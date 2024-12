El interés por la Fiscalía

Prefacio

El juicio contra Guillermino Vicente Licona, un indígena acusado de secuestro agravado y recluido por más de 5 años en el penal de Papantla, entró en su fase final y en la audiencia se conocieron irregularidades muy graves por parte de la Fiscalía de Veracruz. *** Ahí se supo que el único testimonio que incrimina a Guillermino Vicente, es el de un testigo de identidad resguardada (al que mencionan como RCP). Esa persona ya falleció, como consecuencia de su avanzado alcoholismo, enfermedad que mantuvo durante 27 años. *** La fiscalía (entonces a cargo de David Cardeña, hoy secretario particular de la magistrada presidente Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre) no integró en la carpeta el expediente clínico del testigo protegido y, por lo tanto, omitió el hecho de que se trataba de una persona que padecía de alcoholismo, una enfermedad que tiende a desarrollar encefalopatía hepática, lo que causa daños cerebrales. *** Esa misma Fiscalía tampoco integró a la carpeta el testimonio de Jesús García, señalado como la persona que supuestamente llevó el dinero del rescate. *** En el juicio se demostró que durante todo el proceso Guillermino Vicente Licona, no tuvo un traductor, un elemento fundamental, pues él es totonaco y sólo domina su lengua original. *** En su declaración ante la jueza de enjuiciamiento, Guillermino Vicente narró que luego de ser detenido, el entonces fiscal David Cardeña lo fue a ver y trató de convencerlo de que admitiera su culpabilidad, o de lo contrario actuarían contra su familia, a la que ya tenían ubicada. *** Pocos meses después de su detención, un hijo de Guillermino Vicente fue asesinado, por lo que la defensa del indígena prepara ya una ampliación a la denuncia presentada contra David Cardeña, en la que incorporarán el delito de homicidio. *** En el desarrollo de este juicio, familiares de otros indígenas que permanecen recluidos se han acercado a los abogados de Guillermino Vicente, para narrar las injusticias de las que han sido víctimas. Todas tienen un común denominador: el fiscal y los jueces fueron los mismos. *** Un terrible caso de contubernio para encerrar a personas inocentes y dejar en libertad a integrantes de una banda criminal.

La Fiscalía General del Estado (FGE) es la corona que diversos grupos de poder en Morena tratan de conseguir.

Es el caso de personajes que se ocultan en el anonimato en el afán de engañar a los gobernantes. Lo que no han podido borrar es la huella que les dejó su pasado priísta.

Uno de esos casos es un discípulo del doctor Rodolfo Chena Rivas, el magistrado Humberto Reduncindo Hernández, un personaje que aprendió muy bien las mañas de los duartistas.

Cuando el PRI fue derrotado en Veracruz, Humberto Reducindo se refugió en el Congreso, donde supo vender muy bien la remoción del fiscal yunista Jorge Winckler, lo que le permitió acercarse al secretario de Gobierno, Éric Cisneros y desde ahí sugerir la incorporación de una conocida de Palacio, la hasta hoy fiscal general.

El ahora flamante magistrado presumía que él había puesto a la fiscal y que, por tanto, le debía obediencia, además de que sería su avanzada para que a su llegada al Poder Judicial controlara todo el aparato estatal de justicia.

Una vez instalado en el Consejo de la Judicatura, este personaje promovió la remoción de la entonces magistrada presidente, Sofía Huerta Martínez, a quien amenazó con meterla a la cárcel si no se retiraba.

Esas "conquistas" le permitieron a Humberto Reducindo concretar jugosos negocios inmobiliarios, al lado de su socio David Jiménez, hoy Presidente del casi extinto Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).

Esa misma pareja le vendió a la actual gobernadora una estrategia electoral, que consistía en denostar a la oposición y a la vez controlar los órganos electorales, a partir de su supuesta amistad con consejeros y magistrados electorales, entre ellos uno de la Sala Regional y cuya esposa es hoy su Secretaria de Estudio y Cuenta.

Una vez conseguida la victoria, este grupo busca ahora cobrar el favor y seguir moviendo los hilos de Poder Judicial y de la Fiscalía.

Fue por eso, por lo que acordaron "exigirle" a la gobernadora que nombrara a Humberto Reducindo Presidente del Tribunal Superior de Justicia y a David Jiménez fiscal general del Estado.

Según esa estrategia, el primer paso tendría que ser la remoción de la Fiscal, lo que consideran difícil, pues el magistrado sigue presumiendo que "él la puso" y, por tanto, "él la quita".

El objetivo sigue siendo el mismo: mantener el control del Poder Judicial y de la Fiscalía, sorprendiendo a la gobernadora con el argumento de que "son los únicos" con conocimientos jurídicos, cuando lo que buscan es conservar su poder y con ello sostener sus negocios.

Así se las gastan.

José Manuel Pozos del Ángel, nuevo titular del Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda) y quien fuera subsecretario de Planeación en el gobierno de Cuitláhuac García, advirtió que las denuncias penales por hostigamiento sexual y violencia de género presentadas contra su antecesor, Hazael Flores Castro "no quedarán archivadas. Tendrán que investigarse y resolverse conforme a derecho. Tiene que seguir un proceso legal y eso se tiene que respetar". *** Flores Castro aseguró antes de concluir su gestión que el Órgano Interno de Control (OIC) había "cerrado" los casos por falta de elementos. *** Un argumento muy similar al que dio el propio Pozos del Ángel cuando se le cuestionó sobre aquel "incidente" ocurrido en la Subsecretaría a su cargo. *** Se confirmó lo que ganaderos y personal de inspección denunciaban: las pésimas condiciones en las que se encuentran los Puntos de Inspección Ganadera en Veracruz. *** El presidente de la Unión Ganadera del Sur y los nuevos funcionarios de la Sedarpa constataron el abandono en el que se encuentra el punto de inspección denominado "Dovali", ubicado en el municipio de Agua Dulce, que representa el primer filtro para la entrada de ganado bovino a Veracruz. *** Fue por eso, por lo que el ahora exsubsecretario de Ganadería Humberto Amador Zaragoza y el propio extitular de Sedarpa, Evaristo Ovando Ramírez no pudieron explicar cuál sería la estrategia por seguir para enfrentar la amenaza del gusano barrenador del ganado. *** Ese punto de inspección no es el único que carece de los elementos básicos para su operación; existen otros puntos donde no cuentan con luz, agua o corrales de operación. Algunos otros tienen adeudos con la CFE y hasta por el servicio de agua. *** Y entonces, ¿dónde quedaron los recursos etiquetados para el programa de Movilización y Sanidad Animal en Veracruz?

