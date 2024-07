El acoso de Cuitláhuac

Prefacio

Los que insisten en que Cuitláhuac García será llamado al gabinete de Claudia Sheinbaum, ven como una señal muy firme que el gobernador de Veracruz anuncie que su sexto y último informe se adelantará, justo para que se dé antes de que entre en funciones el próximo gobierno federal. *** Este jueves el propio gobernador dio a conocer que su último informe anual de labores se realizará el 18 de agosto y que "no será en Xalapa". *** Aclaró que sostendrá una reunión con los titulares de la Oficina de Gobierno y del Programa de Gobierno para definir en qué municipio se realizará el evento. *** "Adelanta el evento para estar en posibilidades de pedir licencia en el momento en que sea llamado por Claudia Sheinbaum", aseguran sus corifeos. *** Lo cierto es que se siguen dando los anuncios de posiciones relevantes en el próximo gobierno federal, y el nombre de Cuitláhuac García aún no aparece. *** Este jueves (día que ha tomado la presidente electa para hacer los anuncios de su equipo de trabajo) se dio a conocer que Lázaro Cárdenas Batel será el Jefe de la Oficina de Presidencia. Fue el único nombramiento que fue revelado en esta ocasión. *** Los espacios relevantes se agotan. No dudo que Cuitláhuac García sea invitado al gobierno federal, pero cada día es más fuerte el riesgo de que se le invite a coordinar la "oficina de asuntos sin importancia".

Desde el Hotel Courtyard by Marriot Jacksonville at the Mayo Clinic, el senador electo, Miguel Ángel Yunes Márquez, realizó una transmisión por Facebook para acusar que el Poder Judicial de Veracruz no quería darle acceso a su audiencia virtual. Mientras denunciaba eso, recibió el documento del juzgado de control en Pacho Viejo.

Durante su mensaje por redes sociales, Migue Ángel Yunes Márquez afirmó que el gobierno del estado (léase Cuitláhuac García) a través de la Fiscalía trata de impedir que él llegue a asumir su cargo en el Senado de la República y que por ello es víctima de persecución política, pues, las autoridades estatales buscan encarcelarlo.

Dijo que el gobernador de Veracruz utiliza las instituciones para perseguir a quienes considera sus adversarios políticos.

Nada que resulte una novedad. Ahí están los casos de Rogelio Franco, Tito Delfín y José Manuel del Río.

Pero vayamos por partes.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta contra Miguel Ángel Yunes Linares por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos, fraude procesal y falsedades ante la autoridad, ninguno de los cuales está calificado como "grave", ni amerita la medida cautelar de prisión preventiva.

En la carpeta de la Fiscalía se hace referencia al año 2021, cuando Yunes Márquez intentó competir por la alcaldía de Veracruz y para ello presentó una constancia de residencia en ese municipio.

Ante las impugnaciones de Morena y del partido Fuerza por México, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) decidió declararlo "inelegible" para ser candidato, "al no acreditar el requisito de tener una residencia efectiva en el territorio del municipio mencionado no menor a tres años anteriores al día de la elección".

Dicha resolución fue ratificada por el tribunal federal por la siguiente consideración: Miguel Ángel Yunes Márquez, en efecto, demostró que tenía residencia en el puerto de Veracruz, pero esta no era "efectiva" porque durante los tres años previos a la elección en la que pretendía competir, se ausentó del país por períodos prolongados.

Ni el tribunal estatal, ni el federal, argumentaron que el documento presentado para acreditar si residencia haya sido falso, sino que se encontraron con largas ausencias que impedían acreditar una "residencia efectiva".

Fue, por supuesto, un tema de interpretación, pero en ningún punto de las dos sentencias (la estatal y la federal) se hace referencia a que Miguel Ángel Yunes Márquez haya pretendido "sorprender" a las autoridades electorales con el uso de un documento falso, ni que haya mentido ante las autoridades.

Durante su mensaje, Yunes Márquez acusó de "corrupto y vendido" al juez de control que lleva su caso, Óscar Lezama, y explicó las razones:

"Muchas veces ha dicho que soy su boleto para llegar a la magistratura del Poder Judicial, que si me gira orden de aprehensión tendrá el puesto, que seré el primer Yunes con orden de aprehensión".

Es pertinente, además analizar la circunstancia jurídica de Miguel Ángel Yunes Márquez. ´

Lo que él y sus abogados anticipan, es que si se presenta en el juzgado de Pacho Viejo lo van a detener, con cualquier argumento, y lo mantendrán en prisión hasta que no le sea posible presentarse a rendir protesta como Senador. Asumir ese cargo lo dotaría de fuero constitucional y, por lo tanto, ya no podría ser detenido y encerrado en una cárcel de Veracruz.

Frente a tal escenario, quien rendiría protesta en su lugar sería su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue inscrito como su suplente en la fórmula que apareció en las boletas electorales.

El escaño, por lo tanto, no es su preocupación, sino conservar su libertad frente a un gobierno que ha demostrado en múltiples ocasiones que aquí no impera es de que "la ley es la ley".

* * *

Epílogo

"87 Cicatrices es un grito de auxilio en medio de un mundo caótico y despiadado, una letanía del constante pesar de un alma frágil ante los embates incesantes que le conducen a un único deseo expresado en versos cargados de emoción". *** Eso es apenas un fragmento de una de las reseñas que se han escrito sobre la obra de Ribay Hernández, escritor xalapeño, además de músico, fotógrafo e ilustrador. *** En su faceta de escritor fue ganador de la edición 2014 del Certamen estatal de Cuento Estudiantil y recibió mención honorífica en el Segundo Certamen Internacional de Poesía Natalio Balbuena Parra. *** Ribay Hernández (que, además, es abogado, para orgullo de sus padres) presentará su obra "87 Cicatrices" este viernes en Xalapa, en el foro Cubo Tres, ubicado en la calle José Azueta esquina con Altamirano, en el centro de la ciudad. La cita es a las 5 de la tarde y la entrada es libre.

filivargas@gmail.com