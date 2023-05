´Proceso del aprendizaje motor´

Mayo 07, 2023, 07:09 a.m.

Por: Agustín Gálvez Fecha: Mayo 07, 2023, 07:09 a.m.

La Educación Física y la educación deportiva deberá procurar la adquisición de aprendizajes y el desarrollo de aquellas capacidades que mejoren las posibilidades de movimiento de los alumnos y su nivel de habilidad motriz, faciliten el conocimiento y comprensión de la conducta motriz como organización funcional y significante del comportamiento humano, y permitan asumir actitudes, valores y normas en relación con el cuerpo y el movimiento.

Es aquí en donde converge el aprendizaje y desarrollo intelectual (mental), emocional, afectivo en el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes e incluso en edades mayores a través del aprendizaje motor toda vez que en un proceso interno del ser humano, mediante el cual el comportamiento se desarrolla y cambia, es decir, adquiere madurez principalmente con la práctica y adquisición de experiencias y desarrollo de habilidades motrices.

A través de autoconocimiento del cuerpo, extremidades, cuerpo en sí y sus capacidades, desde los primeros gestos motores, las habilidades motrices hasta el desarrollo de las habilidades especiales en el aprendizaje motor.

La adquisición y el desarrollo de estos aprendizajes y capacidades deben estar vinculados a la experiencia motriz de cada persona y no pueden aislarse del propio conocimiento corporal.

Pero esta experiencia motriz debe propiciar, no sólo la exploración de las propias posibilidades de acción, expresión, comunicación, y relación mediante el movimiento, sino también favorecer la reflexión sobre la finalidad, el sentido y los efectos de la acción misma, y la aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, resaltando la importancia de sentirse bien con el propio cuerpo, de atender a sus necesidades y de utilizarlo adecuadamente.

En cuanto al aprendizaje motor, se puede definir como el proceso por el que un sujeto experimenta una mejora en la ejecución de una habilidad determinada a través de la práctica continuada.

El aprendizaje motor "es el proceso temporal en el que progresivamente se establecen nuevas coordinaciones de movimientos en los momentos precisos", y que no se aprenden movimientos, sino relaciones que incluyen movimientos (como ejemplo, recordar cómo el niño/a aprende a columpiarse, desde la simple observación hasta balancearse sin manos y sin caerse). También llega a la conclusión de que "la práctica no equivale a repetición y, por consiguiente, pueden establecerse nuevas relaciones sólo por imitación, así como que la mera repetición no supone necesariamente una mejora en la ejecución y el rendimiento".

Del estudio del aprendizaje motor se pueden extraer las siguientes generalidades:

Cambios en los resultados.

· Es un proceso (todos los cambios que suceden en el tiempo)

· Experiencias previas

· Entrenamiento o práctica.

· El aprendizaje no es directamente observable, pero puede ser comprobado a través de los cambios que ocurren en las conexiones nerviosas o en los cambios en los sistemas de respuesta del organismo.

Habilidad motriz.

Es la capacidad o característica de un individuo que se encuentra relacionado con una variedad de destrezas.

Se presume que los factores bilógicos son principalmente los responsables para las habilidades motrices básicas del individuo.

Estas habilidades motrices serán la base para la adquisición de las destrezas, estas se obtienen a través de la práctica, y dependerán de las habilidades fundamentales como son: Equilibrio, Velocidad de reacción y Flexibilidad. Cabe aclarar que no todos podemos desarrollar las habilidades motrices de manera estándar o unificadas, como se explicó cómo intervienen los factores biológicos e incluso hasta genéticos, cada individuo podrá desarrollar de mayor, menor manera o distinta forma cada habilidad y destreza, aunque pueden tener todos las mismas o similares, no todos tendrán el mismo desarrollo de ellas.

Lo que es claro, es como los factores de rendimiento darán como resultado en el desarrollo motor, desenvolvimiento y crecimiento de las destrezas motoras, ya sean gruesas o finas, para un mejor desenvolvimiento del individuo.

Uno de los factores de gran importancia en el proceso del aprendizaje motor, es la motivación la cual puede ser interna o externa, pero es un mecanismo que activa y dirige la conducta o estado, en una actividad determinada.

Por otra parte, podemos partir de las posturas motrices básicas, las cuales son un aspecto muy importante en el desarrollo motor y psicomotor en los individuos en especial los niños en crecimiento y formación, posturas como alineación simétrica y proporcional de los elementos corporales alrededor del eje de gravedad, equilibrio dinámico y desplazamiento en una postura determinada, equilibrio estático, el cual nos permite mantener la inmovilidad de una postura determinada.

Asimismo, se adquieren las conductas motrices básicas, coordinación que es una función del cerebelo que implica la ejecución de un movimiento con exactitud y con el menor gasto energético y de tiempo posible. Se adquiere mediante un proceso madurativo de las estructuras neurológicas y mediante la actividad. Coordinación dinámica general, coordinación visual motora, disociación psicomotriz capacidad para controlar por separado distintos movimientos o acciones, coordinación auditiva motora, etc.

Dentro del desarrollo del aprendizaje motor, se logra cimentando y reforzándola lateralidad, que interviene ya en un aprendizaje neuromotor, lateralidad definida y lateralidad cruzada, lateralidad mixta, ambidiestra, lateralidad contrariada.

