La percepción sobre Nahle

Prefacio

La respuesta del dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, al nuevo ataque de Cuitláhuac García contra el candidato a la gubernatura Pepe Yunes fue contundente. *** “Advierto su nula formación profesional en derecho y me permito puntualizar lo siguiente: Una denuncia es una declaración formal acerca de la comisión de una conducta contraria a derecho dirigida a la autoridad competente para su investigación. Derivado de ello, nuestro compañero de partido, en uso de su pleno derecho, ha entregado por primera vez una denuncia ante la autoridad competente y autónoma; ni ha sido recurrente, ni requiere de ello para informar a los medios de comunicación de su agenda diaria”. *** Y le respondió sobre otras afirmaciones hechas por el mandatario estatal: “usted habla sobre lo que nuestro compañero hacía antes, en referencia a supuestos desvíos de las administraciones pasadas; no omito mencionar que José Francisco Yunes Zorrilla no fue funcionario público en ninguno de los gobiernos que usted señaló, así que su afirmación es mentira”. *** Respecto a los actos de precampaña que, en opinión de Cuitláhuac García, fueron poco concurridos, Ramírez Arana le reviró: “si los actos de precampaña que tuvieron lugar en días pasados no fueron de su agrado lo lamento, pero se realizaron en el marco de la ley, además de que superaron visiblemente a los que usted organizó en su oportunidad como candidato, ya que no recuerdo ninguno donde no haya sido el protagonista el hoy presidente de la república”. *** En lo que fue un acto cínico de intromisión en el proceso electoral, el gobernador de Veracruz prometió que en las elecciones de este año “por primera vez” se respetaría la decisión de los veracruzanos. El dirigente del PRI se congratuló por eso: “ojalá así sea, porque en 2021 y 2022 no fue así, ¿o será que ya sabe que perderá su partido y se ahorra las disculpas enfundado en demócrata? *** Las expresiones del gobernador fueron registradas puntualmente y serán motivo de una nueva denuncia por violentar el principio de equidad que debe regir cualquier proceso electoral.

* * *

No se trata de “calenturas” locales. No son “borregos” de la prensa de Veracruz. Ya en la Ciudad de México se percibe la debacle de Rocío Nahle.

Lo apuntó en el mes de enero el analista Mario Maldonado, en un artículo al que intituló: “Nahle, la decepción en Veracruz, y otros riesgos en Morena”.

El pasado lunes fue otra pluma reconocida, Salvador García Soto, quien retomó el tema electoral en esta entidad:

“En Veracruz cada vez hay más señales de que, más allá de lo que digan las encuestas, la campaña de Rocío Nahle simplemente no levanta y podría ser rebasada en cuanto arranquen las campañas formales por su contrincante opositor, José Yunes.

“Y es que mientras la candidata morenista, a la que le sonrió la abundancia como encargada de la multimillonaria obra de Dos Bocas, se pasea en camionetas Suburban del año, adquiridas para su campaña, el abanderado priista sigue haciendo una intensa precampaña a ras de tierra y ya hay encuestas que lo acercan cada vez más a la morenista.

“Y algo deben de estar registrando en la campaña de Nahle, porque ayer domingo, en una reunión llevada a cabo en un hotel que es propiedad del gobierno estatal en Xalapa, la candidata morenista se reunió con el gobernador Cuitláhuac García para revisar por qué no está creciendo su campaña.

“Lo malo para Nahle es que, si ella no es de por sí la candidata más simpática ni con la que se identifiquen los veracruzanos, porque al final ni es del estado ni lo conoce a fondo, su amigo el gobernador tampoco es ni el más popular, ni el mejor operador político y más que una ayuda se le puede convertir en un lastre…”.

No son chismes, no son inventos. Hay una preocupación real, que se contrapone a ese discurso fantástico de que la candidata de Morena “le saca mas de 30 puntos de ventaja” al abanderado del frente opositor.

Y este martes, fue la opinión de Pablo Hiriart, en El Financiero:

“El choque de la próxima presidenta con el poderoso mandatario saliente será por cortesía de la exsecretaria de Energía y cabeza del Consejo de Administración de Pemex y CFE, Rocío Nahle. Un solo dato ilustra el daño causado a México por Rocío Nahle, que era la encargada de decirle ‘no’ al Presidente: Pemex, caso único en el mundo, no gana dinero al refinar petróleo. Por cada barril procesado pierde 35 dólares (...) Ninguna gran empresa petrolera pierde dinero. Al contrario, les ha ido muy bien en estos años. Salvo a Pemex. Petróleos Mexicanos pierde 257 millones de pesos por hora”.

Y fue más allá:

Lo que el Presidente prometía como un gran negocio en sus sucesivas campañas –vender productos refinados en lugar de petróleo crudo– ha sido un desastre colosal. Quien debió advertirle de lo equivocado de la apuesta era su secretaria de Energía, Rocío Nahle (el agrónomo no cuenta). No lo hizo. Le siguió la corriente. Hizo millonarios a sus compadres con contratos por asignación directa, y amarró la candidatura al gobierno de Veracruz. Rocío Nahle nos dejará una nueva refinería, en un pantano (se va a inundar con un aguacero), que destruyó cientos de hectáreas de manglares, y su costo va en 18 mil millones de dólares cuando se dijo que iba a costar ocho mil millones de dólares”.

No, por más que insistan, las cosas no pintan bien para la candidata de Morena al gobierno de Veracruz.

* * *

Epílogo

Dice Cuitláhuac García que en Acayucan “todo está bien”, pero los hechos demuestran una visión totalmente opuesta. *** En bolsas negras fueron encontrados restos de dos personas en la colonia Revolución, de aquel municipio. El hallazgo lo hicieron automovilistas que transitaban por esa zona. Se sabe que los restos corresponden a un hombre y una mujer. *** El asesinato del joven Brando Arellano Cruz, por policías municipales de Lerdo de tejada, sigue sin solución. El abogado Tomás Mundo informó que la Fiscalía ha retrasado el proceso, pues no quiso recibir el documento para que él pudiera asumir el cargo de asesor jurídico. *** El jurista anunció que van a buscar la reparación integral del daño en beneficio de los dos menores que quedaron en orfandad. Dijo que la familia teme no obtener justicia, ya que el nivel de eficacia de la Fiscalía en las investigaciones es muy bajo. *** Por lo pronto ya preparan un expediente que habrán de presentar en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otro ya se presentó en la Comisión Estatal de Víctimas.

filivargas@gmail.com

