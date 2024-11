Sedarpa y su uso político

Prefacio

Poco a poco, siguiendo una agenda muy detallada, los compromisos que se incluyeron en el acuerdo de la familia Yunes (la de El Estero) con Morena, se están cumpliendo. *** Esta vez no fue el amparo de un juez federal, tampoco la decisión de un tribunal colegiado de Distrito. Esta vez fue la propia Fiscalía General del Estado (FGE) la que se desistió de la acusación contra Miguel Ángel Yunes Márquez en el juicio de amparo 617/2024, tramitado en el Juzgado Noveno de Distrito en materia penal de la Ciudad de México. *** Tal como lo reveló en los primeros días de septiembre el analista del periódico Milenio, Ricardo Raphael, los acuerdos se han ido atendiendo uno a uno. *** En aquel texto el periodista informaba: “La reunión se celebró el viernes pasado al mediodía. Asistieron Adán Augusto López, líder de la bancada de Morena; Miguel Ángel Yunes Márquez, senador propietario del PAN, y Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz y senador suplente de ese mismo partido. Ahí acordaron que el senador Yunes Márquez pedirá licencia para que su padre asuma el cargo el día en que se votará la reforma judicial. Luego, el ex gobernador de Veracruz, Yunes Linares, se pronunciará a favor de la mayoría. Él será el traidor que hacía falta para fracturar al bloque opositor”. *** Pero enseguida se refiere a los acuerdos que se concretaron en ese encuentro: “A cambio de esta defección, Adán Augusto ofreció hacer que desaparezcan las varias órdenes de aprehensión enderezadas contra la familia Yunes (...) Aunque tiene fuero, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez también ha sufrido persecución judicial; en su caso por un pretendido uso de documentación falsa, por mentir a la autoridad y por fraude procesal”. *** Esa parte ya se cumplió. Ahora viene la parte más difícil y que también anticipó el periodista: “Hay un acuerdo más que tiene muy enojada a la gobernadora electa Rocío Nahle: en la misma reunión, Adán Augusto se comprometió a respetar el dominio político de la familia Yunes sobre los municipios de Veracruz y Boca del Río, donde el PVEM serviría como vehículo para promover las futuras candidaturas políticas propuestas por el clan”. *** Hay señales en el sentido de que la próxima gobernadora de Veracruz estaría cediendo al cumplimiento de esos acuerdos. Ya no ha vuelto a mencionar esa amenaza de que “en Veracruz, Morena se reserva el derecho de admisión”, se le ha visto compartir escenario con la alcaldesa de Veracruz, Paty Lobeira, y con el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue, ambos del equipo de los Yunes (los de El Estero). *** La decisión de retirar la solicitud de orden de aprehensión a Miguel Ángel Yunes Márquez salió de la FGE, instancia que, aunque es posición de Cuitláhuac García, hoy está más pendiente de las instrucciones que salen de la oficina de Rocío Nahle. *** A la próxima gobernadora de Veracruz le permitirán mantener su palabra: los Yunes (los de El Estero) no se afiliarán a Morena, sino a alguno de sus partidos satélite. *** Así, todos quedarán contentos… al menos eso es lo que creen en la capital del país.

* * *

El uso del aparato de gobierno para favorecer a la organización política llamada “Unidos Todos” fue, quizá, la acusación que más le dolió al aún secretario de Desarrollo Agropecuario y Pesca del gobierno estatal, Evaristo Ovando Ramírez.

Y no es que le duela que lo señalen de obligar al personal de la dependencia a su cargo a realizar tareas ajenas a sus funciones oficiales, bajo la amenaza de que, de no hacerlo, los correrá.

No, lo que en realidad le preocupa es que, a estas alturas, cuando ya se hizo evidente que quien manda en Veracruz es Rocío Nahle, se le señale de respaldar de manera abusiva a una organización política que no es bien vista por la próxima gobernadora.

El diputado Héctor Yunes Landa, que se ha convertido en la migraña de los miembros del gabinete estatal, no dejó lugar a dudas sobre el desvío de recursos, materiales y humanos, en la Sedarpa, con fines políticos:

“A los 500 técnicos del programa de extensionismo, los ocuparon para arropar los eventos políticos de Unidos Todos, lo mismo hicieron con todo el personal de confianza de la Sedarpa, so pena de correrlos si no asistían. De hecho, a varios los corrieron por no asistir o por no llevar gente”.

Y eso no fue todo:

“La semana pasada, técnicos asignados al programa de capacitación que realiza esa Secretaria, se manifestaron ante un servidor para denunciar que personal de la dependencia a su cargo, los estuvo presionando y los amenazaban con detener su pago si no asistían al municipio de Banderilla a la celebración del aniversario de la organización Unidos Todos, realizada apenas el sábado pasado”.

Las interrogantes, por supuesto, no fueron respondidas. Los funcionarios del gobierno estatal tienen muy clara la instrucción: “lo que no sepas o lo que te pueda generar problemas, bríncatelo. No pasará nada”.

Evaristo Ovando evitó hablar de que los supervisores de zona incondicionales del subsecretario de Ganadería, Humberto Amador Zaragoza, les pedían a los inspectores 5 mil pesos por conservar sus trabajos y otros 5 mil pesos para mantenerlos en su zona. Como los Inspectores de Ganadería lo denunciaron, fueron concentrados en Xalapa.

Mientras el secretario de Desarrollo Agropecuario se extendió en detalles sin sentido, los ganaderos en toda la entidad siguen sin conocer estrategias específicas del gobierno de Veracruz para enfrentar al gravísimo problema de la plaga del gusano barrenador del ganado.

“Nosotros ya nos vamos. Ahí que la gobernadora se haga cargo de eso”, parecen razonar.

* * *

Epílogo

A propósito de los graves riesgos para la ganadería veracruzana con la inminente llegada del gusano barrenador, este martes la gobernadora electa Rocío Nahle confirmó que su esposo, José Luis Peña Peña, “le ayudará en temas de ganadería”, aunque se apresuró a aclarar que su cónyuge no percibirá sueldo alguno por realizar esas tareas. *** “Mi esposo me va a ayudar como colaborador en el sector ganadero y le pedí que me ayudara con Carlos Manuel (próximo subsecretario de Ganadería), que se ponga de acuerdo con él; ayer estuvieron trabajando ya tarde; y personalmente lo voy a estar viendo, muy atenta en este tema, y es en lo que me va a ayudar mi esposo. Siempre han dicho que cuando es la cónyuge, por lo general ayuda en el DIF, en este caso yo voy a ser la Presidenta del DIF, pero él (José Luis Peña Peña) me va a ayudar como colaborador sin sueldo, apoyando a quien será subsecretario de Ganadería”. *** La próxima gobernadora tendría que poner atención a aquella vieja sentencia: “no hagas cosas buenas que parezcan malas”. *** La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), Elena Córdova Molina, puso el dedo en la llaga: los secretarios de despacho que acuden a hacer la Glosa del informe de gobierno no han cumplido con su compromiso de enviar, en un plazo no mayor de 48 horas, la información que no pudieron aportar.

filivargas@gmail.com