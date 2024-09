Julen: Al rescate del PAN

Prefacio

Contrario a lo que se pretende hacer creer, la elección para gobernador de Veracruz no ha concluido. *** Existen todavía recursos jurídicos que están aplicando los partidos de oposición para demostrar que la elección en Veracruz fue tan irregular, que el resultado emitido por el OPLE y confirmado por el tribunal electoral de Veracruz, carece de sustento. *** Pepe Yunes no es de los políticos que saturan las redes sociales y los medios de comunicación con alegatos que se deben llevar a las instancias jurídicas. *** Juristas de basta experiencia en matera electoral han revisado los expedientes y confirman que “hay materia” para impugnar la elección y que la más alta tribuna en materia de comicios resuelva si debe validarse un proceso con tantas inconsistencias. *** Los elementos son muy variados, pero todos tienen sustento. Desde la injerencia (confirmada por los propios órganos electorales) de los gobiernos emanados de Morena, hasta el desaseo en el traslado y la custodia de los paquetes electorales e, incluso, factores muy sensibles, como la calidad de “inelegible” de la candidata a la que se declaró vencedora. *** En reuniones con grupos que se le han acercado, Pepe Yunes ha sido firme en ese tema: está obligado a defender cada voto que le otorgaron los veracruzanos, pues desentenderse de ello significaría traicionar su confianza. *** Se han cumplido cabalmente los términos que establece la ley para impugnar el resultado de la elección, y en el momento en el que tengan noticias, las conocerán de inmediato todos los veracruzanos. *** ¡Esto aún no concluye!

* * *

Julen Rementería aspiraba a ser el candidato de su partido, el PAN, al gobierno de Veracruz este año. “Ya me toca”, les decía a sus aliados. Explicaba que aceptó ceder esa posición en el 2018, al hijo de Miguel Ángel Yunes Linares -en ese entonces gobernador de Veracruz- con la condición de que seis años después él iría como candidato.

Sin embargo, conforme se acercaba el momento de las definiciones, Julen Rementería (para ese momento senador y coordinador de la bancada panista) entendió que la única posibilidad de hacer frente a la avasalladora ola de Morena era a través de una amplia alianza opositora. Él se sentía capaz de encabezar ese movimiento, pero también tenía una certeza: “los Yunes (los de El Estero) no me van a dejar pasar”.

Lo entendió y se adaptó a las circunstancias. Fue de los primeros panistas en manifestar su respaldo a la candidatura de Pepe Yunes y hasta apresuró a las instancias colegiadas de su partido para que ya se definieran en ese mismo sentido.

Claro que, para ese momento ya había negociado con el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, que su declinación y suma a la propuesta de Pepe Yunes le habría de redituar una posición, garantizada, en San Lázaro.

Y se sentó en su curul para ver pasar la carroza fúnebre.

Una vez descubierta la trampa de los Yunes (los de El Estero), confirmada la traición, Julen Rementería salió a dar la cara, convencido de que es el momento de recuperar a ese partido político que tenía secuestrado una familia.

“El partido como está en Veracruz no puede seguir, la verdad de las cosas como las estamos viendo son simplemente simulaciones muy burdas, es un hecho ya que el actual senador veracruzano por el PAN está de alguna forma en Morena, si no militando formalmente, actuando en Morena, trabajando con Morena y que les vaya bien, allá su suerte, los adjetivos que les ha puesto la gente sobran por su acción, aquí lo que hay que hacer es cuidar al partido, cuidar al PAN”.

Julen Rementería ya levantó la mano. Llamó a la militancia panista a trabajar unida “para regresar la grandeza que tenía Acción Nacional en la entidad veracruzana”.

El ahora diputado federal afirmó que el PAN en Veracruz necesita renovarse, y sugirió hacer una delegación estatal del partido para reorganizar su vida orgánica.

“Lo que hay que hacer es una delegación estatal, y sí existe esa posibilidad porque en el estatuto del partido se contempla esta forma de organización y que se eliminen de tajo el comité directivo estatal, la comisión permanente y el consejo estatal; que se constituya una delegación estatal donde podamos -quienes estamos en el PAN y que verdaderamente somos panistas y no estamos ligados a ellos (los Yunes)- conformar y reorganizar la vida interna del partido”.

Julen Rementería apela a esa sólida base militante en la entidad y se refirió, en lo particular a la que se ubica en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río que -dijo- “se siente traicionada y engañada por el actuar del actual senador de Veracruz por el PAN, y más los ciudadanos que votaron por personas que creyeron que iban a proteger la división de poderes”.

A todos ellos los convocó para renovar el partido.

“Hay mucha gente en el PAN, mucha que los ha apoyado a estos señores durante años, y para los militantes mi respeto y mi reconocimiento porque son gente del PAN que simplemente resultaron engañados y fueron traicionados igual que los veracruzanos que votaron por ellos en la pasada elección, y a ellos hay que abrirles las puertas, invitarlos a participar, a que se sumen y trabajemos todos juntos para retomar y darle forma a la institución del tamaño que se tenía”.

Podrá gustarles -o no- la postura del diputado federal, pero al menos ya apareció alguien dispuesto a encabezar un movimiento que permita renovar a su partido.

¿Quién más dice “yo”?

* * *

Epílogo

El INE designó a María Fernanda Sánchez Rubio como nueva consejera del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, en sustitución, del ahora exconsejero Roberto López Pérez. *** Este jueves el INE designó a 51 consejeros electorales de 57 vacantes en 20 Organismos de las entidades. En el caso de Veracruz, fue designada María Fernanda Sánchez Rubio, quien actualmente se desempeña como Secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y quien en su momento fue propuesta para ser magistrada en una Sala Regional. *** Sánchez Rubio se integrará al OPLE Veracruz en febrero del próximo año, una vez que se dé por concluido el periodo del consejero Roberto López Pérez.

