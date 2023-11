No a todos los morenistas les agradó la decisión de Ebrard

Columna: Paulina Ríos

El anuncio de Marcelo Ebrard sobre su permanencia en Morena, agitó las aguas políticas, pues si bien es cierto ello favorece a Claudia Sheinbaum, no así a los cercanos, pues saben que la experticia, conocimientos y preparación del ex canciller, podría restarles posiciones a muchos que están ahí sin la preparación necesaria para los cargos venideros.

Apenas el lunes, Ebrard dijo que permanecerá en Morena tras un entendimiento político con la coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. Evidentemente el ex canciller fue tajante y dejo en claro que ello obedeció a un acuerdo de voluntades político "éste es un acuerdo, un entendimiento político con Claudia, el objetivo es que sea reconocida no sólo la fuerza de la voz o los compañeros o compañeras, sino de la gente que expresó su opinión, de la gente que puso en la boleta ´quiero que Marcelo sea´".

Marcelo reconoció que mantenerse en Morena es una manera de respaldar a sus seguidores, a quienes confiaron en su persona "el hecho de que se reconozca nuestro rol en Morena, la representación de todas estas personas, otra línea política, que no es aniquilar, que no es excluir, sino que es sumar, pues sí me parece muy importante".

Fue una conferencia de lunes, el escenario para hacer este anuncio, donde además agradeció las invitaciones de otras fuerzas políticas, así como el reconocimiento a su trayectoria; uno de los factores que también dijo lo mantiene en Morena en su militancia, pues lleva más de 20 años luchando por la construcción de la Cuarta Transformación.

Y aunque reconoció la existencia de prácticas indebidas, aseguró que su partido le informó que estas serán sancionadas, también se estableció dijo que habrá cambios para que no se repitan. Así dejo en claro el acuerdo político que le permitirá contribuir al proyecto de Claudia rumbo a 2024. En tanto Sheinbaum celebró que Marcelo permanezca en Morena.

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum, coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y futura candidata presidencial, dijo que le da gusto que Marcelo Ebrad y su equipo hayan decidido quedarse en Morena, partido en el cual ambos militan y reiteró que en Morena caben todos "en la construcción de la unidad siempre hay que poner por encima de todo los principios, las causas y los anhelos del pueblo de México. En nuestro movimiento necesitamos de todas y todos los que quieren seguir construyendo un México justo, libre y democrático".

Así, quedó descartada aquella posibilidad de que Marcelo se fuera a Movimiento Ciudadano y ha decidido sumar. Uno de los cargos que se habrían ofrecido a Marcelo es el de secretario de Gobernación, donde con las tablas políticas e inteligencia que le caracterizan sería un gran apoyo para la virtual candidata, lo cierto es que la determinación de Marcelo no puso feliz a todos los morenistas, pues como ya aquí se dijo, ello les significa menos cargos políticos, pues Marcelo también cuenta con grandes colaboradores que se sumaran rumbo a 2024.

