Preocupante el descenso de Claudia Sheinbaum en Veracruz

Columna: Maquiavelo

Febrero 23, 2023, 07:00 a.m.

Preocupa seriamente al equipo de asesores políticos de la corcholata Claudia Sheinbaum el daño que le causa entre los electores de Morena que el gobernador de ese estado ingeniero Cuitláhuac García Jiménez anuncie que apoyara la candidatura de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para las elecciones presidenciales del año próximo.

En las últimas encuestas realizadas en la entidad veracruzana ese pronunciamiento del gobernante veracruzano ha provocado un desplome de la única candidata mujer que participara en esos comicios federales.

Lo mismo ocurre con la candidatura a la gubernatura de Rocío Nahle, todo ello creado por el crecimiento entre el electorado veracruzano del secretario de Gobernación Adán Augusto López y su candidato al gobierno estatal del diputado de Minatitlán de Sergio Gutiérrez Luna.

Este fenómeno no sólo se localiza en Veracruz ya que el aumento de militantes a favor del candidato presidencial tabasqueño es el único que ha crecido, si bien es cierto el problema en la entidad veracruzana es por el rechazo de la sociedad que ha venido en aumento por los últimos casos de violencia como el asesinato del conocido abogado Luis Emilio Fuster Montiel y los contratos otorgados de manera directa Araly Rodríguez Vez y que la gran totalidad de los trabajos otorgado han sido de manera directa por lo que conoce como "dedazo". A la totalidad de los empresarios veracruzanos han sido marginados de las escasas obras realizadas por actual administración local.

Apabullante la derrota del PAN en Tamaulipas

La ventaja de Morena en la elección extraordinaria en el estado de Tamaulipas fue del 71 por ciento con esa medición el líder nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, quien estaba presente en la ciudad de Reynosa, le cayó el veinte que para los próximos comicios en Edomex y Coahuila van a ser sólo espectadores y dejaron de figurar como protagonistas. Eso ocurrió en un estado donde el partido en el poder federal no era considerado como preponderante.

El cierre de periódicos en Veracruz

Es preocupante lo que viene sucediendo con el periodismo en el estado de Veracruz, la desaparición de un buen número de periódicos en el norte y en el centro de la entidad, algunos de ellos que fueron importantes en el quehacer informativo por lo que prefiero no dar nombres por razones personales.

Si bien es uno de los oficios más nobles la verdad es quien no haya reporteado la noticia no es un verdadero periodista.

Hay una gran diferencia con las redes sociales. La investigación y el conocimiento son el eje del periodismo, debemos leer todas las noticias para estar al corriente de lo que sucede en nuestro medio. Mantener la objetividad en lo que publicamos es necesario investigar para opinar con certidumbre. Decirle adiós al papel es desconocer la historia de esta compleja actividad.

La frase de Francisco Zarco debe estar presente en todo momento: "No escribas como periodista lo que no puedes sostener como hombre". Este oficio requiere para quien lo ejerce ser ante todo una buena persona para poder comprender y entender a los demás, no entiendo aquellos que creen que criticar por criticar y ofender al poderoso es una prueba de valor. Son otros tiempos en que se respeta la libertad de expresión.

