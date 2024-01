Déficit: miente Lima Franco

Enero 11, 2024, 07:15 a.m.

Por: Filiberto Vargas Rodríguez Fecha: Enero 11, 2024, 07:15 a.m.

Prefacio

Lo que Pepe Yunes les ofrece a militantes y simpatizantes de las tres fuerzas políticas que lo respaldan (PRI, PAN y PRD) es "un gobierno sin excusas".

Pepe Yunes visitó este miércoles el municipio de Altotonga y advirtió que cada día se percibe más el ánimo de los ciudadanos que demandan un cambio en el gobierno, para evitar la continuidad de quienes han lastimado a las familias con políticas erradas en materia económica, de infraestructura, de salud y educación.

"Vamos a ganar esta elección -se siente y se percibe- para generar el cambio y evitar la continuidad que está lastimando a Veracruz. Vamos a ganar este proceso sin ninguna duda, de manera clara, para que ustedes tengan un gobierno que no sea bueno para las excusas, que no sea bueno para los pretextos, sino que dé resultados, que podamos vivir mejor".

Pepe Yunes recordó que la zona de Altotonga y municipios aledaños forman parte de su historia y arraigo político pues desde hace décadas ha recorrido sus caminos, conoce a su gente y en su momento gestionó carreteras "mismas que hoy se caen a pedazos" porque el actual gobierno no ha invertido ni un peso en la conservación de esas vías.

Lo dice alguien que conoce Veracruz y que sabe lo que se pierde cada día que se deja de apoyar a los veracruzanos.

Bien decía el escritor Dino Segre (Pitigrilli): "La estadística es una ciencia según la cual todas las mentiras se tornan cuadros".

Esa es la principal virtud del actual secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz, José Luis Lima Franco: miente con cifras reales.

Es falso que la actual administración estatal haya acabado con el déficit presupuestario. El gobierno sigue gastando más de lo que ingresa, salvo que algunos pagos que se tenían que hacer en este período, fueron transferidos a fechas futuras. Esto es, que serán otras administraciones las que tendrán que asumir ese compromiso, a menos -claro está- que quienes lleguen recurran a nuevas renegociaciones de la deuda.

Lima Franco -quien aspira a ser considerado para un cargo de elección popular, de preferencia por la vía de la representación proporcional- hizo circular esta semana un texto en el que presume que "en tan solo cinco años, Veracruz finalizó con un negro historial de déficit en manejo financiero".

Miente: el déficit se mantiene, pues nada ha hecho la actual administración para reducir el gasto.

Presume haber cerrado el 2023 "sin contratar crédito de corto plazo para subsanar los compromisos laborales de fin de año con trabajadores, pensionados y jubilados". Eso es cierto, pero no por voluntad del actual gobierno estatal, sino porque ninguna institución bancaria se avienta "el tiro" de prestarle dinero a un gobierno que está por concluir.

En este mismo espacio se advirtió: el 3 de noviembre del 2022, en un artículo titulado: Inicio la debacle financiera. Ahí se anotaba: "el gobernador dice que ´ya no quiere´ gestionar créditos quirografarios, aunque en realidad lo que sucede es que –como aquí lo anticipamos- ya no tiene acceso a ellos, pues se acerca el fin de su administración".

José Luis Lima Franco presumió que "Veracruz logró superar dos décadas de déficit financiero en tan solo cinco años de orden y disciplina fiscal. Durante los últimos 20 años, se enfrentó un déficit constante debido a una gestión inadecuada de recursos, por lo que históricamente cada año se solicitaron créditos quirografarios más altos, cada diciembre, para cumplir con obligaciones como nóminas y aguinaldos".

Lo que no explica el funcionario estatal, es que -en gran medida- ese déficit fue cubierto con la renegociación de la deuda, que permitió dedicar menos recursos al pago de intereses y obligaciones generados por esos pasivos. Lo que ya no se tuvo que pagar en estos años (pero que se tendrá que pagar en los próximos, cuando Cuitláhuac García ya no sea gobernador) se utiliza ahora para amortizar los créditos a corto plazo y los requerimientos de fin de año.

"No se saben administrar", dijo alguna vez un legislador al referirse a las solicitudes de autorización de créditos que enviaban los presidentes municipales. "Si ya saben cuánto deberán pagar al cierre del año, mes con mes deberían estar generando ahorros que les permitan enfrentar esos pagos".

Esa lógica aplica igual para el gobierno estatal. Se sabe con precisión a cuánto asciende la nómina y cuáles son las obligaciones financieras de cierre de año. ¿Dónde quedaron las "economías" de un gobierno que presume "orden y disciplina fiscal"?

Y este gobierno estatal ha tenido un mal fario. Cada que presume algún logro, la "maldita realidad" le responde con una bofetada.

Este miércoles, empleados adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) Sección 26 se manifestaron para reclamar por el retraso en el pago de un estímulo del día de Reyes.

Según los trabajadores, el Bono de Día de Reyes tenía que dispersarse el pasado sábado, lo que no sucedió, además de que también está pendiente el pago de la segunda parte del aguinaldo. Son más de 5 mil 600 agremiados de la Sección 26 en hospitales, centros de salud y jurisdicciones de Xalapa.

¿Acaso el orden y la disciplina fiscal no fueron suficientes para atender estos compromisos?

Por reclamos similares se le desplomó a Javier Duarte el gobierno, justo entre el quinto y el sexto año de su administración.

Epílogo

Es triste, pero además da coraje, que la delincuencia se ensañe con la gente trabajadora, con los más desprotegidos.

Este miércoles el periodista José Luis Loyo Ochoa fue víctima de un robo en su oficina, ubicada en el centro de la ciudad de Veracruz.

Loyo Ochoa presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y en ella narra que el robo ocurrió en la madrugada del lunes y que los responsables se llevaron una computadora de escritorio y diversos utensilios y herramientas.

La encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), María del Rocío Villafuerte Martínez, anticipó que en los próximos días se podría emitir un decreto con la tercera Alerta de Violencia de Género para la Veracruz.

La funcionaria explicó que se conocerá el informe de resultados de la visita que realizó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el grupo de trabajo que se conformó ante la solicitud de dicho mecanismo por casos de desapariciones.

"Hay una solicitud para una tercera alerta y hasta donde nosotras estamos (enteradas) la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres trae un trabajo muy terminado; ya emitieron el segundo dictamen en materia de violencia feminicida y ya está terminado el dictamen de agravio comparado".

La ley en la materia contempla dos mecanismos, uno por violencia feminicida y otra por agravio comparado, de ahí que la tercera Alerta podría ser por violencia feminicida en la modalidad de desapariciones.

Para quienes presumen los "importantes avances" en materia de salud, baste decir que el año que recién concluyó (2023) Veracruz superó las cifras de dengue de los últimos cuatro y alcanzó niveles históricos con 10 mil 480 casos confirmados, 40 defunciones y otros 55 pacientes que son analizados para determinar su vínculo con esa enfermedad.

La Secretaría de Salud federal reveló que la cifra representa casi seis veces más que lo registrado durante el 2022, cuando sumaron mil 751 casos confirmados e incluso reportó un aumento con respecto al 2019, cuando sumaron 10 mil 902 casos.

¿Cuándo dejarán de mentir?

filivargas@gmail.com

