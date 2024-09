Coatzacoalcos está "caliente"

Prefacio

Para nadie es un secreto -porque él se encargó de pregonarlo durante seis años- que quien maneja los negocios de Cuitláhuac García (todos esos negocios que se pueden hacer desde la oficina de gobernador) es su primo Eleazar Guerrero Pérez, hoy flamante diputado federal, gracias al impulso que recibió de su pariente. *** Tampoco es algo nuevo que Eleazar Guerrero se hizo de una franja territorial de gran plusvalía, entre Xalapa y Jilotepec. Justo en esa zona se ubica el terreno conocido como "La Martinica", dentro del municipio de Banderilla, y es ahí donde Cuitláhuac García y su primo escogieron para construir sus residencias. *** Sin embargo, pasaron por alto que esa es una "zona natural protegida" y que la tala de árboles, la reconstrucción de caminos y el paso incesante de camiones con material de construcción, están afectando un área que cuenta con protección jurídica. *** Pero a los primos se les hizo muy sencillo: "dile a Juan Carlos (Contreras Bautista, titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado y, por lo tanto, subalterno del gobernador) que declare que las obras no afectan el área protegida. Yo mientras les digo a los muchachos que le apuren a los trabajos, para terminarlos a más tardar en noviembre". *** No todos sufren por estos trabajos. Don Atanacio García está feliz, pues por fin su hijo saldrá del nido. Es cierto que estos seis años se fue a ocupar la "ostentosa" Casa Veracruz, pero al menor ahora ya no volverá al hogar de sus padres. *** Lo cierto es que la construcción de esas residencias y de las "obras colaterales" (calle, alumbrado, agua potable, drenaje y demás) están impactando de manera irreversible una zona de gran riqueza natural, y hay veracruzanos que se preocupan por el cuidado del medio ambiente que se están encargando de exhibir este nuevo abuso por parte del gobernador de Veracruz. *** Cuitláhuac García está olvidando que al final de este año quien tendrá fuero será su primo... no él.

* * *

Andrés Manuel López Obrador hará su última visita, en calidad de presidente, al sur de Veracruz antes de entregar el mando a Claudia Sheinbaum.

El propio presidente confirmó que pretende visitar una vez más el municipio de Coatzacoalcos y que eso podría suceder el viernes 13 de septiembre.

En esa visita, López Obrador pretende inaugurar uno de los tres tramos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Aunque esa obra fue inaugurada el 22 de diciembre del 2023, apenas funciona la primera parte de la primera línea de las tres que están proyectadas. En los planes del presidente esta obra está considerada como "prioritaria", pues es la que conectará al océano Atlántico con el océano Pacífico. Los tres tramos son: Línea Z, de Salina Cruz (Oaxaca) a Coatzacoalcos (Veracruz); línea FA, de Coatzacoalcos (Veracruz) a Palenque (Chiapas), y Línea K, de Ixtepec (Oaxaca) a Ciudad Hidalgo (Chiapas).

En su próxima visita, López Obrador inauguraría el segundo tramo, ese que va de Coatzacoalcos a Palenque, Chiapas.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, está muy contento de volver a recibir a su jefe y de tener la oportunidad de quejarse (una vez más) del mal trato que está recibiendo de la sucesora, Claudia Sheinbaum, pues para los cálculos que había hecho el mandatario veracruzano, lo que la ofrece la presidente electa es "muy chiquito".

Lo que Cuitláhuac García no ha acabado de entender, es la importancia estratégica que para su proyecto transexenal tiene el municipio de Coatzacoalcos. De ninguna manera conviene para los planes del aún presidente, que el extremo sur de Veracruz se "caliente" con la creciente presencia y actividad de organizaciones criminales.

Si el gobernador de Veracruz aprendiera a leer "entre líneas" ya se habría dado cuenta de que es una obligación para él "pacificar" la zona, ya sea aplastando a los grupos criminales que ahí operan, o de plano pactando una tregua hasta que se concrete el cambio de gobierno y que ya sea tema de Rocío Nahle.

Miguel Ángel Toledo Orozco es un dolido padre de familia. Su hija fue una de las siete jóvenes que se ahogaron el pasado el 14 de julio en Coatzacoalcos, cuando la camioneta en la que viajaban perdió el control y terminó en el río.

Para Miguel Ángel Toledo, la vida ya no tiene mucho sentido y, por lo mismo, no tuvo el menor empacho en denunciar que está siendo víctima de extorsión.

Desde sus redes sociales, el empresario advirtió que, a pesar de estar sin trabajo y de haber enterrado recientemente a su hija; a pesar de estar endeudado, porque pagó el terreno del cementerio, el funeral, y tuvo que vender lo que tenía para esos gastos, lo que lo llevó a la ruina emocional y económica, ahora se topa con delincuentes que le exigen "pago de piso".

"Ando sin chamba. Acabo de enterrar a mi hija, debo hasta el terreno del panteón y todavía la delincuencia me dice que tengo que pagar piso".

Miguel Ángel Toledo ya dejó claro: si algo le pasa, fue la delincuencia organizada y la indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno. "Ellos dicen que en Veracruz no pasa nada".

Ese es el ambiente que encontrará, en su próxima visita a Coatzacoalcos, el presidente López Obrador.

¿Aun así tendrá cara Cuitláhuac para recordarle su "encargo" con Claudia Sheinbaum?

* * *

Epílogo

El gobernador de Veracruz no quería tocar el tema, pero ya las instituciones de salud lo habían revelado: en la entidad ya se detectaron dos casos de la llamada "viruela símica" (Mpox). *** El mandatario estatal aclaró que los dos casos ya fueron tratados y curados, por lo que en estos momentos no existe reporte de algún paciente con esa enfermedad. *** En el país se han registrado 58 casos de la también llamada "viruela del mono", dos de los cuales aparecieron en Veracruz. Las autoridades insisten en que el tema no es preocupante, pero otras enfermedades que no parecían representar peligro terminaron por propagarse y generar severos problemas de salud. No vaya a ser este otro caso similar.

filivargas@gmail.com