¿Veracruzanos “avispados”?

Prefacio

¿Recuerdan los casos recurrentes de inseguridad y violencia registrados en Poza Rica y en los municipios aledaños? *** Fue allá donde fueron arrojados cuerpos humanos desmembrados; fue allá donde se registraron masacres en diversos bares, de manera casi simultánea. *** Fue también allá donde desapareció un matrimonio que pretendía vender un vehículo y apareció casi un mes después en una fosa clandestina. *** Fue allá donde se registró la persecución y posterior ejecución de un empresario dedicado a la administración de bares. Allá también fue secuestrado un empresario pastelero, por quien los familiares tuvieron que pagar una suma millonaria. *** Bueno, pues en Tuxpan, desapareció un joven desde el pasado 5 de junio. Harolt Josafeth del Ángel Reséndiz salió de su domicilio y ya no se supo mas de él. *** Habitantes de aquel municipio realizaron una marcha que concluyó frente al palacio municipal, en donde se plantaron para exigir dialogar con autoridades locales, para que les informes qupe están haciendo para localizar al joven. *** Y hay quienes se niegan a admitir que el norte de la entidad es una “zona roja” en materia de seguridad.

* * *

Para nadie es un secreto que el presidente López Obrador tiene una especial simpatía por el estado de Veracruz. Ha repetido hasta el hartazgo que él es veracruzano, porque su padre nació en esta entidad. Su respaldo a Rocío Nahle fue permanente y este jueves lo confirmó:

“Felicito a mis paisanos, a mis paisanas, por la decisión que tomaron de elegir a Rocío Nahle, es algo importantísimo, es lo mismo que pasó a nivel nacional. Hubiese sido, de veras, muy lamentable el que regresara la corrupción. Y felicitar al pueblo de Veracruz porque siempre, siempre, siempre, ha sido un pueblo muy avispado, muy despierto, y ahora lo demostró de nuevo, no se deja chorear”.

Pasa por alto el presidente, sin embargo, que ese pueblo que “siempre, siempre, siempre” ha sido muy avispado, fue el que votó por Javier Duarte. También votó por Cuitláhuac García que, por más que lo quiera defender, se ha ganado con mucho orgullo la calificación de “peor gobernador en la historia de Veracruz”. O, ¿de qué otra manera explica que la misma candidata de Morena haya optado por alejarse del mandatario estatal?

El consejo fue recurrente: “no te vincules con Cuitláhuac, porque te arrastra hacia abajo”.

¿Acaso los veracruzanos se volvieron “avispados” a partir de su llegada a la presidencia?

Porque, contrario a lo que el presidente presume, con mucha frecuencia los veracruzanos votan “con el hígado”. Fueron esos mismos veracruzanos los que se creyeron aquella campaña del 2006, en la que calificaban a López Obrador como “un peligro para México” y le negaron su voto. Fueron los mismos que creyeron hace seis años que, por tener el respaldo del presidente, Cuitláhuac García tendría sus virtudes.

No, los veracruzanos no suelen ser tan “avispados” y es muy común que los “choreen”. No digo que este haya sido el caso, pero los veracruzanos tampoco nos comemos el cuento de que somos “muy despiertos”.

¿O es que sólo lo somos cuándo votamos en el mismo sentido de quien es hoy nuestro presidente?

Él dijo: “siempre, siempre, siempre”.

* * *

Epílogo

El perfil es, sin duda, el adecuado. *** Este jueves Rocío Nahle anunció que la maestra Xóchitl Molina González será la titular de la Secretaría de Cultura. Ella fue comisionada de los Pueblos Indígenas y titular del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas. Es originaria de Tatahuicapan, profesora de primaria, con un Diplomado en historia social y oral y con una Maestría en Gobierno y una Licenciatura en Pedagogía.

