Veracruz y su peso estratégico

Prefacio.

Habrá que poner atención a lo que sucede en el sector educativo. *** Este jueves circuló en redes sociales una carta anónima, en la que trabajadores de la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) denuncian graves atropellos a sus derechos laborales. *** "Los compañeros trabajadores de esta dependencia están siendo liberados de sus áreas a las cuales están adscritos, sin argumento y fundamento en la normatividad. En caso de no aceptar el documento de liberación, son amenazados con diferentes argumentos personales. Los mueven de sus áreas de adscripción a otras sin dialogar", explican en el documento. *** Las decisiones que toman las nuevas autoridades en la SEV afectan, incluso, los derechos sindicales: "A algunos compañeros les están quitando la protección sindical, al no hacerles el descuento vía nomina en su talón cheque, cuando ya tenían el descuento anteriormente. Se tiene conocimiento de personal que fue movido de su área y aparte de la liberación, se les hizo firmar por compensaciones que nunca recibieron o cobraron, lo que ha generado incertidumbre entre los trabajadores al verse amenazados con las nuevas autoridades y sin contar con el apoyo sindical". *** Y han ido más allá: "Ahora nos piden que firmemos una carta compromiso de cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Judicial y el Código de Conducta de la Secretaria de Educación de Veracruz, cuando no conocemos los códigos antes mencionados y tampoco hemos recibido una capacitación o asesoría por parte de las autoridades". *** Hay quienes se empelan en hacer las cosas "a su modo", sin detenerse en analizar las normas vigentes. Es necesario que la gobernadora Rocío Nahle ponga atención a estos casos.

* * *

Para nadie es un secreto la relevancia que el estado de Veracruz tiene, en el ámbito electoral, para todo el país.

Esta es una de las entidades más relevantes en el panorama político y sus elecciones municipales jugarán un papel clave en la configuración del poder a nivel estatal y nacional.

Veracruz es el tercer estado con mayor padrón electoral, con más de 6 millones de votantes. Su ubicación estratégica en el Golfo de México lo hace un elemento clave para la economía, el comercio y la seguridad del país.

Las elecciones municipales de este año servirán como un indicador; este laboratorio permitirá saber si se mantiene el respaldo ciudadano para Morena, especialmente después del desastre que fue gobierno de Cuitláhuac García.

Gobernar municipios permite a los partidos fortalecer sus estructuras políticas, movilizar recursos y posicionar liderazgos rumbo a elecciones estatales y federales. En esta entidad hay municipios que tienen un gran peso estratégico, como Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Tuxpan y Poza Rica, territorios que, por su alta población y recursos económicos se convierten en referentes de la política nacional.

Apenas la semana pasada estuvo en este territorio el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; ya visitó esta entidad el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera. Jorge Álvarez Máynez ya visitó en dos ocasiones Veracruz y hasta la dirigencia nacional de Morena, con Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán, pisó territorio veracruzano.

Nada de eso es gratuito. Es la relevancia que Veracruz tiene en estos momentos en el terreno electoral.

En la Ciudad de México saben que los resultados municipales influirán en la composición del Congreso local y determinarán la capacidad de la gobernadora para impulsar su agenda. Un mal desempeño de Morena en municipios, por ejemplo, podría ser una alerta para el gobierno federal sobre una posible pérdida de apoyo popular.

Pero la oposición tiene también los ojos puestos en esta entidad. El PAN y PRI necesitan recuperar terreno tras los reveses sufridos en elecciones recientes. Ganar municipios estratégicos les permitiría fortalecer su presencia en el estado y perfilar candidatos competitivos para 2027.

Y en toda esta tormenta que se empieza a crear, Movimiento Ciudadano podría jugar un papel importante si logra consolidarse en algunas regiones de la entidad.

Jorge Álvarez Máynez asistió a la inauguración de la casa de enlace que abrió en Boca del Río el delegado nacional de ese partido, Sergio Gil Rullán y en su discurso retomó una bandera que, al menos en esta entidad, siempre ha funcionado: Dante Delgado Rannauro.

El actual dirigente nacional de Morena recordó que el exgobernador veracruzano pasó por momentos complicados, pero no cedió a las tentaciones.

"Nada le costaba hace 30 años a Dante Delgado hacer lo mismo que hicieron los Yunes; le ofrecieron mil veces más de lo que a ellos les ofrecieron, si se doblaba y se arrodillaba frente al régimen, y los mandó al carajo y terminó dando la pelea desde la cárcel, y dijo no voy a salir de rodillas a dónde entré de pie", recordó.

Álvarez Máynez entiende las dimensiones del enemigo al que se habrán de enfrentar y asume el reto:

"El problema que atacamos es un sistema, porque aquí también vino a Cuitláhuac y prometió que iba a cambiar eso y a fondo, incluso decía que iba a meter a la cárcel a Miguel Yunes, al ex gobernador, y ¿dónde terminaron?, votando juntos, burlándose de México, riéndose de la gente a la que cada seis años invitan a la misma farsa, y denigrando la labor a la que nos dedicamos todos los que estamos acá, el servicio público, que es la política, que debería ser una labor digna para las personas que quieran hacer el bien".

Estamos empezando a vivir un momento crucial en la vida política de nuestro país. Lo que sucederá en los próximos meses marcará, en buena forma, el futuro de México.

Estemos atentos.

* * *

Epílogo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso local, Esteban Bautista Hernández, lleva dos semanas brindando atención a quienes se acercan a su oficina, desde que echó a andar los "miércoles de audiencia". *** En estas dos semanas ha tenido que salir a los medios de comunicación a explicar que su oficina no es agencia de colocaciones, que ahí no se definen las candidaturas municipales y que él tampoco está de acuerdo en que las actuales autoridades municipales pretendan "heredar" sus cargos a familiares y amigos. *** Esto confirma que hay un importante sector en el interior de Morena que insiste en hacer valer ciertos privilegios, ganados -según ellos- por los apoyos económicos y logísticos que brindaron en el proceso electoral del 2024. *** O no están bien informados, o alguien los engañó prometiéndoles prebendas que no van a recibir. Pronto se verán las consecuencias.

