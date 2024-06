Denunciarán al gobierno estatal

Prefacio

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, no podrá ser privado de su libertad una vez que comparezca ante un juez del fuero común que ordenó su aprehensión, incluso aunque se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva. *** Para dar la razón al exgobernador de Veracruz, los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal tomaron en consideración las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que se condenó al Estado Mexicano y se declaró la inconvencionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. *** Apenas el pasado 18 de junio, Jorge Antonio Medina Gaona, juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió una suspensión provisional a Javier Duarte, quien solicitó la protección de la justicia contra una orden de aprehensión del juzgado de Primera Instancia del XI Distrito Judicial de Veracruz. *** Sin embargo, la defensa de Javier Duarte interpuso una queja, con el propósito de que se ampliaran los efectos de la protección. El pasado 24 de junio, en sesión extraordinaria, los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado resolvieron la impugnación y declararon fundado el recurso. *** El Tribunal Colegiado modificó los efectos de la suspensión provisional y resolvió concederla en los siguientes términos: “El quejoso no podrá ser privado de su libertad, con independencia de que el delito por el que se dictó la orden sea o no de los que ameritan prisión preventiva oficiosa; quedando sujeto al supuesto por el cual no procede la suspensión y a la exhibición de la garantía, fijadas en el auto impugnado. El quejoso no podrá ser privado de su libertad, aunque comparezca ante el juez de control a la audiencia inicial (bajo los efectos de la suspensión) y eventualmente se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva (sea justificada u oficiosa), a petición del Ministerio Público, toda vez que dicha medida no será ejecutable durante la vigencia de la suspensión concedida”. *** En el fuero federal, Javier Duarte fue sentenciado a nueve años de prisión tras admitir su culpabilidad en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que cumple su sentencia en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México. *** Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz consiguió que en el catálogo de delitos por los que Javier Duarte podría ser juzgado, se incluyera el de “desaparición forzada”, a partir de que se aportaron testimonios de testigos que señalaron al exgobernador de haber ordenado que se ocultara información sobre el hallazgo de cadáveres en el municipio de Emiliano Zapata. Ese juicio aún no inicia. *** Sin embargo, en septiembre de 2023, en el Semanario Judicial de la Federación se publicó una tesis en la que el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, determinó que con base en una interpretación del artículo 166 de la Ley de Amparo, “es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”. *** Así pues, aunque un juez de control en el estado de Veracruz le imponga a Javier Duarte la medida cautelar de prisión preventiva, esa no podrá ser aplicada en tanto persistan los efectos de ese amparo.

El acto de represión ordenado por Cuitláhuac García contra los pobladores de Totalco (que dejó como saldo la muerte de dos personas) puede tener un altísimo costo para el aún gobernador de Veracruz.

Familiares de los dos jóvenes que murieron en el enfrentamiento con la Fuerza Civil el pasado jueves 20 de junio, abandonaron la mesa de diálogo promovida por el gobierno estatal, pues en ella no estaba presente el secretario de Gobierno, Carlos Juárez Gil y rechazaron cualquier arreglo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La reunión fue programada para este jueves en el palacio municipal de Perote. Ahí, los familiares de las víctimas desmintieron que hayan recibido el apoyo del gobierno del estado, como lo aseguró el gobernador Cuitláhuac García en conferencia de prensa el pasado martes.

Integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas acudieron en representación del gobierno estatal a la mesa de diálogo, pero la discusión subió de tono y los familiares abandonaron el salón, dejando en claro que quieren justicia y no indemnización.

Los pobladores de Totalco ya hicieron saber que cuentan con asesoría jurídica y promoverán denuncias contra de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) responsables del homicidio de los dos habitantes de esa congregación.

“La vamos a hacer por escrito, la gente no quiere, pero se va a hacer hoy la denuncia. Se pide justicia y nos vamos a asesorar”, advirtieron los quejosos.

La denuncia será en contra de la SSP, que fue la que desplegó el operativo de desalojo en el ejido San Antonio Limon Totalco para disolver un bloqueo de carretera.

El director del Jurídico del ayuntamiento de Perote, Carlos Isassi, indicó que con el asesoramiento se busca que las víctimas accedan a la justicia: “Se tiene que deslindar toda la responsabilidad como ellos se señalan, se tiene que ver de dónde partió esa orden, que las autoridades determinen”.

Dijo que la familia de los fallecidos goza del derecho de presentar la denuncia y narrar los hechos como los vivieron: “Por responsabilidad tenemos que denunciar los hechos tal cual y quien ajusta los delitos cometidos es el Fiscal, ya sea el del Estado o el federal, nos deberán indicar la carpeta de investigación donde podemos complementar”.

Si jalan bien ese hilo, podrían llegar a la conclusión que la orden se giró desde palacio de gobierno y la más alta autoridad de Veracruz tendría que pagar las consecuencias.

Epílogo

Este jueves Rocío Nahle ratificó uno de los anuncios que ya había anticipado: Rodrigo Calderón Salas, alcalde de Martínez de la Torre con licencia y coordinador de la Mesa de Transición del gobierno, será el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa). *** Nacido en Martínez de la Torre, Rodrigo Calderón es egresado de Contaduría por la Escuela Comercial de Contabilidad y Administración. Tiene mayor trayectoria en el ramo empresarial, lo mismo y comercial, así como en la producción y comercialización de cítricos. *** A propósito de su paso por la alcaldía de Martínez de la Torre, está en proceso una investigación a nivel por la venta fraudulenta de terrenos que se han hecho pasar como propiedad privada, cuando en realidad son predios del fundo federal. *** En este millonario fraude estarían involucrados altos mandos del municipio martinense, que falsificaron documentos para hacer pasar como “legales” las operaciones.

