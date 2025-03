Se complican escenarios políticos

Algunos de los morenistas, aún no ven enojada a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien es una mujer prudente, sensata y tolerante, pero en las filas de los legisladores y reconocidos políticos que le queman incienso y son adoradores del Dios de Macuspana, poco falta para que les den un "chilillazo" y de golpe les llegue el agua al "tinaco", y tengan presente que en estas tierras no existe ningún emulo de Hugo Chávez.

Los reconocidos especialistas en el análisis de la política mexicana y también de la Geopolítica, dicen que la presidenta Claudia Sheinbaum, en menos de seis meses como mandataria nacional ha logrado lo que muchos otros mandatarios en estos lares no lograron ni en seis años.

Por lo que, la gente en el territorio nacional y allende las fronteras, ven a una mujer valiente decidida y echada para adelante que ya dobló al presidente de la mayor potencia mundial, aunque es un país en quiebra, pero el republicano Donald Trump, está empecinado en acabar con subsidios para la guerra y pretende manejar al gobierno de su país como una empresa recaudadora de dinero y que lo hace a costa de hasta vender el alma al diablo.

Y es que los legisladores aliados de Morena, han osado rebasar la autoridad de la presidenta ya en varias ocasiones y ahora quedó de manifiesto que la reforma constitucional sobre el nepotismo entrará en vigor hasta el 2030 y no en el 2027, como lo propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, en su iniciativa.

Y todo, por Ricardo Monreal, que trae consigo a todo un equipo de fútbol y hasta la banca completa con los 14 hermanos, y que se encuentran viviendo de la política con un estado como Zacatecas con los mayores índices de inseguridad, pero Saúl quiere vencer a David.

La presidenta morenista, Luisa María Alcalde, dio una propuesta rápida de cambiar los estatutos y aplicarlos desde las elecciones en este año.

Lo que significa, que Luisa María Alcalde, debe cuidar su posición de "Delfina" para llegar bien al 2030 y definir su labor con la que gobierna y manda en este país.

Y el tamaño, del problema que se fue todo el gabinete de seguridad del gobierno federal a EU y resolver el asunto que les quita el sueño a muchos por el dilema de la famosa carta, que ya tuvo respuesta y ahora a negociar con el gobierno de Trump, un personaje muy ambicioso y que seguramente se le dará lo que pida para que retorne el orden y las buenas relaciones de coordinación en los temas de migración y seguridad, pero que dejen de amenazar con los aranceles a las exportaciones de productos mexicanos al vecino país del norte.

Y en estos lares, ya les dieron el jalón de orejas y el severo llamado de atención para que el personal del Hospital General de Especialidades de Veracruz, que se localiza en la avenida 20 de Noviembre, no molesten, no hostiguen y no atenten en contra de los familiares que angustiados se encuentran día y noche a las afueras del nosocomio en espera del restablecimiento de sus enfermos.

Por cierto, el reconocimiento para la famosa colega directora de noticieros de XEU, Betty Zavaleta, que en un altruismo y humanismo de siempre, es de las personas que llevan acompañamiento real y válido con alimentos y calidez a estas personas que estaban sufriendo de las molestias de los directivos de dicho hospital y que dicen que ya cesó gracias a la intervención oportuna de la gobernadora Rocío Nahle. Andale.

Y las buenas noticias sobre la recuperación del Papa Francisco, llegan desde el Vaticano, en donde la delegación de mexicanos con la Virgen de Guadalupe y el rosario en mano apostados, sí en el Hospital Gemelly con gritos y muchas porras dicen Francisco hermano, ya eres mexicano y ante tanta fe y devoción por la salud del Papa Francisco, que muestra mejoría, hasta se los llevaron a encabezar las oraciones en la Plaza de San Pedro. Orale.

Por cierto, la deteriorada fracción del PRI en el congreso del desprestigiado Alito Moreno y Rubén Moreira, presentaron una ley anti chapulín, con todo y el Chapulín Colorado, para evitar que los políticos cambien de partidos políticos, como quien cambia, de ya saben de que. Zumbale.

En el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte informa sobre la importancia del trasplante renal, ya que de acuerdo con la lista reciente del Centro Nacional de Trasplante (Cenatra), existen 15 mil 686 personas en lista de espera para recibir este órgano vital.

"El trasplante renal es la extracción de uno de los riñones, ya sea de un individuo sano o de una persona que ha fallecido, para colocarla en una persona con diagnóstico de insuficiencia renal crónica terminal, que se encuentre en tratamiento con diálisis peritoneal o hemodiálisis, con previa valoración médica en la cual resulte candidato al trasplante, ya que no todos los pacientes son candidatos a este procedimiento", explicó la doctora Viridiana Cuevas Sánchez, coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante.

Agregó que, "la persona donadora sebe ser mayor de 18 y menor de 65 años, quien después de realizarse una serie de estudios, sea evaluada como sana y que, al quedar sin un riñón, no se ponga en riesgo su calidad de vida; puede ser un familiar, un amigo o conocido, quien debe firmar ante notario público un documento que señale su decisión voluntaria y sin pago de por medio; o una persona previamente sana que haya fallecido por muerte encefálica y su familia haya donado sus órganos".

Y el vicerrector de la UV en el campus Veracruz, doctor Jorge Genaro Vicente Martínez, dio posesión al maestro Omar Esteban de la Torre Alor, como nuevo secretario académico de la Facultad de Comunicación que dirige la doctora Rossy Lorena Laurencio Meza.

Se trata del relevo del maestro Alfredo Reyes Gutiérrez, quién pasó a ejercer la docencia de tiempo completo.

Presentes, la secretaria académica de la vicerrectoría, doctora Claudia Beatriz Enríquez Hernández y la directora de administración y finanzas, maestra Dulce María Betancourt Trevethan, así como maestros y alumnos de la Facico. Así las cosas.