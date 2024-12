Habemus Gobernadora

Las mujeres veracruzanas estamos de celebración, después de 200 años y 84 hombres que han ocupado la silla del Ejecutivo estatal, la puerta número 85 de la historia de nuestra Entidad se abre a una mujer.

El pasado 2 de junio el pueblo de nuestro Estado decidió elegir en las urnas a Norma Rocío Nahle García, como la primera Gobernadora del Estado de Veracruz, ella ostenta el título universitario de ingeniera química, dedicada a la política veracruzana y nacional, desde la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ha sido Diputada Federal, por el Distrito 11 de Veracruz (2015-2018), Senadora de la República (01.09.2018 – 27.11.2024), dimitió de la Senaduría para ocupar el puesto de Secretaria de Energía, en el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su encomienda fue responsable de la construcción de la Refinería Dos Bocas, en el Estado de Tabasco, que cabe decir, es una de las obras magnas de la administración del Presidente López Obrador.

De raíces profundas en esta tierra veracruzana, Nahle García formó su hogar y su familia al sur del Estado, en la ciudad de Coatzacoalcos y desde ahí en diversas trincheras profesionales y políticas decidió servir al pueblo noble de Veracruz.

El 1 de diciembre de 2024, es un parteaguas para la Administración Pública veracruzana, se hablará de un antes y un después de la primera Gobernadora con A de nuestra Entidad, ahora, las mujeres, niñas, hijas, hermanas transitarán el camino que se ha construido a lo largo y ancho de nuestro país de la mano de una mujer que convencida está de su capacidad, preparación y fuerza para engrandecer el territorio devolviéndole la paz y seguridad que nos merecemos.

En el discurso de Toma de Protesta en el Congreso del Estado, la Gobernadora Rocío Nahle, respaldada con la presencia en tan importante acto, de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, primera Presidenta de la República Mexicana, sostuvo que en Veracruz se manifiesta el cambio con la gobernanza de una mujer e implementará el nuevo sistema de humanismo mexicano, donde la prioridad es atender a los que menos tienen, a los que se quedaron atrás, a los olvidados de siempre.

Agregó que en su Gobierno trabajará para erradicar cualquier tipo de discriminación ya sea de género, de origen, de etnia o credo.

Relató cómo para llegar a la más alta posición de la Administración Pública estatal, no solo enfrentó una batalla electoral, si no también, una batalla ideológica y con muestras claras de severos tintes machistas, lo que le recordaba, que no muy lejanamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aún se discutía el tema del rol de la mujer en la sociedad, incluso, se acuñaron frases como: Mujer que aprende latín, no encuentra marido, ni tiene buen fin, o Mujer que se independiza, no asiste a misa.

Así, nuestra Gobernadora Nahle, sostuvo en su mensaje: Les digo a todas las veracruzanas, a nuestras niñas, nuestras hijas, a nuestras hermanas, tomando el dicho de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, "no llego sola, llegamos todas".

En materia de Justicia para las Mujeres, la Gobernadora Rocío Nahle anunció, que su gobierno trabajará de la mano con los diversos organismos estatales y con el Poder Judicial para eliminar la impunidad y que sin excusa, se aplique la justicia en este rubro de atención prioritaria.

Para llevar a cabo lo anterior, señaló que en el presupuesto de egresos 2025, se ha contemplado un aumento del 18% más, que se traduce en más de 400 millones de pesos mexicanos, para iniciar con la construcción de cuatro Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), que estarán ubicados en la ciudad de Coatzacoalcos que atenderá la zona Sur de la Entidad; en el Puerto de Veracruz, que cubrirá las necesidades en el tema de la zona Centro; en la ciudad de Orizaba, que abarcará la zona de las Altas Montañas y en la ciudad de Álamo Temapache, destinado para cubrir la zona norte de nuestro Estado. Quedando en funcionamiento el existente Centro de Justicia para las Mujeres cito en la ciudad de Xalapa.

Cabe mencionar que estos CJM cuentan con Fiscales y Jueces especializados en materia de las mujeres y niñas, que actúan con perspectiva de género en aras de proteger los derechos humanos de este grupo de atención prioritaria; atención psicológica e instalaciones de resguardo para mantener seguras a todas aquellas que sufren de violencia familiar o de género, incluyendo por supuesto espacios adecuados para las hijas e hijos de mujeres en resguardo.

Rocío Nahle también dio a conocer, entre otros temas relevantes para el crecimiento y atención de la sociedad veracruzana, el cambio de denominación de la actual Fiscalía Especializada para la Atención de Violencia contra las Mujeres a la que se le agregará: para erradicar el Feminicidio. Se podrá solicitar medidas de protección en materia familiar y de violencia contra la mujer, sin necesidad de presentar una denuncia o que se inicie una carpeta de investigación, trámite que se realizará por un Juez o Jueza en línea.

Finalizó su mensaje señalando: Si bien soy la primera, que no sea la única, que después de mí, lleguen más mujeres que compensemos esta deuda histórica, para ello, sigamos preparándonos, con inteligencia y tolerancia trabajaremos con ellos para tener un Estado creciente y próspero y esto redituará en el futuro de nosotras.

Alguien como tú, se congratula en sostener que la Gobernadora Rocío Nahle ejerce el feminismo sin títulos, lo ejerce con acciones. El discurso que escuchamos en su Toma de Protesta se dijo por una mujer, que como todas hemos sido sujetas de violencia en algún momento de nuestra existencia, pero que sobre todo, lo reconoce, es empática y está dispuesta a ejercer acciones para erradicar la violencia de la vida de las mujeres y niñas, además, eliminar cualquier modo de discriminación en contra de cualquiera.

¡A Veracruz le va a ir bien, muy bien!