Crisis en Educación

Alguien no está haciendo su trabajo en el gobierno estatal, especialmente en el tema pecuario. *** El presidente de la Unión Ganadera del Sur de Veracruz, Isaac Velasco García tuvo que recurrir al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para solicitarle el apoyo que requiere para hacer frente a la plaga del Gusano Barrenador de Ganado. *** “A nombre de los ganaderos del sur de Veracruz solicito su intervención para que se considere el reconocimiento federal, así como la asignación de presupuesto para mejorar las medidas de prevención y vigilancia en nuestra zona de los puntos de vigilancia de “El Paralelo 18”, municipio de Agua Dulce; “El Pedregal”, municipio de Las Choapas y en la caseta “Nuevo Morelos”, del municipio de Jesús Carranza”, plantea el dirigente ganadero en una misiva dirigida al titular de Sader. *** “Somos un punto vulnerable por los limites compartidos con los estados Tabasco, Chiapas y Oaxaca, siendo este el motivo principal de reforzar la vigilancia en los puntos de revisión de las casetas habilitadas”, le explica Isaac Velasco. *** Los ganaderos del sur de Veracruz le pidieron al gobierno federal, además, “giren instrucciones para que se habilite el punto de Cinco Cerros ubicada en el kilómetro 35 de la carretera federal 190, en el tramo de Tapanatepec, Oaxaca a Cintalapa, Chiapas, para formar un segundo cordón sanitario en beneficio de los ganaderos de México”. *** ¿Quién tendría que responder en el gobierno de Veracruz por estas peticiones? ¿Acaso el titular de la Sedarpa, Rodrigo Calderón Salas? ¿Quizá el subsecretario de Ganadería, Carlos Jiménez? No creo que se atrevan a culpar al “asesor espontáneo”, José Luis Peña. *** Los que saben de estos temas a que la disputa no es por la sanidad de los animales que transitan por territorio veracruzano, sino por las fuertes sumas que se generan con el cobro de servicios del baño por aspersión del ganado. *** Como dicen en mi pueblo: “alguien se está yendo yucateco”.

Contrario a lo que muchos pretenden, la crisis educativa en Veracruz no es atribuible a “los gobiernos neoliberales”, ni a “la corrupción de los otros”.

Fue a partir del 2019, cuando ya estaban en funciones los gobiernos de Morena (el estatal, con Cuitláhuac García, y el federal con Andrés Manuel López Obrador), que se frenaron las acciones para abatir las cifras negativas con las que lidiaba Veracruz.

En aquel primer año de la administración de Cuitláhuac García, en agosto del 2019, el gobernador se comprometió públicamente a abatir el analfabetismo en la entidad, que para ese momento se registraba en 562 mil 781 personas mayores de 15 años.

“La política de la actual administración es atender a los sectores históricamente olvidados”, presumía en aquel entonces el gobernador.

En febrero de aquel año, el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, advertía que Veracruz se ubicaba en la cuarta posición a nivel nacional en materia de analfabetismo.

Dos años después, para 2021, el propio gobernador informaba: “Hoy podemos decir que más de 50 mil personas salieron del rezago educativo; es un avance, pero no suficiente aún”. En ese momento la cifra de personas mayores de 15 años que no sabían leer ni escribir era de 517 mil 798.

Apenas hace tres meses, durante su comparecencia para hacer la glosa del último informe de gobierno de Cuitláhuac García, el secretario de Educación, Víctor Vargas Barrientos informaba que en un año (de 2023 a 2024) Veracruz había reducido sus cifras de analfabetismo, al pasar de 8.5% a 7.8%, lo que representaba que 18 mil 919 veracruzanos adquirieran habilidades de lectoescritura.

Olvidó decir, sin embargo, que para 2020 el porcentaje de analfabetismo a nivel nacional era de 4.7 por ciento.

Este lunes la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, externó su preocupación por el rezago que padece la entidad en materia educativa: “Tenemos escuelas donde no hay maestros y somos el número uno en analfabetismo”, dijo.

En el 2020 el INEGI ubicaba a Veracruz en la primera posición entre las entidades con mayor número de pobladores que no sabían leer ni escribir, con 517 mil 798. Le seguía Chiapas, con 512 mil 720 y el tercero era el Estado de México, con 372 mil 454 personas en esa condición.

Pasaron seis años y Veracruz no logró salir de ese vergonzoso primer lugar, pero al responsable de la educación en la entidad se le premió con una curul en el Congreso federal, y al gobernador se le “blindó” con un cargo menor en la Secretaría de Energía.

¿Y eso de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo?

Ya se ha dicho hasta la saciedad: los verdaderos enemigos de Morena están adentro. *** Ha trascendido que hay una intensa campaña en el gobierno de Veracruz para desacreditar el desempeño de la actual titular de la Secretaría de educación (SEV). *** Para nadie es un secreto que esa es la dependencia que absorbe el mayor presupuesto del gobierno estatal y que en sus oficinas se realizan turbios negocios con jugosas ganancias. *** Venta de plazas, cobro por cambios de adscripción, “moches” para asignar claves de descuento en la nómina y una intrincada red de corrupción que involucra lo mismo a funcionarios de la SEV, que a dirigentes sindicales. *** De todo eso fue informada la hoy gobernadora (en este mismo espacio presentamos un resumen de la carpeta que se le hizo llegar) y al pretender corregir esos vicios, está encontrando resistencias. *** Pronto veremos cuál es el costo de sanear al sector educativo.

