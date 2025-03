Fiscalía actúa por consigna

Prefacio.

Hay una expresión que utilizaba con regularidad Andrés Manuel López Obrador, el creador de esto que se conoce como la 4T: "El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos". *** La historia nos da muchos ejemplos para confirmar ese dicho. El hombre con poder se transforma y cuando tiene un poco no está́ satisfecho, quiere más, más y cada vez más. *** Algo así parece estar sucediendo con el diputado local Diego Castañeda Aburto, pupilo de Eric Cisneros Burgos, destacado abogado -hay que reconocerlo- pero que de pronto se obsesionó con ser el titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. *** Quienes lo conocen aseguran que esas ínfulas no vienen de ahora. Cuentan que en su momento pretendió "brincar" a su jefe y mentor, Eric Cisneros, quien sin titubear un segundo lo corrió́. Fue entonces que, molesto, Diego Castañeda fue a fue a contarle sus penas a la secretaria de Energía (hoy gobernadora), a quien también le llevó algunos otros chismes sobre la interacción que existía entre Éric Cisneros y José́ Luis Peña: divertidas fiestas y negocios inmobiliarios, tanto en la Riviera Veracruzana, como en Coatepec. *** En la actualidad, Diego Castañeda -dicen- siente que no le han hecho justicia y no le cayó bien que lo pusieran bajo Las órdenes del guerrillero Esteban Bautista Hernández (amigo y socio de "El Oaxaco", José́ Manuel Flores Ríos, quien fuera operador financiero de gobernadores de Veracruz, Oaxaca y Chiapas). *** Desesperado por la tardanza para conseguir un mejor rumbo a su carrera, aseguran que Diego Castañeda viajó a la Ciudad de México y, gracias a viejos contactos, buscó una entrevista con el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, para pedirle que lo apadrine en la búsqueda de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. *** Por supuesto, a la luz de los más recientes acontecimientos, la ruta tomada por Castañeda resulta -por decir lo menos- "suicida", pues es, precisamente, con esa figura de Morena, con quien está enfrentada la gobernadora Rocío Nahle, pues fue él quien impulsó la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez al partido guinda. *** A quienes han apostado -¡y mucho!- a su llegada a la Fiscalía, Diego Castañeda les pide que le tengan paciencia y les jura que "nomás que quede la lista de candidatos a las alcaldías", se iniciará el procedimiento, pues su suplente en el Congreso es Esteban Ramírez Zepeta, que en estos momentos tiene otras encomiendas por parte de la gobernadora. *** Está claro que el afán de poder obnubila las mentes débiles.

* * *

El mediocre y tendencioso desempeño de la Fiscalía General del Estado (FGE) es el argumento más sólido para impulsar la destitución (o "renuncia", para que no suene tan feo) de su titular Verónica Hernández.

Es recurrente el uso de burdas trampas jurídicas para mantener en prisión, por consigna, a ciudadanos que les resultan incómodos.

La práctica más común es abrirles nuevas carpetas de investigación, cargadas de infundios, que no se sostienen frente a una sencilla defensa, pero que retrasan la obligada liberación de gente que ha pasado largo tiempo en la cárcel a pesar de su inocencia.

Ese es el caso del comandante Antonio Rodríguez Hernández, quien pasó en prisión 15 meses, acusado cohecho (delito que no amerita privación de la libertad) con un montaje que le armaron Marco Antonio Montiel Pérez (comandante de la Policía Ministerial) y el policía José Carlos García Cárdenas.

La treta fue realmente burda: se inventaron una historia fantástica y manipularon a una persona de avanzada edad, campesino y con muy baja escolaridad, para que afirmara que el detenido le había obligado a entregarle tres mil pesos, que los mismos policías ministeriales sacaron de sus carteras para exhibirlos.

Luego de un exhaustivo trabajo jurídico, los abogados Tomás Mundo y Wenceslao Solano llevaron ante el juez los elementos de prueba para demostrar que fue injusta la privación de la libertad de Antonio Rodríguez.

El juzgador tomó en consideración lo consignado en la Convención Americana de Derechos Humanos, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la obligación constitucional de respetar los Derechos Humanos.

Basado en los estándares de prueba y en el test de proporcionalidad, modificó la medida cautelar de prisión por otra menos lesiva.

Aun así, la Fiscalía pretendió mantener en prisión a Antonio Rodríguez, fabricando una nueva carpeta por "amenazas", que no se sostuvo, pues fue evidente que se inventaron una llamada, desde un teléfono celular ajeno al imputado.

Los abogados que consiguieron la liberación de Antonio Rodríguez informaron que están en el análisis de la conducta -probablemente delictiva- de los fiscales que intervinieron y mantuvieron en prisión de manera ilícita comandante Antonio Rodríguez.

¿Actuaron solos? ¿Lo hicieron bajo consigna? ¿Quién se los ordenó?

Todo eso va a salir a la luz pública y muchos tendrán que rendir cuentas en tribunales.

* * *

Epílogo.

El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta -dicen- ordenó tajante a sus secretarias: "¡no estoy para ningún alcalde!". *** Y es que desde que se conoció la instrucción de la dirigente nacional de ese partido, Luisa María Alcalde ("ningún alcalde heredará su cargo en Veracruz), empezaron a llover las llamadas de presidentes municipales iracundos, que el año pasado "compraron" la designación de relevo y que -ahora se enteran- fueron engañados por el comité estatal. *** Es el momento de hacer cuentas y, en todo caso, compensar a quienes "cooperaron" con la campaña del 2024... siempre y cuando ese recurso haya llegado a su destino original.

filivargas@gmail.com