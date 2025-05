"No vale una vida": Nahle

Prefacio.

Fue uno de sus primeros compromisos, a partir de que asumió el cargo de gobernadora, y está quedando mal. *** Los ganaderos del sur de Veracruz ya levantaron la voz: las reses se están muriendo, no por los efectos del gusano barrenador, sino por "la aplicación de medidas sanitarias sin la menor planeación, experiencia, ni pertinencia logística, ni técnica". *** Isaac Velasco García, presidente de la Unión Ganadera Regional del Sur de Veracruz, aliado de Rocío Nahle desde su campaña y a partir de que asumió el cargo, le envió una carta en la que pone en evidencia los errores que se están cometiendo con la instalación de puntos de inspección zoosanitaria. *** "Son abundantes las inconformidades y denuncias desde el pasado fin de semana, debido a la incapacidad mostrada (...) para atender la movilización ganadera; generándose con ello, la mortalidad de animales debido a los periodos prolongados en espera de turno bajo altas temperaturas, el hacinamiento, la inadecuada operación y manejo del ganado, sin considerar las medidas mínimas de bienestar animal, resultando con ello en cuantiosas pérdidas económicas a todas luces incompatibles con la movilización y por ende con la actividad ganadera", expresa en su misiva. *** El dirigente ganadero no se anduvo por las ramas: "De continuar bajo esta misma situación, habrán de generarse, desde la evasión de los controles zoosanitarios hasta la franca resistencia de los particulares, al ver como la inoperancia, falta de pericia, ineficiencia, negligencia y accionar indolente de los escasos operadores (...) lastiman el patrimonio de los ciudadanos involucrados, tras lo cual, irremediablemente, como ha sucedido en los estados vecinos, se presentará la diseminación del gusano barrenador hacia nuestra entidad, dañando con ello nuestro sustento y certeza en nuestra actividad, sin dejar de mencionar el riesgo hacia la salud pública y biodiversidad de nuestro estado". *** La queja, aunque justa, tiene su oscura intención: hacerse del control de los puntos de inspección. Y así se lo hace ver a la gobernadora: "En la Unión Ganadera Regional del Sur de Veracruz, hacemos un respetuoso pero enérgico exhorto a retomar en conjunto con los legítimamente interesados, es decir los productores ganaderos de nuestro estado, el control zoosanitario de nuestros límites estatales". *** Alguien, en el ámbito de la ganadería, no está haciendo bien su trabajo.

* * *

"Ningún puesto, ni ninguna aspiración, por legítima que sea, vale una vida", dijo apenas la semana pasada la gobernadora Rocío Nahle.

José Luis Chipahua viajaba en su motocicleta, por los caminos del valle del Uxpanapa, cuando un convoy de camionetas de lujo (Suburban de modelo reciente) apareció de pronto sobre la angosta vialidad. Sin detener su marcha, una de esas poderosas unidades golpeó la motocicleta de José Luis, quien salió volando por el impacto y falleció en ese mismo lugar.

Contrario a la versión que han pretendido imponer desde la dirigencia estatal de Morena, el vehículo que provocó la muerte de José Luis Chipahua no se detuvo para auxiliarlo. Siguió en la caravana y kilómetros más adelante fue abandonado, luego de retirarle las placas y borrar cualquier indicio que permitiera identificar a quien lo tripulaba.

Y no es que por esas veredas pasen muchos convoyes con camionetas de lujo. De inmediato se conoció la identidad del "personaje" que era custodiado, incluso, por una camioneta-patrulla de Seguridad Pública del Estado.

El protagonista de esa caravana era el modesto, el humilde dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta. La unidad que embistió a José Luis Chipahua no era en la que viajaba el líder partidista, sino una que hacía las veces de "escolta".

Isaí Chipaua, hermano de la víctima, informó que la fiscal de la zona se negó a recibir su denuncia y les "sugirió" que se llegaran a un acuerdo económico extrajudicial con el responsable de la muerte.

"Nos dijo que ella no se quería meter en problemas, que requería autorización de arriba para que ella pudiera hacer el procedimiento de la demanda, que por lo mientras ella no se quería meter en problemas y no nos dio ningún papel ni nada; nos dijo que hoy nos iban a llamar para decir a qué arregló se iba a llegar en Acayucan".

Limitados como suelen ser los fiscales, quizá nadie le explicó a esa servidora pública que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en su artículo cuarto habla de sus principios rectores y en su inciso "h" se refiere al principio de Legalidad.

Ahí advierte: "Siempre que tenga conocimiento de la posible comisión de un delito que se persiga de oficio o por denuncia, estará obligada a investigarlo. La misma obligación tendrá respecto de los delitos que sólo se persigan por querella, a partir de que la misma le sea formulada".

Y apunta: "El ejercicio de la acción penal será obligatorio tan pronto estime acreditadas las hipótesis jurídicas establecidas en la ley".

Como bien lo explicó el abogado Tomás Mundo, la justicia en Veracruz es "selectiva" y aunque hay mecanismos para obligar a esos malos fiscales a realizar su trabajo, ¿dónde queda esa gente que no conoce del derecho y luce indefensa ante decisiones arbitrarias de la autoridad?

En esos casos, en comunidades como las que se ubican en el Valle de Uxpanapa, el pueblo se levanta y exige, a su modo, que se haga justicia.

Por lo pronto, el alcalde de Uxpanapa, Alonso Jaimes Ayala, acompañado de su esposa, acudió a una asamblea popular encabezada por la familia de la víctima, en la comunidad los Juanes (de donde era originario José Luis Chipahua).

Ante la exigencia de los pobladores, el alcalde aceptó quedarse ahí en "calidad de garantía" de que habrá justicia.

"Él tiene el poder ahorita, el alcalde, de llamar a la gobernadora y que se haga algo concreto, que no nos engañen (diciendo) que están trabajando. Usted tiene el teléfono de la gobernadora (Rocío Nahle) que le marque ahorita para que empiecen a investigar esto y si él no lo hace, por eso lo vamos a mantener aquí".

Esteban Ramírez Zepeta, por cierto, andaba por aquellos rumbos porque el lunes acompañó a la candidata a la alcaldía por Morena, Elsa Moreno Cobos, quien a estas alturas estará pensando: "con esos apoyos, ¿para qué quiero enemigos?

* * *

Epílogo.

Silvio Lagos está caminando Xalapa y en cada calle, en cada colonia, en cada comunidad, demuestra que conoce la realidad del municipio que es capital del estado. *** Este martes el candidato del PRI a la alcaldía de Xalapa recorrió el centro de la ciudad y a los ciudadanos que lo abordaron les habló de sus proyectos. Se comprometió a lanzar una cruzada para acabar con los baches y, además, generar las condiciones para crear circuitos intercolonias, para darle a la gente facilidad para moverse en la ciudad desde diferentes puntos. *** Revisará -dijo- el tema del transporte público: "Xalapa tiene colonias en donde no hay transporte urbano". *** Silvio Lagos sabe lo que necesita este municipio y, más importante aún: sabe cómo resolverlo.

