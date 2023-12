En irresponsabilidad, omisión y negligencia el gobernante veracruzano

Columna: Paulina Ríos

Diciembre 01, 2023, 07:06 a.m.

Por: Paulina Ríos Fecha: Diciembre 01, 2023, 07:06 a.m.

Justamente ayer los veracruzanos han contabilizado que, a Cuitláhuac García, le resta un año para que concluya su catastrófico encargo. Las veracruzanas y veracruzanos coinciden que este personaje nunca supo ejercer el poder y delego decisiones importantes en sus colaboradores, hechos que una vez sin poder pudieran atraerle consecuencias.

Ello como aquí se ha señalado provoca que la imagen del gobernador en lugar de sumar reste en el proceso electoral venidero, por lo que, entre mas lejitos mejor. Lo anterior deberá de ser considerado por Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle quienes determinaran si la familia y colaboradores del Gobernador van o no van como candidatos a cargos de representación popular.

Por ahora más que nunca la figura del gobernante está totalmente desmarcada del poder público y de las decisiones de las próximas candidatas quienes han iniciado ya su precampaña. Cuitláhuac no solo desatendido los problemas de Veracruz, sino que además de omiso fue negligente y autoritario desde su poderío reducido.

Ahora su hombre cercano Eric Cisneros esta alejado de las campañas venideras y como se dijo desde unos inicios en este espacio no se duda que sea uno de los que traicionen al mandatario. Habrá que recordar que la Fiscal del secretario de gobierno aun cuenta con poder y facultades para encarcelar a quien ella determine.

Por ello causo extrañeza que ayer señalara a pregunta de medios de comunicación, Cuitláhuac dijo que le corresponde a la fiscalía general del Estado (FGE) investigar los supuestos casos de abuso cometidos en el cuartel de Policía Estatal de San José de la ciudad de Xalapa, que la ciudadanía ha denunciado. Aun cuando el tema se refiere a un área de su competencia, pues el cuartel esta en manos de seguridad publica y por tanto del poder ejecutivo que el encabeza.

Familiares de víctimas de abuso presuntamente por parte de policías del cuartel de San José se manifestaron el pasado jueves en las instalaciones de la FGE, por lo que el mandatario pidió a la fiscalía atender sus demandas. Es decir, se sacudió -como es costumbre- el problema y se lo lanzó a la oficina de Verónica Hernández.

Según García Jiménez dijo, que no permitirá que se encubra a nadie, pero insistió que es la FGE, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, la encargada de investigar estas denuncias "nosotros no vamos a encubrir a nadie, lo dejamos en manos de la fiscalía, pero es un organismo autónomo y ellos podrán decidir. Lo reitero nuevamente, nosotros no vamos a encubrir a nadie, la investigación se está llevando a cabo por la fiscalía y ellos van a llevar las investigaciones".

Muy a su estilo, el gobernador no aclaró si los policías señalados por las familias de las víctimas siguen laborando en la secretaria de Seguridad a Pública (SSP), pero agregó que de manera interna se realizaron las investigaciones. Luego intento dar una catedra a los familiares de las victimas señalando que, es necesario que se denuncie por la vía penal. Así transcurre el ocaso de Cuitláhuac García, evadiendo cualquier tipo de responsabilidad de su encargo.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas