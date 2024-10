Se prolongó la estancia de Cuitláhuac

Casi desde que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue designada candidata de Morena para las elecciones del 2 de junio, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, presumió que tendría que pedir licencia para incorporarse a su equipo de trabajo.

En público afirmaba que existía una cercanía con la entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tan grande que ya había recibido la invitación para apoyar a la entonces aspirante presidencial en su cruzada por la búsqueda de la presidencia de la República.

Pero al final las fichas se fueron acomodando en el tablero morenista y por ningún lado se veía algún espacio relevante para el gobernador de Veracruz.

Los resultados electorales que se tuvieron el 2 de junio, con una aplanadora de Morena y sus aliados el PT y el PVEM, que se llevaron el carro lleno en la entidad veracruzana, con la gubernatura para Rocío Nahle, y la mayoría de las diputaciones locales y federales, fueron tomados como estandarte por Cuitláhuac García para pretender pasar factura.

Entonces su equipo y opinadores afines a él comenzó a difundir la versión de que el ingeniero pediría licencia para dejar a la gubernatura y sumarse al gabinete presidencial.

Sabedores de la capacidad del mandatario, no le tiraban muy alto como una secretaría de Estado, pero sí hubo quienes lo llegaban a colocar en dependencias estratégicas como Pemex y la CFE.

El mismo Cuitláhuac García dejaba la víbora chirriando y afirmaba que ya existía la invitación de la entonces presidenta electa y él había pedido oportunidad para terminar el mes de septiembre e incorporarse en un encargo.

Como se sabe, no hay plazo que no se cumpla y se acabó septiembre, Claudia Sheinbaum asumió la presidencia con su gabinete completo y los cargos más relevantes, ya designados. En ninguno de ellos está el mandatario veracruzano, quien presumió que para octubre ya no despacharía desde el Palacio de Gobierno.

La presidenta sí confirmó que gobernadores de Morena que acaban su gestión, tendrían un cargo en el gobierno federal, entre ellos el de Veracruz, pero se reservó el puesto que les daría. Esta semana continuarán los nombramientos en el gabinete ampliado y es el último tren que tiene Cuitláhuac García para llegar a un puesto en el equipo de la presidenta.

Se sabe que él mismo viene empujando para ser colocado en la Comisión Reguladora de Energía, en donde no tendría problemas para colocar a su equipo político, ya que es muy pequeño, pero al final la decisión no es suya y en una de esas su estancia en el gobierno de Veracruz se prolonga el tiempo legal para el que fue electo y, ni modo, concluye hasta el 1 de diciembre.

X: @VictorToriz