En riesgo, la ganadería

Prefacio

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued informó que, al menos este año, no será construido el Servicio Médico Forense (Semefo) en las instalaciones del panteón municipal de Palo Verde. *** El alcalde aclaró que el Cabildo y el Consejo de Desarrollo serán los que decidan en qué se invertirán los 15 millones de pesos que estaban destinados a esa obra. *** Ricardo Ahued les informó a los representantes de los colectivos de búsqueda que el proyecto del Semefo está listo, pero el recurso tendrá que ser utilizado en otras obras para no caer en subejercicio. *** “Se tiene que aplicar, si no tendría una consecuencia de devolución en términos de subejercicio. Que sigan las pláticas, que sigan las revisiones, que no haya ningún temor. Es un proyecto de la Fiscalía, es un patrocinio del ayuntamiento la construcción”. *** La construcción del Semefo en el panteón Palo Verde se vio detenida por la protesta de los vecinos que se opusieron a la obra. *** El alcalde aclaró que, una vez que haya consenso y ningún impedimento para la realización de la obra, ésta se reactivará. “Hay una petición de los colectivos que también se tiene que escuchar. Es un tema de mucha gente y ya una vez que los acuerdos se pudieran dar, se activa la inversión”.

* * *

Se encendieron las señales de alerta en el sector pecuario del país

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) presentó un plan estratégico para prevenir la introducción y dispersión del gusano barrenador de ganado (GBG) en el país. Dicho plan está centrado en el fortalecimiento de la vigilancia zoosanitaria y en la inspección de animales vivos en regiones colindantes con la frontera sur.

El sur de Veracruz es una de las zonas con ganado que procede de Centroamérica, adoptado en el sureste del país y este riesgo forma parte de las observaciones que hizo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en su más reciente visita a esta entidad.

El titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, informó que el avance de la plaga en Centroamérica es preocupante, ya que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades sanitarias de Panamá, Costa Rica y Nicaragua, el Gusano Barrenador ya está tocando las puertas de la frontera con Honduras.

El funcionario convocó a los productores, engordadores, acopiadores y comercializadores de productos cárnicos a trabajar con los especialistas veterinarios del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para fortalecer las acciones preventivas y la vigilancia epidemiológica.

Hace más de medio siglo, en 1972, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para establecer un programa conjunto dirigido a la erradicación del Gusano Barrenador del Ganado.

De acuerdo con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) durante 1984 las pérdidas provocadas por la proliferación de este gusano ascendieron a 134 millones de dólares. Su erradicación completa para ambos países entre 1960 y 1991 implicó un costo de 750 millones de dólares (casi mil millones a valor actual).

Las acciones conjuntas entre Estados Unidos, México y Centroamérica permitieron su erradicación en el 2001. Se estima que el costo de una potencial reinfestación en la región tendría un impacto de 830 millones de dólares.

Al detallar el plan preventivo, el director del Senasica, Javier Calderón Elizalde, advirtió que estamos ante un escenario en el que la probabilidad de que el Gusano Barrenador llegue a México es alta y podría poner en riesgo un patrimonio pecuario de más de 36 millones de cabezas de ganado y el sustento de más de 800 mil productores, principalmente de pequeña y mediana escala.

Calderón Elizalde anunció que el gobierno de México activará el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (Dinesa), con lo que se ponen en marcha todas las capacidades del Senasica para prevenir y evitar la dispersión de la plaga.

El director general de Salud Animal, Juan Gay Gutiérrez, indicó que la ganadería nacional sólo había enfrentado una amenaza de estas proporciones en la década de los 50 del siglo pasado con el brote de la fiebre aftosa, por lo que la situación amerita medidas extraordinarias y el apoyo del sector productivo.

Esta emergencia impacta de manera preponderante en Veracruz, pues las autoridades estatales acaban de ser reprobadas por inspectores de Estados Unidos en materia de inspección zoosanitaria, por lo que la entidad no está preparada para hacer frente a una estrategia tan rígida como la que plantea la Senasica.

No olvidemos las denuncias de inspectores del gobierno estatal que fueron extorsionados por sus jefes. Les cobraban diversas sumas para mantenerlos en áreas especificas de inspección, espacios que, además, están en el abandono, sin agua, ni luz, ni los elementos básicos para realizar su labor.

* * *

Epílogo

La madrugada de este martes se registró un asalto masivo a transportistas que transitaban por la autopista 145D La Tinaja-Cosoleacaque. El ataque dejó como saldo de un conductor de tráiler muerto y dos personas más heridas de bala. *** Una banda delictiva arrojó palos, piedras y ponchallantas en el tramo Cuadra I. Piña – Teodoro A. Dehesa, para obligar a los conductores a detenerse. En ese momento los maleantes se les aproximaban y tras amagarlos con armas de fuego los despojaban de dinero en efectivo y pertenencias de valor. *** Un joven operador de tráiler, oriundo de Coatzacoalcos, fue atacado cuando intentó burlar la barricada. Una persona que lo acompañaba resultó herida. Otra víctima de estos asaltos recibió al menos tres impactos de bala.

filivargas@gmail.com