¿Doble discurso en Morena?

Pareciera que, desde el Senado, el coordinador de la bancada morenista, Adán Augusto López, se fue por la libre al modificar la iniciativa presidencial para impedir el nepotismo y reelección, al llevarla para su entrada en vigor hasta el 2030 y no en 2027 como siempre fue la intención de Claudia Sheinbaum.

Tan es así que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde debió “enderezar la plana” al lanzar anoche, que en ese partido no se permitirá propuestas de familiares en las elecciones locales de Durante y Veracruz durante el 2025, tampoco en el mismo 2027.

“En congruencia con la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre nepotismo y no reelección nuestro partido no presentará propuesta de familiares…”, dijo Alcalde Luján.

Es decir, hay sin duda, una incongruencia en la aprobación de la reforma electoral aprobada por el Senado, y donde se ufana el legislador tabasqueño, de ser el artífice y el negociador número uno –como se promueve- para que las reformas salgan y sean acordes a lo que la Nación requiere, pero esta vez, falló sin duda al proyecto pues la iniciativa presidencial no pasó para el 2027 sino para las elecciones del 2030

Y es que, para ello, no existe ningún argumento sólido y consistente para que la reforma entre en vigor en el 2030, pero sí para que no se aplicara en el 2027, pues muchos proyectos políticos no podrían llevarse a cabo.

“Es una medida que debería hacerse de una vez si lo que se intenta es incorporarla para beneficiar en su conjunto el sistema político mexicano, para erradicar toda esa herencia de los apellidos que ha sido una mala práctica en la vida política mexicana”, consideraba este mismo martes, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.

Y aunque los grupos políticos están todos de acuerdo en la no reelección ni el nepotismo, no todos coincidieron en la fecha para su entrada a vigor de la reforma.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum hizo una protesta tácita, cuidadosa en su lenguaje, pero no dejó de soslayar que para ella era en el 2027 y no en el 2030.

“Mi posición sigue siendo que debiera aprobarse para 2027. Entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de la alianza del movimiento, acordaron que fuera hasta el 2030” dijo la Presidenta a manera de justificar.

¿O será acaso que así se la vendió el mismo Adán Augusto, quien tanto ha presumido sacar las reformas, y por ello su amor derramado hacia los Yunes, por su apoyo a la reforma judicial?

Pues bien, una vez que Luisa María ha salido a establecer que en lo inmediato no se permitirá por parte de su partido propuestas que contravengan esta reforma “en congruencia con la propuesta de la Presidenta…” pareciera que al interior de Morena se percibe un doble discurso y eso sin duda es confusión hacia la militancia.

Otra vez, Adán Augusto removiendo las aguas morenistas, y aseguran las versiones, por los múltiples intereses que le pueden al tabasqueño incluyendo privilegiar a los del partido Verde sus aliados con estos cambios.

Para nadie es un secreto que es quien trae total componendas con el Verde del chiapaneco, Manuel Velasco, estado también bajo control político de Adán López.

Tan solo basta recordar que algunos alcaldes veracruzanos emanados del partido Verde Ecologista con problemas, siempre recurrían, no al secretario de Gobernación en la administración de López Obrador, sino a quien controlaba e intercedía por los del Verde, en este caso, ante el gobernador Cuitláhuac García.

Así, ediles que se sentían intimidados, acosados o que simplemente enfrentaban problemas de tipo legal, buscaban al guía del Verde, Adán Augusto para su intervención y lograr frenar cualquier acción en su contra del gobierno estatal en turno o incluso judicialmente.

El tema es que, incluso, tras la aprobación de la reforma a modo, y contraria a la indicación presidencial, de que se aplique en el 2027, la lideresa morenista, Luis María Alcalde, tuvo que enviar al interior de su partido, su propia reforma: “También, presentamos ante el Congreso Nacional del partido Morena, una propuesta de incorporación estatutaria para que esta medida sea aplicable para el proceso electoral de 2027”.

¿O Adán Augusto se encuentra en desobediencia política para procurar intereses propios en las componendas políticas desde el Senado, o quiere mandar el mensaje y está jugando a que hay dos presidencias en el partido Morena? Mientras, los militantes en medio.