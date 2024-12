La salud sí es prioridad

Prefacio

No tardó Juan Javier Gómez Cazarín en responderle al nuevo presidente de la Jucopo, Esteban Bautista. En una pose que emuló a aquel gobernador de la provincia de Judea, Poncio Pilato, el nuevo delegado del Bienestar en Veracruz aclaró que la Legislatura que él encabezó "no quedó a deber nada, no se votó ninguna concesión y todo quedó en orden". *** Y de inmediato lanzó la pelota a otra cancha. Dijo que para obtener respuestas sobre los casos que Esteban Bautista percibe como "extraños", puede preguntarle al secretario general del Congreso. *** "Se me hace muy incongruente que él mismo haya solicitado que Domingo Bahena se haya quedado como Secretario del Congreso y ahora esté diciendo que va a presentar una denuncia, que tiene todo el derecho de hacerlo, pero me resulta muy incongruente su actuar", expresó Gómez Cazarín. *** El actual presidente de la Jucopo, Esteban Bautista anunció que habría denuncias, "caiga quien caiga", por las irregularidades encontradas y derivadas de la anterior Legislatura. *** Sobre la ratificación de Domingo Bahena, el coordinador de los diputados de Morena le reconoció sus amplios conocimientos en la tarea que tiene encomendada, pero aclaró que está a prueba. *** "Yo le pedí a Domingo (Bahena) que me hablara de frente, que no me ocultara nada. Si en los primeros meses veo que hay cosas que me está ocultando, entonces será removido", advirtió. *** Ni hablar: se llevan pesado en las filas del "segundo piso".

Muchos pensamos que era broma, o que era una más de las ocurrencias surgidas de Palacio Nacional. La aspirante al gobierno de Veracruz hablaba de resolver el problema de abasto de medicamentos, con la activación de "camionetitas" que cubrieran diversas rutas a lo largo de la entidad.

"De Xalapa se van a hacer rutas diarias, 20, 30, las que sean necesarias, todos los días. Cada ruta va a tener su camionetita, todos los días va a salir la camionetita, por decir, a Minatitlán, y en Minatitlán en la computadora se va a ver si se acabaron las aspirinas (...) esa camionetita va a ir llevando lo que el sistema de inventarios vaya marcando todos los días. No crean que es difícil. Si andan las camionetitas de los refrescos todos los días entregando refrescos, porque ellos entregan la enfermedad, pues nosotros vamos a entregar el remedio", decía en abril del presente año Rocío Nahle.

No ha llegado a la primera quincena de su administración y las "camionetitas" ya están listas para iniciar sus recorridos.

El programa fue bautizado como "Camionetitas de la Salud" y arrancó la tarde de este jueves con 11 unidades que se encargarán de surtir medicamentos por todo el estado.

"La salud no debe ser un privilegio para unos cuantos, sino un derecho para todos", expresó el secretario de Salud Valentín Herrera, quien explicó que esas unidades llegarán a la zona alta y baja del Totonacapan, al Sotavento, a la región de las Altas Montañas, la zona centro, la cuenca del Papaloapan, a Los Tuxtlas, a la zona Olmeca y el Istmo.

En el arranque de este programa estuvo presente la gobernadora Rocío Nahle, quien dio a conocer que la inversión inicial de este programa fue de 125 millones de pesos en medicamentos, 60 millones de pesos en material de curación y poco más de 6 millones de pesos para la adquisición de las 11 camionetas.

Se diseñaron 26 rutas para dar inicio al programa, y se ajustarán de acuerdo con las necesidades.

Advirtió, además, que revisará el estado del almacén creado en el gobierno anterior, pues pretende dar continuidad a ese proyecto y lograr una distribución eficiente.

Apenas en mi colaboración previa escribí: "Está claro que es una anomalía atribuible a la administración que concluyó el pasado 30 de noviembre, pero las nuevas autoridades del Sector Salud, en especial el doctor Valentín Herrera Calderón, nuevo secretario de Salud, tuvo que estar enterado de esto, tuvo que haberle informado a la gobernadora Rocío Nahle y debió implementar acciones inmediatas para corregir ese desabasto".

El comentario hacía referencia a la protesta de madres de familia con niños enfermos de cáncer, porque no están recibiendo el medicamento que necesitan.

La mañana de este jueves recibí una comunicación desde la Secretaría de Salud. Me informaban que el mismo miércoles las madres de familia fueron recibidas por el doctor Valentín Herrera, quien les notificó que ya había girado instrucciones al director del Centro Estatal de Cancerología, Jorge Ortiz González, y al doctor José Salvador Aburto Morales, director de Atención Médica de la Secretaría, para que estén pendientes de solicitar las medicinas con tiempo.

"Se liberó ya el recurso para comprar los medicamentos para todos los niños y adultos que son tratados por este padecimiento, que cada vez afecta a un mayor número de población. Nuestra función es actuar de inmediato, y no es por falta de recursos, sino por fallas de organización en el proceso para solicitar con bastante tiempo y surtir los medicamentos, pero ya he dado la instrucción de hacer una buena planeación, para que esto no vuelva a suceder", les informó el Secretario a las madres ahí reunidas.

Al final de mi comentario de ayer, sin tener aún los detalles de este encuentro, hacía un llamado a las autoridades del gobierno estatal: "Alguien tendría que tocarse el corazón", les pedía.

Y sí, en la Secretaría de Salud sí hay quienes se tocan el corazón y entienden el sufrimiento que viven, no sólo los pacientes a los que no les llegan las medicinas, sino sus padres, que se ven atados de manos para ayudar a sus seres queridos. Sí hay quién los escuche y los apoye.

Las propias madres de familia se sorprendieron del trato recibido: "Jamás habíamos sido recibidas por un Secretario de Salud y confiamos en que durante su administración todo será menos burocrático; hablamos también por los niños y pedimos se nos trate como usted lo está haciendo, pues es nuestro derecho", le dijeron.

Al finalizar ese encuentro, las madres de familia fueron recibidas por el doctor José Salvador Aburto Morales, quién les explicó que el retraso se debió a que la fórmula de algunos medicamentos fue cambiada por el laboratorio, lo que ocasionó un retraso en la entrega, pero les informó que "el nuevo medicamento ya viene en camino y a la brevedad será suministrado".

Un punto a favor de la gobernadora Rocío Nahle.

Logró en unos minutos lo que no pudo -o no quiso- hacer Cuitláhuac García en seis años: dialogar y dar soluciones.

La gobernadora Rocío Nahle aclaró que una eventual remoción de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández, no está en su agenda, porque "es un tema del Congreso". *** La diputada presidente de la Mesa Directiva en el Congreso local, Tanya Carola Viveros, dijo que corresponde a la propia fiscal decidir si pretende seguir al frente de ese organismo (para lo cual se tendría que someter a nuevas evaluaciones) o si prefiere retirarse. *** Lo cierto es que un cambio en la FGE ha sido tema recurrente de las últimas semanas. Legisladores de oposición y grupos de la sociedad civil han criticado duramente la actuación de Verónica Hernández y a esas críticas se sumó ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). *** Su titular, Rosario Piedra Ibarra, informó que solicitará a la Legislatura de Veracruz la comparecencia de la Fiscal General en caso de que -como suele hacerlo- no acepte la Recomendación No. 249/2024, referente a la desaparición de los derechos humanos de un policía adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública. *** La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación el 12 de julio de 2023, señalando la omisión de la Fiscalía en investigar con la debida diligencia esa desaparición. Sin embargo, el 28 de agosto de 2023, la Fiscalía notificó a la CEDHV que no la aceptaba. *** Los agraviados presentaron un recurso de impugnación, el cual fue remitido a la CNDH, que determinó que la Fiscalía de Veracruz no justificó debidamente su negativa y no actuó con la debida diligencia en la investigación. *** La CNDH señaló que la Fiscalía omitió realizar de forma inmediata las diligencias establecidas en el Acuerdo 25/2011, que establece los Lineamientos para la Atención Inmediata de Personas Desaparecidas. *** Además, la no aceptación de la Recomendación por parte de la Fiscalía violó el derecho humano de acceso a la justicia. *** En caso de persistir la negativa, la CNDH remitirá copia de su Recomendación a la CEDH para que solicite a la Legislatura de Veracruz la comparecencia de la Fiscal General. *** Lo quieran admitir o no, los días de Verónica Hernández como Fiscal están contados.

