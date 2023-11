Se complica elección interna de Morena de nueve candidatos a gobernadores

Columna: Paulina Ríos

Noviembre 01, 2023, 07:10 a.m.

Por: Paulina Ríos Fecha: Noviembre 01, 2023, 07:10 a.m.

La determinación del partido en el poder -Morena- en voz de su dirigente nacional, Mario Delgado de aplazar los resultados de la encuesta que arrojará a los futuros candidatos o candidatas al gobierno de 9 estados de la República, no solo ha generado incertidumbre, sino molestias y desconfianza al interior. Es decir, dicha determinación sin duda abre la puerta a la rumorología de un proceso que se ha presumido como democrático al interior de dicho partido.

La versión oficial obedece a que esta determinación se tomó a raíz de lo ocurrido en el estado de Guerrero, pues frente a la desgracia de millones de familias, Morena no puede estar en un tema electoral, pero la versión al interior es que los números nada mas no les cuadran y la encuesta lanzada en los 9 estados no ha arrojado los resultados deseados.

Sumado a ello se ha dicho que todo lo anterior es producto de la falta de liderazgos, pues cada día que pasa, son más los grupos políticos que al interior se "golpean" entre ellos. Morena se ha convertido frente a 2024 en un campo de batalla, consientes de que, sino se colocan en un buen lugar en la elección venidera tal vez ya no exista oportunidad, pues una vez que Andrés Manuel deje el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional, no volverá a ser el mismo.

Eso sí Mario Delgado Carrillo, dejó en claro que, en la elección de los Coordinadores de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación en los estados de Veracruz en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, los resultados de la encuesta no serán un tema definitivo, pues más allá de quienes se coloquen a la cabeza, 5 de esos 9 coordinadores o candidatos a los gobiernos de sus estados, habrán de ser mujeres.

"Va a haber por lo menos dos, tres o cuatro hombres que ganando su encuesta no van a ser los coordinadores" pero consiente de la situación al interior dijo que no quiere que esa determinación provoque alguna ruptura "queremos vacunarnos ... y por eso tiene que haber mucha claridad en la regla de género", expreso el dirigente nacional haciendo alusión a que no quieren se repita lo ocurrido con Mejía Berdeja en Coahuila.

Además, Delgado Carrillo advirtió que todos los aspirantes de las nueve entidades firmaron un acuerdo de conformidad para garantizar que Morena respetará cinco candidaturas, ello de conformidad con el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) de que los partidos políticos nacionales deberán postular, al menos, a cinco mujeres en las nueve candidaturas a gubernatura y jefatura de gobierno de 2024.

Para quienes leen entre líneas Mario Delgado dejó ver su preocupación porque las rupturas al interior de Morena continúen, pues ello ya es muy notorio y les está causando severos problemas, sumado a ello se puede advertir que la determinación de anticipar los tiempos electorales podría no resultarles tan favorecedor. Los hechos hablan por sí solos.

