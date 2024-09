Reforma: un nuevo amparo

Prefacio

- Bueno, Cuitláhuac, dime: ¿Ya dieron con el bárbaro que me arrojó la botella? *** – Ya estamos en eso, señor. Tenemos confirmados que el ataque salió del grupo de manifestantes del Poder Judicial, los mismos que le gritaban. *** - Seguro era uno de esos abogaduchos que sienten que se les acaba el negocio con la reforma. – Seguramente, señor. Pero ya daremos con él y recibirá su merecido castigo. *** - ¡No! Déjalo así, por el momento. Tenemos que ser tolerantes en la victoria. Ya tendrán suficiente castigo cuando el nuevo Poder Judicial se haga sentir. *** La charla no es real, pero algo así debieron conversar el pasado domingo el presidente López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García. Al menos hoy sabemos que el inquilino de Palacio Nacional se quedó con la idea de que fue el grupo de manifestantes del Poder Judicial el que lanzó la botella. *** La mañana de este martes, sin esperar a que se diera la pregunta a modo, López Obrador retomó el tema. *** "En el caso de los permisos de construcción, ahora que fui a Veracruz resultó que uno de los que me tiró una botella de agua es un abogado, seguramente vinculado a la red de traficantes de influencia en el Poder Judicial, jueces. Ahí en Veracruz, ahí en donde yo estaba, permitieron la construcción, los jueces del Poder Judicial, abogados de despachos vinculados al Poder Judicial". *** Y una vez que agarró vuelo, ya no se detuvo: "Pues por eso están tan enojados, ¿no?, y lo lamento. Ojalá y se serenen. Ahí autorizaron no sé cuántos pisos, pero estamos hablando del Centro Histórico de Veracruz, muy cercano a... Ponlo. Esto es. Yo le llamo el adefesio, sí, es una construcción de mal gusto, un adefesio, en uno de los lugares históricos y más bellos de México. Miren, ahí está el faro, es la historia de México, ahí se firma la primera Ley Agraria el 6 de enero de 1915 para garantizar el derecho de los campesinos a la tierra, ahí se impulsa la abolición de la esclavitud en las haciendas para que los peones quedaran libres. Y permiten esto". *** Seguramente por prudencia (para no hacerlo enojar y que se le vaya a caer el hueso que le prometió con Claudia Sheinbaum), Cuitláhuac García no le comentó a su jefe político que la única imagen de alguien lanzando una botella en los momentos en los que él llegaba a la "Casa Benito Juárez", corresponde a Jorge Cedillo, un exempleado (de inmediato lo borraron del directorio) de la oficina de Política Regional, área que depende directamente del secretario de Gobierno, el tabasqueño Carlos Alberto Juárez Gil. *** ¡tantas mentiras y con parches tan endebles!

Los jueces federales siguen dando la batalla desde su trinchera.

Este martes se conoció que Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz concedió una suspensión definitiva a una trabajadora del Poder Judicial y en su fallo resolvió que, si se permite que el orden público e interés social se privilegie de forma arbitraria sobre los derechos humanos, se violaría el artículo primero constitucional.

Por lo tanto, ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF), que eliminen la publicación del decreto de la reforma judicial del pasado 15 de septiembre.

"Resulta procedente conceder la suspensión definitiva con efectos restitutorios, para que las autoridades responsables, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y director del Diario Oficial de la Federación, en el ámbito de sus respectivas consecuencias, eliminen la publicación realizada", apuntó en su fallo de la juzgadora.

Nancy Juárez Salas es egresada de la licenciatura en Derecho por Universidad Tecnológica de México, (1993-1996). Se tituló el 20 de junio de 1997 con la tesis: "El Procedimiento de Extradición Nacional".

Es lo que se conoce como una juzgadora "con carrera judicial". Para llegar a donde está actualmente, antes fue Oficial Judicial y Actuaria Judicial en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal. También fue Actuaria Judicial y Secretaria en el Juzgado Noveno de Distrito en Veracruz; Actuaria Judicial en el Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz, y Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Veracruz.

Ocupó, además, el cargo de Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región; fue Jueza en los Juzgados de Distrito Noveno de Tamaulipas, Décimo Tercero de Veracruz y Décimo Tercero de Tamaulipas.

También fue jueza del Segundo de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor en Quintana Roo; Jueza de Distrito en Materia Mercantil Federal en Quintana Roo, jueza especializada en Juicios Orales, con Residencia en Cancún, y en la actualidad Jueza de Distrito en el Décimo Noveno del Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos.

Llegó a ser juzgadora gracias a que superó un concurso de oposición en el 2010.

En la revisión del juicio de amparo contra la publicación de la reforma al Poder Judicial, Nancy Juárez advirtió que, en caso de no conceder la medida cautelar se le privaría, a la promovente, de los principios que rigen la independencia judicial y la impartición de justicia, "como son la imparcialidad, objetividad, profesionalismo, así como la división de poderes por el tiempo que dure el juicio de amparo".

En sus conclusiones, la juzgadora es muy clara: "atendiendo a la urgencia del asunto, dado que se invoca violación a los Derechos Humanos de las quejosas, con apoyo del artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, ordene a quien corresponda, notifique los oficios 17879/2024 y 17880/2024, y haga entrega de esta resolución a las autoridades responsables".

Nadie se ha tomado la molestia de hacer esa investigación, pero es muy probable que Andrés Manuel López Obrador posea el récord de más amparos incumplidos. Lo más grave es que por ninguno de ellos ha sido sancionado.

Epílogo

Dicen que la comunicación entre el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y el presidente López Obrador, "no es buena". Y dan como testimonio de ello, el enlace que tuvieron la mañana de este martes, para hablar sobre las "bondades" de la inversión en el sector salud. *** La transcripción del gobierno de la República de esa charla, muestra los serios problemas de comunicación que tienen estos dos personajes: Cuitláhuac: "Gracias, Zoé. Buenos días. (Falla de transmisión) en Naranjos Amatlán. Usted recordará, presidente, que lo visitó hacer un par de meses, en mayo, y estaba esta obra al 70 por ciento, hoy está totalmente concluida, tenemos 30 camas para hospitalización, ocho consultorios, especialidad incluyendo medicina (falla de transmisión) servicios de urgencias, quirófano, sala de expulsión, consulta externa, odontología, estimulación temprana, rayos X, ultrasonido, (falla de transmisión) entre otros servicios". *** Y los problemas siguieron: "Es muy importante señalar, gracias a esta cohesión (falla de transmisión) IMSS-Bienestar logra este hospital, el personal tan sólo creció, teníamos 135 de plantilla y ahora vamos a tener 139 más, para llegar a 274, esto nos va a permitir ser un hospital (falla de transmisión) para atender a la gente de esta región. Este hospital da servicio a una red (falla de transmisión) recibieron el apoyo de La Clínica es Nuestra. Muchas gracias, presidente". *** Y remató: "Le agradecemos al alcalde (falla de transmisión). Queremos cortar el listón de inauguración. Y a la cuenta de tres me confirman que ya (falla en la transmisión). Un abrazo desde aquí (falla en la transmisión) Jorge Alcocer, muchísimas gracias por todas sus intenciones y (falla en la transmisión) alcanzar los objetivos que dio nuestro presidente". *** En otros tiempos, esto le hubiera costado el trabajo a algún funcionario estatal. Hoy no, hoy están ocupados preparando sus maletas.

