La intromisión de Cuitláhuac

Prefacio

Los analistas del programa "Atypical Te Ve" están convencidos de que no están dadas las condiciones para que Morena no se lleve "carro completo" en el próximo proceso electoral. Aseguran que al menos en cinco estados "la tienen perdida2 y uno de ellos es Veracruz. *** Carlos Alazraki asegura que la candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Rocío Nahle, no es la mejor opción para Veracruz y a nivel nacional la coalición del PAN, PRD y PRI se llevará por lo menos cinco entidades: "Seguro (Morena) no gana Guanajuato, seguro pierde Morelos que es de ellos; casi seguro Puebla, y seguro Veracruz. Yucatán ni yendo a Chalma la ganan". *** Han visto tal potencial en el candidato del frente opositor al gobierno de Veracruz -Pepe Yunes- que los integrantes de este programa (Carlos Alazraki, Beatriz Pagés y Javier Lozano) viajaron al puerto jarocho a platicar con él. *** "En mercadotecnia política hay una tendencia, tú (Rocío Nahle) estás arriba, ya no subes, empiezas a bajar; el otro empieza a subir. (Eso) se llama un cruce; cuando llegas a este cruce que es al que ya llegó Pepe, ya se chingó ésta, yo creo que sí va a ser Pepe". *** Pero no sólo eso. Beatriz Pagés se dijo convencida de que Morena no tendrá mayoría en el Congreso de la Unión. ***

"Morena no pudo haber escogido un peor elemento para jugar en esta competencia (en Veracruz), le está dañando seriamente la marca y no solamente eso, sino que tiene verdaderamente indignados a los veracruzanos, uno por proponerse ella como zacatecana, haber obligado a torcer la ley para poder asumir la candidatura. Es una señora que se ha convertido en el símbolo de la corrupción de este régimen". *** De pronto las opiniones empiezan a coincidir.

* * *

El gobernador Cuitláhuac García hace como que no conoce los alcances de las leyes electorales y asegura que él no está interviniendo en las actuales elecciones.

"La diferencia es que no actuamos de la misma manera; yo respeto los procesos y, como mencioné, decidí no participar en los mítines de los sábados y domingos. Ofrezco una disculpa a los miembros del movimiento", apuntó.

En el PRI, sin embargo, tienen otro punto de vista.

Este jueves, el dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, presentó tres denuncias ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), en contra de Cuitláhuac García, de Guillermo Fernández (titular de Sedesol estatal) y de Rocío Nahle, por diversas violaciones a la ley electoral.

En una denuncia se señala directamente a Cuitláhuac García y a Guillermo Fernández, porque entregaron de enseres domésticos para mujeres emprendedoras durante la llamada "veda electoral" y, además, porque se ha detectado que personal de Sedesol, portando chalecos del Banco del Bienestar sigue pagando los programas sociales estatales en ciudades como Xalapa, Coatzacoalcos, Zaragoza y Tantoyuca, lo que es un delito.

En otra denuncia se señala al gobernador de Veracruz por su intromisión en el proceso electoral, ya que defiende a Rocío Nahle en sus publicaciones en redes sociales, por las críticas que se dan a causa de los señalamientos de corrupción de la candidata. En sus cuentas personales, Cuitláhuac García asegura que "la están difamando".

La tercera denuncia presentada por el dirigente estatal del PRI es contra Rocío Nahle, porque durante la veda electoral, tiene promociones de Morena refiriéndose a los programas sociales, advirtiendo que la gente tiene que votar por Morena para garantizar su continuidad.

"Con estas tres denuncias -explicó Adolfo Ramírez- se ha llegado a 19 en total en este proceso electoral, lo que deja claro que en Morena están desesperados, que su candidata todos los días se cae y están haciendo uso de recursos públicos y de todas las artimañas posibles como la presión a los trabajadores para hacer subir a quien tiene como destino seguir en caída libre".

El gobernador se aferra a un guion en el que se presenta como un defensor de la democracia.

"No podrán acusarnos de la intervención del Ejecutivo (o sea, él), como ellos sugirieron. Queremos que la democracia prevalezca y que cada ciudadano ejerza sus derechos con libertad (...) Estoy respetando los procedimientos; preferí no estar presente, a pesar de que era domingo y tenía el derecho constitucional de hacerlo".

Es momento de que el órgano electoral deje claros los límites que tienen los servidores públicos. No hacerlo, significaría una omisión para favorecer a los candidatos del gobierno.

* * *

Epílogo

Es un discurso que ya nadie le cree, pero él insiste, porque le dijeron que así "se genera percepción". *** El gobernador Cuitláhuac García afirma que en la entidad "se ha logrado una disminución en los delitos de alto impacto", aunque informó que reforzará la seguridad "para garantizar la tranquilidad" en la contienda electoral. *** El gobernador veracruzano admitió, sin embargo, que se siguen presentando "algunos casos violentos", aunque aclaró que se mantiene la coordinación en materia de seguridad de los tres niveles de gobierno. *** Y mientras, dos policías fueron baleados en Córdoba, una niña resultó con una herida de bala en Atzacan y un joven fue asesinado en Tihuatlán. La maldita realidad que desmiente las cifras alegres del gobernador.