecto de desarrollo regional para que la gente no tenga que irse. Hay que traer trabajos bien remunerados, mejores escuelas y atención médica, sobre todo, para las mamás”. *** Aprovechó para aclarar: “los programas sociales se van a quedar, los que se van a ir son los malos gobiernos de Morena”.