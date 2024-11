Una burla, el trato a la UV

Prefacio

Desde que el ahora expresidente López Obrador se inventó aquella absurda respuesta (“yo tengo otros datos”), todos los funcionarios emanados de un gobierno de Morena la utilizan frente a cuestionamientos que son irrebatibles. *** Eso mismo hizo este miércoles la tercera secretaria de Salud de la administración de Cuitláhuac García, la doctora Guadalupe Díaz del Castillo. *** En su comparecencia para hacer la glosa del sexto y último informe de gobierno de la actual administración, la funcionaria nos salió con la noticia de que estamos “muy bien” en materia de dengue, que ocupamos la posición 16 a nivel nacional por el número de casos, cuando apenas minutos antes el diputado Héctor Yunes le había dado otra cifra: “En el caso del dengue, a septiembre de este año, ustedes reconocían el registro de casi 2 mil 800 casos en el estado. Sin embargo, para noviembre, dada la criminal cancelación del programa de fumigación contra el mosco del dengue, la cifra ya superaba los 7 mil infectados”. *** Y en ese mundo de fantasía que todos los servidores públicos buscan mostrarnos, la titular de Salud aseguró que los empleados de ese sector acudieron, en efecto, a diversos actos de carácter electoral, pero lo hicieron “por voluntad propia y sin coacción alguna”. *** Y nosotros nos seguimos chupando el dedo.

* * *

Suena a burla la supuesta “disposición” del Congreso de Veracruz para cumplir con lo que la Ley exige en materia presupuestal para la Universidad Veracruzana (UV).

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista, afirmó que se analizará el reclamo de la Universidad Veracruzana (UV) para cumplir con su autonomía financiera del 4 por ciento del presupuesto que marca la Constitución y aseguró que “hay voluntad” para atender el reclamo de la casa de estudios.

Como una muestra de la “buena disposición” del Poder Legislativo, Esteban Bautista mencionó que “se generarán algunos ahorros” con la desaparición de organismos como el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), fondos que podrían ir a reforzar a la UV.

“Yo creo que del ahorro que se tenga en esa parte vamos a redireccionar los recursos (…), ningún recurso nos va a alcanzar, porque todo mundo está pidiendo ese tema, pero el tema del rector de la Universidad me parece muy viable porque hay muchos estudiantes que se han quedado sin tener acceso precisamente porque no tenemos el presupuesto para contratar más maestros, no tenemos el presupuesto para más espacios educativos (...) Yo le dije al rector que con todo gusto nosotros vamos a ser aliados de nuestra casa máxima de estudios”.

El comentario suena a burla, porque el presupuesto del IVAI en el 2024 fue de apenas 47.8 millones de pesos, cuando la diferencia entre lo que pide la Universidad Veracruzana y lo que propone el gobierno estatal es cercana a los 1,500 millones de pesos.

Todo parece indicar que la intención es seguir con la misma dinámica del actual gobierno: ofrecerle una miseria de presupuesto a la UV y después “concederle” una ampliación insignificante que todavía hay que “agradecer”.

En todo esto se percibe la mano siniestra del secretario de Finanzas (del actual y del próximo gobierno estatal), José Luis Lima Franco, el responsable de ese invento malévolo del “presupuesto de libre disposición”, cuando la Constitución se refiere claramente al presupuesto general, sin excepciones.

En esa dinámica, la declaración del presidente de la Jucopo parece más bien una salida política.

“Vamos a analizar, yo no puedo definir en estos momentos, vamos a analizar, pero hicimos el compromiso con el rector de que sí les vamos a ayudar”.

¡Claro! Arrojándole a la UV el escombro que quede después de derruir los órganos autónomos.

La única forma en la que se puede hacer justicia a la casa de estudios es apegarse al espíritu del ordenamiento de la Constitución local y dotar a esa institución de los recursos que requiere para ofrecer una educación de mejor calidad y para más estudiantes.

* * *

Epílogo

La presencia de abogados del Proyecto Inocencia en el Distrito Judicial de Papantla ha abierto la puerta para que muchas familias agraviadas por los abusos en los que han incurrido fiscales y jueces, expongan expedientes visiblemente amañados que ameritan su revisión y la acción penal contra los responsables. *** El abogado Tomás Mundo Arriasa acudió a ese Distrito en el norte de la entidad para asesorar a la defensa del indígena Guillermino Vicente Licona, quien fue privado de la libertad de manera irregular y acusado de secuestro agravado, sin permitirle los elementos necesarios para su defensa. *** Una vez que se conoció que este equipo de abogados trabaja ya en la conformación de un expediente contra fiscales y jueces que incurrieron en abuso de autoridad, se han acercado familiares de otros indígenas que permanecen presos a pesar de ser inocentes. *** Todas las quejas coinciden en señalar como al autor de estos abusos al exfiscal antisecuestros David Cardeña, y a dos jueces que operan bajo consigna: Míriam Eunice Juan León y Álvaro Vázquez Campos. *** Ya se presentaron denuncias penales contra estos servidores públicos y sus expedientes ya están en el Poder Judicial de la Federación, por lo que muy pronto podría haber noticias. *** La zona más vulnerable en el estado de Veracruz frente a la inminente presencia del gusano barrenador de ganado, es la zona sur, y las autoridades estatales nada están haciendo para reforzarla. *** Mario Espinosa Ríos, presidente de la Asociación Ganadera de Agua Dulce reconoció que, aunque esa plaga había sido erradicada hace más de 30 años, está reapareciendo y lo atribuyó a la relajación de las medidas sanitarias, pues se ha permitido el ingreso de ganado extranjero sin los controles adecuados. *** A esto se suma -dijo- la falta de vigilancia en las casetas de sanidad animal y la disminución de personal encargado en los ranchos, lo que aumenta el riesgo de una detección tardía del parásito. *** El próximo subsecretario de Ganadería en Veracruz, Carlos Manuel Jiménez, y el “asesor honorario”, José Luis Peña, ya están enterados de la gravedad del problema y saben muy bien dónde se generó esa vulnerabilidad que hoy afecta a los productores veracruzanos. *** Habrá consecuencias.

