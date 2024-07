Seguridad: promesa incumplida

Prefacio

Cada vez está más cerca la fecha en la que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, cumpla con la sentencia que lo mantiene en prisión en la Ciudad de México. *** Antes de que ese plazo se cumpla, los abogados de Javier Duarte trabajan para echar por tierra las carpetas iniciadas en su contra por la Fiscalía de Veracruz, pues no se trata de que, una vez en libertad, lo vuelvan a capturar para traerlo a una cárcel estatal. *** Esta semana Javier Duarte reanudó las acciones para invalidar una acusación en su contra por el delito de incumplimiento de un deber legal, formulada por la Fiscalía General del Estado (FGE). *** El martes 16 de julio, la magistrada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, María Elena Leguizamo Ferrer, admitió el recurso de revisión 197/2024 formulado por Javier Duarte en contra de la sentencia del 22 de marzo de 2024 del Juzgado Segundo de Distrito. *** En aquella fecha, el Juez Segundo de Distrito, Alejandro Quijano Álvarez, le negó al exgobernador de Veracruz el amparo contra la negativa de un Juez de Control para sobreseer el proceso penal 38/2017, instruido contra él por no cumplir en tiempo y forma con la entrega-recepción de la administración estatal. *** En múltiples ocasiones el propio Javier Duarte ha explicado que el proceso de entrega-recepción ya no le correspondió a él, pues antes de que se cumplieran esos plazos él solicito licencia a su cargo, por lo que tocaba al gobernador sustituto (Flavino Ríos Alvarado) cumplir con ese protocolo. *** El 26 de abril de 2024 por el juez de control de Pacho Viejo desechó la petición de Javier Duarte para sobreseer la acusación por incumplimiento de un deber legal. *** Javier Duarte llevó el asunto al Segundo Tribunal Administrativo, que le dio entrada el 29 de abril de 2024 y turnó la ponencia el 17 de julio de 2024, para su resolución. *** El exgobernador de Veracruz consiguió una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión en su contra.

* * *

El pasado martes el presidente López Obrador mintió de manera flagrante al hablar de la inseguridad en Veracruz y asegurar que ésta había disminuido durante la gestión de Cuitláhuac García.

“En Veracruz se ha avanzado bastante en combatir la delincuencia, así se demuestra con los datos; son menos homicidios, menos robos, menos secuestros. Si se compara el gobierno de Cuitláhuac (García) con el gobierno anterior, es notorio y demostrable de que ha habido una disminución en la incidencia delictiva en el caso de Veracruz, nada que ver de la época anterior; sin embargo, sigue habiendo inseguridad, violencia, y hay delitos, no sólo en Veracruz, sino a nivel nacional, que dañan mucho y que nos están costando trabajo”.

Ahí le van algunos datos para mostrar la ineficacia del gobierno de Veracruz.

De diciembre de 2018 (cuando asumió la gubernatura Cuitláhuac García) al 2023, en México se registraron 5 mil 386 secuestros. De todos ellos, 947 casos se registraron en el estado de Veracruz, situación que colocó a esta entidad como la primera en este delito.

En feminicidios, en los primeros tres meses del 2023, en México se habían acumulado 220 casos. El Estado de México encabezó esa estadística con 25 casos; le siguió Oaxaca con 20 y después Veracruz con 19.

En el período de 2018 al 2022, el estado con el mayor número de casos de homicidios dolosos fue Guanajuato, con 20 mil 790 víctimas. Le siguen el Estado de México (15,781), Baja California (14,642), Chihuahua (13,736), Michoacán (11,741), Jalisco (11,520), Guerrero (8,349), Sonora (7,646), Zacatecas (5,835) y Veracruz, con 5,726 víctimas.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas indica que entre los estados en los que se reportan más personas desaparecidas se encuentran Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz.

¡Qué lejos está Veracruz de aquella promesa de campaña, en el 2018, de quien hoy es aún gobernador! En aquel entonces prometió llevar a cabo “políticas públicas eficientes”, para erradicar lo que él que consideraba, uno de los problemas más graves de la entidad: la inseguridad”.

Cuitláhuac García aseguraba que las acciones implementadas en aquel entonces para acabar con la delincuencia habían fracasado porque, “se quiere entender la inseguridad como un problema de policías y ladrones y es algo más complejo, que requiere acciones de carácter multifactorial. Nosotros vamos a pacificar Veracruz con un Plan Integral de Seguridad”.

Su período como gobernador está por concluir y los veracruzanos nunca conocimos ese famoso “plan integral”.

Su gobierno no sólo ha sido omiso en el combate a la delincuencia. También ha sido cómplice.

En el sur de la entidad, el empresario Ángel Remigio Vázquez Martínez acusó al alcalde de San Juan Evangelista, Justino Guillén Lagunes, de estar al servicio de la organización criminal conocida como “Los Chivos”.

El pasado 12 de julio, una decena de sujetos irrumpió (se ostentaban como elementos de la policía municipal de San Juan Evangelista) irrumpieron en el rancho San Miguel de Ángel Remigio Vázquez Martínez, a quien torturaron y amenazaron.

El agraviado aseguró que el verdadero control sobre la policía en aquel municipio no lo tiene el alcalde, sino la banda criminal de “Los Chivos”, especialmente su líder, Miguel Ángel Vázquez Bonilla.

Por otra parte, la mañana de este miércoles, habitantes de la comunidad Paso de la Milpa hallaron a orilla de la carretera que comunica a Actopan con La Bocana el cuerpo de un hombre que presentaba huellas de violencia.

Policías municipales confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años que vestía playera deportiva color blanco con rojo, pantalón de mezclilla botas tácticas y tenía barba de chivo. Presentaba huellas de violencia.

Y en Tuxpan, tres personas fueron ejecutadas a tiros la noche del martes.

Mientras todo eso sucede, la policía estatal concentra sus esfuerzos en la búsqueda y captura de “peligrosos delincuentes” que -aseguran- dieron datos falsos sobre su domicilio o forzaron a empleados municipales a realizar tareas de carácter electoral.

Esa es la transformación que consiguió Veracruz en los últimos años.

* * *

Epílogo

Va una muestra más del papel que juega la policía de Veracruz en el combate a la delincuencia: ante el riesgo de que elementos de la Policía Estatal, de la Policía Naval y de la Guardia Nacional regresen a cumplir una amenaza de desalojo sin orden judicial, este miércoles Gabino Velázquez Hernández, acompañado del abogado penalista Tomás Mundo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. *** Seis elementos policiacos llegaron al domicilio de Gabino Velázquez argumentando que llevaban una orden de desalojo, la que nunca mostraron. *** Los policías intimidaron al denunciante con sus armas de cargo y dos de ellos ingresaron al domicilio sin la autorización del propietario, mientras que los otros permanecían afuera. *** “El señor Gabino y su esposa Elisa están en un conflicto sucesorio en el que Gabino es el albacea. El conflicto avanza, pero el 8 de julio llegaron unos policías amenazando e intimidando a los moradores, exigiéndoles que desalojaran”, narró Mundo Arriasa. *** En la denuncia se acreditará el delito de abuso de autoridad y actos de corrupción, pues, por la forma en que actuaron los elementos policiacos, se presume que habrían recibido dinero de una persona, en este caso de Elizabeth Velázquez Sánchez, sobrina de Gabino.

