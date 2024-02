Cuitláhuac vuelve a violar la ley

Prefacio

Quienes pensaban que con la liberación de César Marín Montiel quedarían en el olvido los abusos y las violaciones a la ley de que fue víctima, estaban muy equivocados. *** Este martes César Marín, acompañado de sus abogados Jorge Reyes leo y Tomás Mundo Arriasa, acudió a la sede regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para presentar una queja contra el juez Hazael Augusto Narváez Jiménez por presunto abuso de autoridad. *** César Marín fue señalado como presunto responsable del feminicidio de su esposa Mitzi Violeta Salomón Díaz, ocurrido en julio de 2010, y al no poder demostrar relación alguna de su parte con el crimen, la orden de aprehensión que había sido girada en su contra quedó sin efecto en el 2013. *** Diez años después, el juez de Primera Instancia, Narváez Jiménez ordenó su encarcelamiento. Asesorado por el presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Jorge Reyes Leo, y el impulsor del Proyecto Inocencia, Tomás Mundo, obtuvo su libertad. *** César Marín narró que tras su detención fue llevado a las instalaciones del penalito de la colonia Playa Linda en el puerto de Veracruz, por lo que exigió justicia tanto para él, como para la familia de su esposa porque a casi 14 años del crimen no hay detenidos. *** El tema no se limitará a la queja ante la CNDH, pues además se elabora ya una denuncia por presunto abuso de autoridad, que se llevará a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

* * *

El gobernador lo sabe muy bien, pero no le interesa. A él que no le vengan con que "la ley es la ley".

Sus expresiones en contra de aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular son violatorias de las leyes electorales.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales advierte en su artículo 449 que constituye infracción a ese marco jurídico, por parte de las autoridades o los servidores públicos "(c) el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales".

No es la primera ocasión en la que Cuitláhuac García incurre en esa falta, pero el Órgano Público Local Electoral (OPLE) no ha sido capaz de poner un freno a esa conducta.

Ya antes se había referido al precandidato de la alianza "Fuerza y Corazón por Veracruz", Pepe Yunes, a quien pretendió vincular con presuntos actos de corrupción en el gobierno de Javier Duarte. Ahora habló de Movimiento Ciudadano (MC) y la nominación, como aspirante al Senado de la República, de la exjueza Angélica Sánchez.

"Quiere utilizar el argumento, se inscribe como aspirante, el partido ese se lo permite y ahora dice que es persecución, pero el caso viene desde septiembre, que un juez determinó que la Fiscalía tiene razón en llamarle a cuentas en presuntos actos constitutivos de un delito (...) Yo creo que hay una estrategia política de la señora, con todo respeto, de hacerse pasar como candidata, cuando lo que realmente es presunta delincuente".

Este martes Angélica Sánchez Herrera confirmó su precandidatura en el partido Movimiento Ciudadano (MC) al Senado de la República y denunció que su designación provocó que el gobierno de Veracruz insista en imputarle delitos. La abogada afirmó que el gobierno estatal la vigila desde que mostró interés por la política.

"Yo siempre he considerado que estoy siendo vigilada, espiada por el gobierno del estado (...) esto ha generado que me vuelvan a citar en (los juzgados de) Pacho Viejo, tratando de imputarme hechos que ya me imputaron anteriormente y por los que está en trámite un recurso de revisión contra un amparo indirecto que todavía no se ha resuelto".

Explicó que esta cita está relacionada con las imputaciones que le hizo la Fiscalía de delito contra la seguridad pública y tráfico de influencias, las acusaciones que enfrentó cuando estuvo detenida.

"Eso generó que me persiguieran, me amenazaran, me encarcelaran y me torturaran. Porque a pesar de que dijeron que no presentaba yo (huellas de) golpes, la tortura no sólo son golpes, la tortura son amenazas. La tortura psicológica es que me digan que van a ir por mis hijos, que me mantengan esposada, que me mantengan encapuchada. Todo lo que hicieron conmigo. Me hicieron disparar un arma en el cuartel de San José y todos lo supieron".

Lo que no le advirtieron sus asesores a Cuitláhuac García, fue que con su ataque mediático contra Angélica Sánchez lo único que provoca es que se confirme su calidad de víctima de aparato del Estado y, con ello, le abone simpatías entre quienes repudian los excesos del Poder.

* * *

Epílogo

Ninguna de las tropelías que han cometido el gobierno estatal y el equipo de campaña de Rocío Nahle, se ha pasado por alto. Este martes se dio a conocer que los representantes del PRI y del PAN presentarán ante el OPLE, diversas quejas contra Morena, por la pinta de bardas con propaganda política en panteones municipales. *** El representante del PRI ante el organismo electoral, Silvio Lagos, dijo que demandarán que se apliquen medidas cautelares, porque esos espacios forman parte del equipamiento urbano y están siendo usados de manera ventajosa por el partido en el poder. *** Ana Cristina Ledezma, representante del PAN ante el OPLE, dijo que está certificada esa propaganda: "Esa pinta de bardas, esos espectaculares, esas lonas en puentes peatonales no son un tema que ocurra ahorita en época de precampañas; nosotros llevamos señalándolo desde agosto del año 2023 y hasta el momento la autoridad electoral no ha hecho nada". *** Ante la omisión por parte del organismo electoral, los representantes partidistas anunciaron que llevarán sus quejas al Tribunal Electoral de Veracruz y a la Sala Regional pues es evidente la inequidad de la contienda.

