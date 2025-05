Avanza el color Naranja

Prefacio.

Cada vez suena más a “pago de favores políticos”. *** Es cierto: la inminente salida de Javier Duarte atiende a razones de técnica jurídica que son irrefutable, pero todos sabemos que en los gobiernos de la cuarta transformación la justicia es selectiva y sin importar el respeto al debido proceso o a las garantías individuales, de la cárcel salen sólo si quienes gobiernan dan su aprobación. *** Como ya lo habíamos mencionado en este mismo espacio, la defensa de Javier Duarte tiene todos los argumentos para “tumbar” las denuncias que se iniciaron en el fuero común contra el exgobernador, pero esos procesos estuvieron atorados durante varios meses, hasta que se dio la “voluntad política” que era necesario para destrabarlos. *** Desde el 2023, desde sus redes sociales (que él jura que alguien las maneja afuera de prisión, siguiendo sus instrucciones) Javier Duarte se pronunció a favor de Rocío Nahle como “la mejor opción” para Veracruz, pasando -incluso- por encima de quien fuera su amigo y aliado, Pepe Yunes. *** Es bien sabido que nada de lo que sucede en una prisión escapa al escrutinio público y muy pronto se supo que “emisarios” de la actual gobernadora lo visitaron en el Reclusorio Norte, además de otros encuentros de emisarios de él con la entonces candidata. *** El apoyo -dicen- no fue sólo desde sus redes sociales y él a cambio no pidió mucho: “dejen que mis procesos caminen; mis abogados saben lo que tienen que hacer para que yo recupere la libertad”. *** Le están cumpliendo. El Juzgado del XI Distrito Judicial de Xalapa decretó el sobreseimiento de la causa penal 38/2017 en la que se le acusaba de incurrir en incumplimiento del deber legal. *** Esa resolución acató la sentencia de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que en diciembre de 2024 resolvió que el Juez de Control vulneró sus derechos al negar, sin debate, una solicitud de la defensa para presentar pruebas nuevas. *** El Consejo de la Judicatura Federal informó que el juez René Ortiz Sartorius, titular del juzgado con sede en Pacho Viejo, “declaró cumplida la sentencia dictada” y, en consecuencia, sobreseyó el proceso penal. *** Javier Duarte también consiguió la suspensión del proceso que se le abrió por el delito de desaparición forzada, resolución que actualmente es combatida por la Fiscalía de Veracruz.

* * *

El futuro en Veracruz se va tornando de un tono anaranjado.

Movimiento Ciudadano -ya es evidente- avanza con pasos firmes en la conquista del territorio estatal, mediante la construcción de candidaturas frescas, atrevidas, inspiradoras.

Habrá municipios -principalmente los grandes- en los que quizá sus candidatos no ganen, pero irrumpirán como una alternativa válida (“la única”, dicen ellos) que está despertando el interés, especialmente entre los jóvenes.

La visita del senador Luis Donaldo Colosio Riojas a territorio veracruzano provocó, de forma espontánea, un fuerte impulso para los candidatos del partido naranja.

El comentario entre los periodistas que acudieron a la conferencia de prensa ofrecida la mañana de este jueves en la sede estatal de MC coincidió en que la militancia y los candidatos de esta fuerza política mostraban un entusiasmo y una vitalidad pocas veces vistos.

Y el discurso de Colosio estuvo en ese tono.

“Los grandes problemas nacionales se resuelven con soluciones locales”, dijo. “Desde lo municipal se puede construir esta nación. Debemos volver a lo básico al municipio que funciona y le funciona a la gente”.

No evadió temas. Sobre el panorama que se vive actualmente en Veracruz, dijo que estos comicios “están manchados por la violencia”, pero reconoció el valor y el compromiso social de los candidatos que Movimiento Ciudadano que no se han doblado frente a las amenazas que todos los días enfrentan.

Veracruz, dijo, es un gran estado, “pero necesita mucho apapacho y mucho cariño, son ya demasiados años de abandono”.

Advirtió que la gente “sigue exigiendo justicia (pues) no es una moda, se requiere todos los días”. Frente al anuncio de la gobernadora Rocío Nahle de que se reunirá la próxima semana con Claudia Sheinbaum para atender de forma coordinada los problemas de violencia den la entidad, la respuesta de Colosio fue espontánea: “¿por qué esperar hasta la próxima semana? ¡De una vez! No podemos esperar para reforzar la seguridad”.

Luis Donaldo Colosio no llegó solo. Estuvo acompañado de actores políticos que juegan un papel estratégico en el proyecto para Veracruz. Estuvo ahí el coordinador estatal de MC, Luis Carbonell de la Hoz; también lo acompañó Agustín Torres Delgado, Secretario General de Movimiento Ciudadano; Sergio Gil Rullán, Diputado Federal y delegado del partido, lo mismo que Dante Delgado Morales, Presidente del Consejo Estatal y candidatos de varios municipios de la entidad veracruzana.

“Aquí están las mejores propuestas y los mejores candidatos para Veracruz”, afirmó sin titubear Luis Carbonell.

Veracruz se va pintando color Naranja.

* * *

Epílogo.

Dicen que el PRI “está derrotado”, que ya no pesa en los procesos electorales, pero no dejan pasar la oportunidad para atacarlo, como si, en realidad, le tuvieran miedo. *** Este jueves la dirigencia estatal del PRI, encabezada por Adolfo Ramírez Arana expresó condenó a los actos vandálicos y las agresiones que un grupo de encapuchados realizaron en la sede estatal de ese partido y envió un mensaje a quienes buscan amedrentar con estos actos a la militancia: “no nos van a doblar, ni nos van a sacar de la contienda”. *** Este día varios sujetos encapuchados, vestidos de negro, actuando bajo consigna, lanzaron bombas hacia el edificio, incendiaron una motocicleta y algunas lonas, rompieron vidrios, golpearon a una trabajadora y amenazaron a otros. *** La dirigencia del PRI hizo un llamado a la presidente Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Rocío Nahle y al titular de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, para atender esta situación “pues no queremos que corra más sangre”. *** Mientras eso sucedía, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, el responsable de la gobernabilidad en la entidad, aclaraba que él “no es un bandolero”, que él “respeta la ley”, pero que eso no debe confundirse con “falta de carácter”. *** Ojalá entiendan eso los familiares de los actores políticos que han sucumbido ante la lluvia de balas.

filivargas@gmail.com