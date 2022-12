Política a la veracruzana

Columna: Paulina Ríos

Rumbo a la carrera presidencial de 2024, la disputa es cada día más notoria, así por ejemplo Claudia Sheinbaum mide fuerzas con la familia del presidente, de su lado tiene el respaldo absoluto de José Ramiro (Pepín) López Obrador y ello le da fuerza, porque quienes conocen poco de política darían por hecho que eso basta para asegurar su candidatura.

Lo que nadie puede negar es que Claudia es, al momento, la favorita de la familia y de ahí la simpatía interesada de quienes le ven posibilidades solo por la cercanía con el presidente y sus cercanos, cierto es que, llegado el momento, si se respetan las encuestas y si estas no están amañadas, la aspirante se colocaría en notoria desventaja frente a sus otros contrincantes como es Marcelo Ebrard, Adán Augusto o bien Ricardo Monreal.

Y es que si de algo carece la aspirante presidencial, es de simpatías, es poco agradable y no se le da mucho ese de conectar con la gente, pero bueno ya que de la familia presidencial hablamos, apenas este domingo, José Ramiro Pepín López Obrador, hermano del presidente, descartó tener algún "pleito" con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, pese a que en el mes de octubre cuestionó el papel que desempeño, siendo gobernador de Tabasco.

Durante el cuarto informe de gobierno del senador Ovidio Peralta en Villahermosa, Tabasco, Pepín López fue entrevistado y cuestionado respecto de sus diferencias con Adán Augusto y él lo negó, asegurando que ambos forman parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de la Cuarta Transformación y hablo de trabajar y avanzar en unidad.

Eso sí, negó diferencias, pero si dejo en claro que, que su candidata presidencial es, Claudia Sheinbaum, nosotros no estamos de pleito, nosotros lo hemos dicho muy claro, en lo personal no tenemos nada en contra de Adán, simplemente es que conocemos a Claudia. En lo personal, conozco a Claudia desde antes del 88, yo sé de dónde viene Claudia y por eso estoy apoyando a Claudia, pero en lo personal no tenemos pleito, somos de la misma organización política, somos compañeros del partido".

Y es que apenas en octubre, Pepín, expreso su descontento con Adán Augusto asegurando no sería una buena opción al interior del partido de Morena, cuestionando de igual manera la campaña del hoy secretario de Gobernación denominada "Que siga López", asegurando que con ello se trataba de "engatusar", a los ciudadanos y así toda vez que, la campaña realiza un juego de palabras con el primer apellido del mandatario mexicano, dijo en aquel momento que había "de López a López".

Tras estas declaraciones, el presidente evidentemente criticó la forma en que su hermano se refirió al secretario de Gobernación, asegurando que las declaraciones de su hermano no lo representan, "en el caso de mi hermano, él puede opinar, pero no me representa. Ningún familiar me representa y no son los modos". Tras esos desencuentros, Pepín ha corregido el camino, asegurando que lo primero es la unidad de Morena. Así es que, al buen entendedor, pocas palabras.

