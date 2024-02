Cuitláhuac: problemas de pago

Prefacio

La noche del 19 de enero, el joven Brando de Jesús Arellano Cruz fue asesinado por elementos de la Policía Municipal de Lerdo de Tejada, justo cuando detuvo su vehículo frente a la casa de su abuela. *** Momentos antes de ser asesinado por la espalda, Brando le habló a su padre Delfino Arellano para decirle que lo perseguían: "Papá, me viene siguiendo una patrulla, voy para la casa de mi abuela", le dijo. Luego, uno de los oficiales abrió fuego contra el vehículo que conducía el joven. *** Luego del homicidio de Brando, los cuatro policías municipales que lo perseguían fueron retenidos y golpeados por los pobladores. Pretendían lincharlos, pero fueron rescatados por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). *** El gobierno estatal informó que los cuatro elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE): "Los presuntos implicados rendirán cuentas ante la Fiscalía General del Estado, para los trámites de ley", se advierte en un comunicado de la SSP. *** Este miércoles el abogado Tomás Mundo Arriasa dio a conocer que, a solicitud de los padres de Brando, tomará conocimiento del caso. En sus redes sociales dio detalles sobre lo que ha sucedido. *** "La justicia en Lerdo sigue esperando. Vamos a representar jurídicamente a doña Erika y don Delfino, papás de Brando. ¿Saben cuánto ofreció de apoyo el gobierno a dos niños que quedaron en la orfandad por culpa de la policía? Dos mil pesos. La comisión de víctimas, no los ha atendido, no hay espacio en la agenda. No tienen medidas de protección. La síndica sí, todos los policías a su servicio. Iremos a ver los avances que tenga la Fiscalía, porque todos saben quién fue el asesino".

* * *

Bien decía aquel político alemán Otto von Bismark: "Nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería".

El problema con quienes encabezan el gobierno de Veracruz es que al mentir descuidan sus coartadas.

Cuitláhuac García salió a afirmar que no había existido retraso en el pago de los salarios al magisterio correspondientes a la segunda quincena de enero. Les explicó a los reporteros que "se pagó en tiempo y forma", pues la obligación del gobierno estatal es cubrir esos compromisos "los días 15 y último de cada mes" y que sólo se consideraba la opción de pagar un día antes "cuando la fecha cae en fin de semana".

Sin embargo, la Oficial Mayor de la Secretaría de Educación (SEV), Ariadna Selene Aguilar Anaya, tenía otros datos.

Su versión fue que hubo "un problema técnico" entre el sistema de la Secretaría de Finanzas (Sefiplan) y el banco, lo que provocó que no se hiciera el pago el martes 30 de enero, pero -aclaró- "esta mañana de miércoles ya se realizó la transferencia, por lo que los docentes pueden estar tranquilos, su pago está seguro".

Y la funcionaria dijo, además, que sí se alcanzaron a pagar algunos salarios el martes, antes de que se registrara el "problema técnico" con el banco.

"La transferencia que sí pasó ayer mismo, se transfirió, se pasó a todos los compañeros y ahorita estamos esperando en las primeras horas de la mañana que nos transfieran el resto, para poderlo pasar, pero de acuerdo con la Ley el día de quincena es hoy".

O sea que la obligación era pagar el 31 de enero, pero ellos -porque quieren mucho a los maestros que "de ninguna manera son flojos"- deciden pagarles un día antes.

Ahí para que vean que las finanzas del gobierno estatal están "sanas".

Curiosamente (porque debe ser una maldita coincidencia) a los burócratas estatales jubilados tampoco les llegó su pago el 30 de enero, sino hasta después de las 2 de la tarde del 31 de enero. Quizá el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) hayan tenido el mismo "problema técnico" con su banco.

En este mismo espacio se había anticipado: el gobierno estatal sigue presentando un déficit en su presupuesto (gasta más de lo que recibe). Los primeros años subsanó ese faltante con la contratación de créditos bancarios de corto plazo (obligándose a pagarlos antes de que concluya la actual administración). El problema con esos créditos (además de ser muy caros) es que conforme se acerca el final del gobierno, se hace más difícil conseguirlos.

Por la "magnífica relación" que presume tener el gobernador de Veracruz con el gobierno federal, este déficit podría ser cubierto mediante asignaciones de la Secretaría de Hacienda. El problema es que también la Federación está por concluir su período y a los responsables de las finanzas les resulta más importante cubrir sus propias insuficiencias, que rescatar a los gobiernos estatales que no supieron cuidar sus finanzas.

Veremos en los próximos meses si se siguen presentando esos "problemas técnicos", muy parecidos a los que seguramente tuvo Javier Duarte en el último año de su administración.

* * *

Epílogo

Y a propósito de la docencia, empleados de la Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la UV -oficina que dirigen Elizabeth Ocampo Gómez y Araceli Argüello Aguilar- dicen sufrir por actos de clasismo, discriminación, desigualdad social y acoso laboral. *** La presión contra el personal llega a extremos absurdos, como hostigarlos mientras transitan por los pasillos o limitar sus salidas al baño, o reducir el tiempo para tomar sus alimentos. *** A los empleados de mayor edad los cambian de adscripción, con el fin de presionarlos para que se jubilen, y "les dejen libre la plaza". Denuncian, además, despidos injustificados. *** Todas las quejas están documentadas y anunciaron que procederán por la vía jurídica contra las responsables. *** El secretario de Seguridad Pública del Estado, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, se muestra conocedor de la actividad delictiva que registra Veracruz por parte de los grupos del crimen organizado. *** Dijo que son siete las organizaciones que se disputan diversas plazas en la entidad y dio a conocer que "ya se reforzó la vigilancia con diversos operativos tanto en Tuxpan como Poza Rica y Tihuatlán", tras la aparición de restos humanos. *** ¿Qué, acaso, no se había reforzado ya la seguridad en esa zona? ¿Cuánto duran esos operativos para "reforzar la seguridad"? ¿Se quedan unos días hasta que "las aguas vuelven a su nivel" y luego vuelven a dejar desprotegida la zona? *** Zúñiga Bonilla se limita a explicar que, específicamente en Tuxpan, son dos los grupos de la delincuencia organizada que se diputan la plaza. (Ya lo sabíamos, pues así quedó plasmado en la lona que fue colocada junto a los cuerpos desmembrados).

