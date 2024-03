La crisis con los elevadores

Prefacio

Este martes, trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedarpa) denunciaron que sus jefes los están obligando a asistir al arranque de campaña de Rocío Nahle, el próximo domingo en el puerto de Veracruz. *** Los trabajadores de esa dependencia -que pidieron el anonimato ante el temor de que tomen represalias- indicaron que Leroy Antonio Salazar Leal, titular de la Unidad Administrativa, les ordena que asistan al mitin electoral. *** "Nosotros debemos buscar transporte por nuestra propia cuenta y además nos piden llevar dos personas más a las cuales debemos pagarles pasaje y comida", denunciaron. *** Afirman que los obligan a asistir a los eventos de la organización "Unidos Todos", que encabeza el exsubsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez. *** Este mismo día Silvio Lagos, representante del PRI ante el OPLE, aseguró que se están documentando todas las acciones que atentan contra el voto libre e informado. *** "Todos los días se acumulan más evidencias de la violación a la Ley Electoral por parte de Morena: uso de recursos públicos, presiones a funcionarios y servidores públicos para sus candidatos, y obligarlos a acudir, forzados, a eventos de campaña". *** Silvio Lagos agregó que se tiene información sobre las presiones a alcaldes para apoyar a los candidatos oficialistas, así como a maestros para que acudan a sus mítines, y el uso de vehículos oficiales para la campaña. *** Sin embargó, apuntó que "la más grave es señalar que si otro partido obtiene el triunfo, los programas sociales peligran y eso no es así". Y Agregó: "debemos decir claramente a la gente que esta mentira atenta contra el derecho ciudadano al voto informado y razonado. Al mentir sobre los programas sociales Morena comete un fraude anticipado, por eso solicito que se despliegue una campaña de difusión del voto libre".

* * *

Este suceso se presentó el 30 de enero del 2019. Una bebé recién nacida, de origen indígena, perdió la vida tras quedar atorada en un elevador del hospital de Río Blanco.

Un día antes, el 29 de enero, la madre de la bebé ingresó a la Clínica Hospital Unidad Médica del ISSSTE en Orizaba. El 30 de enero, el personal médico le informó a la madre que la bebé debía ser trasladada de urgencia al Hospital Regional de Río Blanco.

Al llegar, la bebé fue trasladada en un elevador al segundo piso, donde se encontraba el área de Urgencias. Sin embargo, el elevador se averió y permaneció detenido durante 20 minutos. Este tiempo fue crucial para que la menor no recibiera la atención médica.

Este martes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 20/2024, en la que acredita violaciones a los derechos humanos por parte del ISSSTE y de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) en el caso de la bebé chinanteca.

Ya desde entonces los elevadores de ese hospital registraban fallas, pero nadie hacía algo para repararlos.

La CNDH confirmó que existieron peticiones urgentes para que se diera mantenimiento a los elevadores del hospital, pero las reparaciones se realizaron tiempo después. La bebé falleció a las 2:00 horas del 31 de enero.

La recomendación de la CNDH resalta la responsabilidad institucional tanto del ISSSTE como de la Dirección de los Servicios de Salud de Veracruz.

Estas entidades no cumplieron con su deber de garantizar la atención médica adecuada y oportuna, lo que resultó en una violación flagrante de los derechos humanos. Además, se destaca la responsabilidad individual del personal médico involucrado, cuyas acciones fueron denunciadas por la mujer indígena.

La CNDH recomendó la reparación integral del daño, que incluya compensaciones adecuadas, así como acciones concretas para garantizar que incidentes como ese no se repitan en el sistema de salud.

Falta saber si el gobernador decide aceptar la recomendación, pues ya vii que no pasa nada si se niega a acatarla.

* * *

Epílogo

Lo bueno es que Manuel Huerta aclaró que "no es vocero de Rocío Nahle"; lo malo, que se equivocó al anunciar que el próximo domingo, en el arranque de campaña de la zacatecana, estaría presente la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. *** Muy poco tiempo después el vocero (ese sí) de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Gerardo Fernández Noroña, aclaró que Claudia Sheinbaum estará el domingo en Morelos, y que será él mismo quien la represente en Veracruz. *** ¿Bajo qué argumentos habría decidido Claudia Sheinbaum no venir a Veracruz? Dos son las posibilidades más sólidas: que considere que en Veracruz "la elección ya está resuelta" (para uno u otro lado), o que el desprestigio de Rocío Nahle, más que sumarle, le resta. *** Ahora sabemos por qué tanto encono de Cuitláhuac García contra el exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán. Este martes reveló que fue víctima de un "boicot" en 2018, cuando se le aparecieron unas botargas que personificaban a Hugo Chávez, a Fidel Castro y a Nicolás Maduro. *** Dijo el gobernador que en Tantoyuca enviaron golpeadores (personas relacionadas a Rogelio Franco) al paso por donde llegaría el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. *** De todos es sabido que Cuitláhuac García no sabe mucho de política. De saber, entendería que no debe guardar rencores. La rueda de la fortuna podría cambiar de posición en los próximos meses.

filivargas@gmail.com

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas