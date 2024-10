Nahle-Yunes, aliados

Prefacio

No, nadie tiene por qué preocuparse. El hecho de que el nombre del aún gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, no haya aparecido en la larga lista de colaboradores difundida el lunes 30 de septiembre, no significa que no le vaya a tocar "hueso". *** El propio gobernador veracruzano ("el más honesto que ha tenido la entidad", según López Obrador) avisó con antelación que había hablado con Claudia Sheinbaum para "pedirle tiempo", pues tenía "obras por entregar" (sic) y porque quería ser él quien le pasara la estafeta a su sucesora, Rocío Nahle. *** Sin embargo, desde el circulo más cercano a la presidente de México ha surgido la versión de que, en realidad, a Cuitláhuac García no han terminado de convencerle las propuestas de "su amiga Claudia" y eso ha provocado que su designación se haya retrasado. *** El mandatario estatal tuvo la oportunidad de insistir con el ahora expresidente López Obrador, para que "convenciera" a su sucesora de que le diera una posición "acorde con su investidura". *** Se entiende que la más reciente propuesta, enviada desde Veracruz hasta la Ciudad de México, fue una embajada, como las que les dieron a exgobernadores priistas que doblaron las manos ante la presión de López Obrador. *** Pero esa posibilidad enfrenta otros obstáculos. Los cargos en el servicio exterior no permiten la posibilidad de que el titular incorpore a un equipo humano propio. La Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con personal especializado que cubre los requerimientos de cada embajada. *** Se sabe que Cuitláhuac García pretende hacerse acompañar, en el cargo que le asigne Claudia Sheinbaum, por un grupo de los que hasta hoy han colaborado con él, lo que sería materialmente imposible si es enviado a una embajada o consulado. *** De cualquier manera, porque fue un compromiso hecho por Claudia Sheinbaum ante los medios de comunicación, Cuitláhuac García quedará incluido en la nómina del gobierno federal a partir del primero de diciembre, cuando sea relevado por Rocío Nahle.

* * *

¡Las vueltas que da esa rueda de la fortuna llamada "política!

Hace apenas unos meses se dirigían los más severos ataques en los medios de comunicación y en las redes sociales. Hoy sus palabras son coincidentes.

El senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, el más cobijado por la bancada de Morena, dedicó este martes unas líneas a la nueva presidente de México, Claudia Sheinbaum.

Le expresó "sus mejores deseos" y destacó que "se ha convertido en la primera mujer en la historia de México en asumir la Presidencia de la República".

A través de sus redes sociales, en un mensaje que hizo acompañar con una foto con Sheinbaum, el senador veracruzano expresó: "Por el bien de México, deseo mucho éxito a la Doctora Claudia Sheinbaum en su tarea como Presidenta de la República".

En la misma tónica, la gobernadora electa Rocío Nahle hizo un reconocimiento a la nueva presidente y afirmó que con ella iniciaba "una nueva era".

Rocío Nahle se dijo convencida de que en los próximos seis años se terminará de tejer el andamiaje de una patria libre y productiva: "lo primero será el pueblo y sus intereses".

Lo quieran reconocer o no, lo cierto es que hoy los Yunes de El Estero y la próxima gobernadora de Veracruz están en el mismo equipo y más temprano que tarde (en el proceso electoral que se avecina) sus caminos se van a cruzar.

Quienes ahora encabezan este movimiento iniciado por López Obrador (Sheinbaum, Adán Augusto, Monreal y Ebrard, entre otros) no pretenden que de la noche a la mañana Miguel Ángel Yunes y Rocío Nahle sean los mejores amigos, pero lo que sí buscarán es que sus diferencias no terminen afectando el proyecto de Morena en Veracruz.

El estado es mucho más que el puerto jarocho o Boca del Río, es mucho más que todas las campañas mediáticas que se diseñaron en tiempos electorales. Rocío Nahle será la jefa política de la militancia de Morena en esta entidad, mientras que Miguel Ángel Yunes, desde el Senado, deberá demostrar todos los días que le sigue siendo útil al proyecto que hoy gobierna el país y la entidad. Él y su padre deben tener bien claro que, en el momento en el que ya no lo necesiten, le harán conocer "el karma".

Hoy, por lo pronto, los dos jalan la carreta para el mismo lado.

* * *

Epílogo

Y mientras tanto, Veracruz arde sin que el gobernador muestre ánimos para dar una solución. ¡Total, él ya se va! *** Una múltiple ejecución en Martínez de la Torre y el secuestro de seis jovencitas colombianas en el puerto de Veracruz, son el corolario de un cierre lamentable de la actual administración estatal. *** Más deuda, mas violencia, más corrupción, menos obra, peor infraestructura y una reiterada violación a los derechos humanos de los veracruzanos, es el resumen de los últimos seis años de gobierno. *** Por fortuna, ya se van.

