Política a la veracruzana

Septiembre 06, 2023, 07:15 a.m.

Apenas este 04 de septiembre, cerca del mediodía, la relatora especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de los Jueces y Abogados, Margaret L. Satterthwaite, hizo publica la carta dirigida al Gobierno de México, expresando su preocupación por lo que ocurre en Veracruz, puntualizando enel caso de la Jueza Angélica Sánchez.

Destacó que los jueces no deben estar sujetos a acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones y lamentó que en el estado de Veracruz los jueces no cuenten con independencia pues se le ha informado que cuando éstos van a emitir una resolución reciben llamadas desde la presidencia del Poder Judicial de Veracruz para indicarles el sentido en el que deben resolver.

La relatora especial se refiere al caso de la jueza veracruzana Angélica Sánchez quien refiere habría sido víctima de "desaparición forzada de corta duración", después de que se le detuvo y mantuvo incomunicada por horas en el cuartel de San José, de la ciudad de Xalapa "en particular me preocupa que la jueza haya sido detenida sin una orden de aprehensión y que dicha detención podría constituir una desaparición forzada de corta duración",

Además, expresó que hay faltas al debido proceso descritas en el caso que sigue la fiscalía general del Estado (FGE) en contra de la jueza Angélica Sánchez y las declaraciones públicas que se hicieron sobre los hechos que se le imputan.Margaret L. Satterthwaiteapuntó en su carta dirigida a las autoridades mexicanas que lo que ha padecido la jueza veracruzana revelaría una violación de normas internacionales relativas a la independencia del Poder Judicial, contenidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y precisadas en la Observación General 32 del Comité de Derechos Humanos.

"Los jueces de control son parte integral de la administración de justicia y me preocupa el efecto amedrentador que este precedente puede significar para otros jueces en el país", apuntó la destacada funcionaria de las Naciones Unidas, quien además exhortó al gobierno de México que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la jueza Angélica Sánchez, para que se investigue, procese e impongan las sanciones adecuadas al o los presuntos responsables de las violaciones que se cometieron en este caso y para que se tomen medidas efectivas para evitar que se repitan este tipo de hechos.

Del tema, este martes 05 de septiembre, el aún gobernante, Cuitlahuac García Jiménez -fiel a su costumbre- desacreditó a la relatora de la ONU, asegurando que mentía y según él, dijo, el documento que ella misma hizo público, no es una comunicación oficial porque no tiene sellos, motivo por el cual -es su reducida lógica- dijo, ahora entiende por qué ONU no acaba con el conflicto bélico en Ucrania.

Así, en conferencia Cuitláhuac García, desestimó la carta de Margaret Satterthwaite, al desconocer el texto y luego entre el descaro y el cinismo que le caracteriza, dijo que, además no se la enviaron a él, sino al gobierno de México. ¡terrible la respuesta del Gobernante veracruzano a la relatora especial de Naciones Unidas (ONU)!

