Informar al pueblo: Huerta

Prefacio

No había mejor manera de explicarlo y fue el propio presidente López Obrador el que desnudó las intenciones del gobierno de Veracruz en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez. *** “Son asuntos de pleitos políticos y de venganzas; ya ven cómo son estas cosas, al estar a punto de tomar posesión como senador (…) ya para enjuiciarlo tendrían que desaforarlo; entonces, como faltan unos días para que lo designen, nombren, elijan senador, pues se apresuraron, porque una vez que esté en la cárcel pues ya no puede ser senador”. *** Por supuesto, cuando dijo esto (la mañana de este jueves en su conferencia de prensa) no se refería al mayor de los hijos de Miguel Ángel Yunes Linares, ni a la Fiscalía de Veracruz. Él hablaba de un aliado suyo, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral y de la fiscalía anticorrupción de aquella entidad. *** Pero la estrategia ahí está, la conoce muy bien el presidente y, por lo tanto, también la puede utilizar a su favor. Las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía de Veracruz en contra de los hijos de Yunes Linares (Miguel Ángel y Fernando) tienen como fin impedir que asuman esos cargos de elección popular que ganaron en el pasado proceso electoral. *** ¿Están bien sustentadas esas carpetas? ¿Existen elementos para actuar penalmente en su contra? Ese es otro cantar, pero con la notoria incapacidad de la actual Fiscalía de Veracruz, lo más probable es que ambos procesos terminen siendo desestimados por la justicia federal. *** A ellos -y me refiero a Cuitláhuac García y sus asesores- eso no les importa. Lo único que quieren es que el día que les corresponda rendir protesta, estén a buen resguardo en una de las inmundas cárceles de Veracruz… y de ahí no salen, pues les lanzarían, una tras otra, muchas más denuncias para mantenerlos en prisión. *** Ese es el estilo de hacer política de Cuitláhuac García.

* * *

Y a propósito de ese “estilo tan personal de gobernar” de Cuitláhuac García, el senador electo Manuel Huerta no deja pasar oportunidad alguna para darle lecciones de “buen gobierno”.

Y no son teorías inventadas, pues el exdelegado de los programas sociales le pone como ejemplo al mismísimo presidente de México.

Manuel Huerta advirtió que para cerrar la administración estatal no es suficiente con leer un informe en el recinto legislativo. Lo que procede, dijo, es hablarle de frente al pueblo, explicarle lo que se hizo y agradecerle por la oportunidad, como lo hace -dijo- López Obrador.

“A mí me gustó mucho lo que hace Andrés Manuel, al ir a recorrer todo el país con reuniones de cara al pueblo, entregando las obras, comunicándose, orientando a la comunidad. Creo que un ejercicio de gobierno debe de culminar de cara al pueblo”.

Lo que el senador electo sugirió -aunque no lo dijo con esas palabras- es que hay políticos que están más interesados en montar un espectáculo para ser tomados en cuenta para nuevos proyectos y se olvidan de aquellos que les dieron la oportunidad de gobernar.

“Hay que entregarle resultados al pueblo, no nada más al Congreso en un informe. Por eso me gusta mucho lo que está haciendo Andrés y que de manera conjunta lo está haciendo con Claudia. Ya fueron al sur de Veracruz. Ahí tuvimos la muestra, cuando justamente fueron a entregar unas obras”.

No pasó por alto Manuel Huerta que Cuitláhuac García podría dejar su encargo antes de que se cumpla su período constitucional y sugirió tener mucho cuidado con quien se encargue de concluir ese periodo.

“Será sólo un mes, ya prácticamente será sólo el proceso de entrega-recepción. Ya es intrascendente. Quien llegue ya nada más debe de tener cuidado de no echar a perder las cosas y de concluir bien la administración”.

Para nadie es un secreto que la relación entre Cuitláhuac García y Manuel huerta no ha sido la mejor, que estos últimos seis años ha salido mucha “metralla mediática” en contra de quien fungía como delegado de los programas federales, pero el ahora senador electo aguantó callado, esperó el mejor momento para señalar las pifias que se han cometido en la administración estatal.

Hoy es ese momento.

* * *

Epílogo

En la comunidad de Frijol Colorado, municipio de Perote, muy cerca del camino que conduce a instalaciones de las Granjas Carroll, fueron hallados dos cuerpos humanos sin vida, amordazados y con huellas de violencia. *** El hallazgo tuvo lugar la mañana del jueves, por parte de trabajadores del campo. De inmediato reportaron a las autoridades. Los cuerpos estaban atados de pies y manos, con las bocas cubiertas con cinta canela. *** En mayo del presente año, en la misma zona de la comunidad de Frijol Colorado, fueron hallados otros dos cuerpos sin vida; se trataba de dos personas que habían sido privadas de la libertad en la colonia Azteca de Perote. *** La zona ha retomado un nivel de violencia que no se veía desde hace muchos años, y las autoridades no parecen tener mucho interés en reforzar la seguridad.

filivargas@gmail.com