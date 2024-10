Las razones contra Cuitláhuac

Prefacio

¡Qué bueno que la impresión del gobernador sobre el desempeño del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) es que "a veces se le pasa la mano"! Grave sería que acusara a ese organismo de omiso o pasivo. *** En su papel de docente, el gobernador trata de ser muy didáctico en sus respuestas y al hablar de las observaciones de presunto daño patrimonial, puso como ejemplo que, si un puente cuya construcción costó 30 millones de pesos, pero no fue entregado en el tiempo estipulado ("a veces porque los pobladores de la zona quieren esperar a que yo vaya a inaugurarlo"), entonces el Orfis señala los 30 millones de pesos como daño patrimonial. *** Alguien debió explicarle que no es al Orfis al que se le pasa la mano, sino a las leyes que imponen tal disciplina financiera. *** Esas mismas leyes instruyen a la Secretaría de Finanzas para que notifique a la Secretaría de Hacienda sobre cambios en la fuente de pagos de los pasivos. El eficiente funcionario que tiene al frente de esa área no cumplió con esa obligación, lo que provocó que la dependencia federal tuviera cifras diferentes en materia de deuda pública que las que presentó el gobierno estatal. *** Pudieran parecer nimiedades, pero significan muchos millones de pesos que de pronto no aparecen en la contabilidad.

Cuenta una versión surgida en la capital del país, que la tardanza de Claudia Sheinbaum para anunciar el cargo que habría de ofrecerle a Cuitláhuac García no obedece -como lo ha contado el propio gobernador de Veracruz- a una "petición personal" para participar en el relevo del gobierno estatal, el primero de diciembre.

Tampoco se trataría -según esta nueva historia- de que no hayan encontrado un espacio que satisfaga tanto a la nueva presidente, como al gobernador veracruzano.

Cuentan que, en efecto, a Cuitláhuac García se le había invitado para que encabezara la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energías, cargo que él desdeñó y presentó una contrapropuesta: la embajada de México en Cuba. La ahora presidente lo consultó con López Obrador y ambos coincidieron que esa no era la posición indicada.

La nueva historia que ha surgido con referencia a Cuitláhuac García refiere que, en acuerdo con el fundador y líder moral de Morena, el aún gobernador de Veracruz sería una de las piezas a "sacrificar", para ratificar la "voluntad" de la nueva presidente de combatir la corrupción.

Dicen que buena parte de esa tarea le fue encomendada a la gobernadora electa, Rocío Nahle, quien desde la transición (el período entre el anuncio de su victoria y hasta que tome posesión) ha ido acumulando expedientes con los que llevarían al ingeniero Cuitláhuac García a los tribunales.

La estrategia ya es conocida en territorio veracruzano. Para el colmo de Rocío Nahle, el maestro en esa materia se llama Miguel Ángel Yunes Linares. Primero se generan expedientes de varios de los colaboradores de Cuitláhuac García (como lo hizo Yunes con funcionarios del gobierno de Javier Duarte) y se les coloca en la disyuntiva: o aportan todo lo que sepan de los negocios del gobernador, o serán ellos -y sus familias- los que paguen las consecuencias.

Es sorprendente -dicen- la disposición que han mostrado personajes que se dicen "cuitlahuistas de hueso colorado" para aportar información.

Pero... ¿cuál sería la razón para que López Obrador aceptara sacrificar a uno de sus más fervientes seguidores?

Que Cuitláhuac García se haya llenado las alforjas durante los seis años de su gestión, no parece ser motivo suficiente. Otros robaron más y a pesar de ello fueron blindados con el manto protector de la presidencia (y si no lo creen, revisen el caso de Ignacio Ovalle). No, la razón sería aún más grave y tendría que ver con el único pecado que López Obrador no perdona: la traición.

¿A quién traicionó? ¿En qué momento? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo llegó la información al presidente?

Eso podría ser tema de próximas colaboraciones.

Epílogo

La seguridad sigue siendo el principal pendiente del gobierno estatal que está por concluir. *** La tarde de este miércoles fueron localizadas tres personas sin vida en el interior de una vivienda en el municipio de Perote. Eran dos hombres y una mujer, plenamente identificados. Sus cuerpos presentaban huellas de violencia. *** Apenas la semana pasada se registró la ejecución de cuatro personas en Martínez de la Torre y en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río seis jóvenes colombianas fueron privadas de la libertad por varias horas. *** No hay día en el que no se reporte algún crimen y las fuerzas de seguridad resultan ineficaces.

