Huerta, contra los Yunes

Desde su llegada el gobierno estatal, Cuitláhuac García utilizó como bandera para cuestionar la actuación de sus antecesores, la crisis que presentaba Veracruz en materia de servicios de salud. *** Hoy, cuando está por concluir su gestión, el sistema estatal no sólo no se ha mejorado, sino que -por el contrario- está en peores condiciones. *** Los ejemplos sin inagotables, pero basta con mencionar que este jueves los padres de niños que reciben atención en el Hospital Infantil, -la Torre Pediátrica del puerto de Veracruz- denunciaron que desde hace cuatro días se suspendieron cirugías programadas a menores por falta de aire acondicionado en el edificio. *** Las temperaturas en el puerto jarocho andan por los 35 grados, lo que provoca que las actividades en ese inmueble se compliquen. *** Desde el domingo 30 de junio dejó de funcionar el aire acondicionado y que la situación es tan crítica que los niños están sufriendo por las altas temperaturas. *** La mañana de este jueves, familiares de pacientes infantiles solicitaron la intervención de la Secretaría de Salud. *** La respuesta oficial fue que el sistema de aire acondicionado comenzó a fallar tras las intensas lluvias de los últimos días, que provocaron daños en dos resistencias y en una tarjeta electrónica del equipo de enfriamiento. *** “Los Servicios de Salud de Veracruz, mediante gestión, invertirá adicionalmente este año siete millones 837 mil 295 pesos para reemplazar la planta de emergencia y 13 millones 038 mil 400 pesos más para colocar un sistema de almacenamiento de energía; con ello se tendrá mayor estabilidad en el servicio eléctrico”, informó la Secretaría. *** ¿Y mientras?

* * *

Manuel Huerta Ladrón de Guevara no se distrae en “asuntos menores”. Entiende que el proceso iniciado contra Miguel Ángel Yunes Márquez por haber “fabricado” un falso domicilio en el municipio de Veracruz es más mediático que efectivo. Él, en cambio, enfila sus baterías contra el “jefe del Clan”, contra Miguel Ángel Yunes Linares, contra quien existen denuncias penales por delitos mucho más graves.

Al senador electo por Morena no le tiembla la voz para denunciar a las fiscalías (tanto la federal como la del estado), por no haberse “aplicado” en la atención de las denuncias que existen contra el exgobernador Yunes Linares.

“La familia Yunes ha cometido tantos delitos a lo largo de su vida, tanto el papá como sus hijos, que incluso ahora la nuera, es decir, la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, estaría cometiendo actos delictivos”, afirmó tajante Manuel Huerta y denunció la actitud omisa de los responsables de procurar justicia.

“Yo he sido de los más críticos en cómo la Fiscalía General de la República, en el caso de los veracruzanos, un expediente como la Carpeta Azul no le ha dado atención y eso tiene que ver con los propios funcionamientos y aquí me he manifestado en como la Fiscalía se ha quedado corta y me iría más a fondo”.