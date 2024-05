El tiempo de la alternancia

Prefacio

La exhibición de las fallas y vicios de los candidatos contrarios es, sin duda, un ingrediente infaltable en las campañas electorales. Nadie se sustrae de esa estrategia. *** Sin embargo, de forma paralela, es necesario que quienes aspiran a cargos de elección popular incorporen a sus campañas propuestas concretas. Ese es el caso del proyecto "Blindar". *** Se trata de una estrategia metropolitana de seguridad que llevarían a cabo, de manera coordinada, los estados de Morelos, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México para combatir al crimen organizado. *** Fue por eso por lo que Xóchitl Gálvez se hizo acompañar de los candidatos Pepe Yunes (Veracruz), Eduardo Rivera (Puebla), Lucy Meza (Morelos) y Santiago Taboada (Ciudad de México), quienes se comprometieron a trabajar en conjunto para combatir la inseguridad en el país. *** "Blindar Nacional busca proteger las carreteras, con un plan de reforzamiento a la seguridad en las vialidades, con el que espera recuperar a la Policía Especial. *** Lo que México necesita -dijo Xóchitl Gálvez, es contar con carreteras sin criminales, y reafirmó que la solución al país no es la militarización, por lo que con esta estrategia busca anteponer la colaboración y la profesionalización de la Policía. *** No se trata sólo de denunciar lo evidente: la grave inseguridad que se vive en el país, sino plantear opciones viables y rutas de trabajo para solucionar los problemas.

* * *

No se trata de uno más de los cuentos que surgen en período electoral. Se trata de una de las instituciones bancarias más antiguas y de mayor prestigio en el país. Contrario a lo que se pudiera suponer, apenas el mes pasado el propio presidente López Obrador tuvo palabras elogiosas para los banqueros:

"Me han tratado muy bien, con respeto, y han sido correspondidos, los he tratado también con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi Gobierno".

Un reporte económico del grupo Citibanamex advierte que, aunque algunos estados parecen ya tener definido al partido que ganará la gubernatura para las siguientes elecciones, se abren las posibilidades de que exista alternancia en la Ciudad de México, en Jalisco, en Morelos y... en Veracruz.

En opinión de los analistas de esa institución financiera, las posibilidades de que en esos estados gane un candidato distinto al que actualmente gobierna son muy altas.

"Cada vez más, los mexicanos optan por alternar a los partidos que los gobiernan. En la medida que el voto fue adquiriendo garantías democráticas, los electores mexicanos han aprendido a ejercer su capacidad de castigar a quienes perciben como malos gobiernos, retirándolos del poder público", explicaron.

El estudio presentado por Citibanamex hace notar que en lo que va del actual sexenio, el 59 por ciento de las elecciones de gobernador han concluido en alternancia.

En un recuento de las encuestas electorales, el estudio plantea que el PAN lleva la delantera en las dos entidades que actualmente gobierna (Guanajuato y Yucatán), mientras que Morena lleva amplia ventaja en Chiapas, Puebla y Tabasco.

En concordancia con ese análisis, las palabras pronunciadas este martes por el candidato del frente opositor en Veracruz, Pepe Yunes, cobrar mayor relevancia:

"En Veracruz estamos logrando lo que hace unos meses parecía imposible: derrotar al poderoso aparato clientelar, tramposo y abusivo de Morena (...) las siguientes semanas serán cruciales para derrotar al mal gobierno en Veracruz, en Puebla, en Morelos, en Ciudad de México y sobre todo en el país".

Pero Pepe Yunes advierte que Morena no va a dejarse arrebatar el poder fácilmente y recurrirá a recursos ilícitos para sostenerse:

"Quiero pedirles a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación nacionales que no quiten la lupa de lo que pasa en nuestras entidades. A medida que la oposición avanza, la desesperación de Morena lo está llevando a actuar de manera más agresiva y, como ha ocurrido en Puebla con nuestro compañero Eduardo, de manera violenta. En Veracruz se perfila una nueva andanada persecutoria para intimidar a la oposición, pero habrán de fracasar porque en nuestro estado soplan vientos de cambio y no hay nada que detenga un pueblo que quiere darse en sí mismo un gobierno de verdad".

El candidato al gobierno de Veracruz participó en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, con la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, y los candidatos a los gobiernos de Morelos, Lucy Meza; de Puebla, Eduardo Rivera, y de la capital del país, Santiago Taboada. Ahí, Pepe Yunes se mostró convencido de que llegarán los buenos resultados:

"Vamos a ganar porque México se merece una presidenta como nuestra querida y admirada Xóchitl, con valor a toda prueba y con valores firmes. Y vamos a ganar porque nosotros sí representamos la posibilidad de gobiernos que, bajo el liderazgo de la futura presidenta Xóchitl Gálvez, defenderemos la libertad, la vida y la verdad".

De los nueve estados que renovarán gobernador, Morena gobierna seis, el PAN dos y Movimiento Ciudadano uno.

En las votaciones del 2 de junio se elegirán 629 cargos federales y 20 mil 079 locales. Las elecciones presidenciales de este siglo han registrado una participación promedio cercano al 63 por ciento, lo que en esta ocasión representaría 61.9 millones de votantes.

* * *

Epílogo

Una verdadera lástima que no se haya podido concretar el debate que tradicionalmente organiza la estación radiofónica XEU, con quienes aspiran a la gubernatura de Veracruz. *** Se había cumplido todo el protocolo. Ya se habían girado invitaciones a los tres candidatos y dos de ellos (Pepe Yunes y Polo Deschamps) ya habían aceptado. De Rocío Nahle no habían conseguido respuesta. *** Sin embargo, un día antes de que se cumpliera la fecha, Pepe Yunes informó que había sido convocado por la candidata del frente opositor a la presidencia, Xóchitl Gálvez, en la Ciudad de México, el mismo día y con una diferencia en el horario que impedía que pudiera estar a tiempo. *** La declinación por parte de Pepe y el silencio de Rocío, provocó que dicho debate se cancelara y sirvió para que Polo Deschamps presumiera que sus contrincantes "le tuvieron miedo". Así son los tiempos de campaña.