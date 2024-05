En el ocaso de su gobierno, Cuitláhuac con el enemigo en casa y desplazado

Y nos cuentan nuestros amigos y amigas veracruzanas, que en aquella entidad existe una abierta desesperación, no directamente en el partido Morena, sino en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, quien esta consiente que para la candidata morenista al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle, el solo resta, motivo por el cual, todos los integrantes de su gobierno han sido prácticamente desplazados.

Como se comentó en la entrega pasada, ahora Cuitláhuac pagará el costo altísimo de haber entregado el poder a Eric Cisneros, quien llevo a cabo un número de acciones ilícitas y además pactos con los Yunes Azules que hoy lo tienen contra la pared. Ahora desesperado intenta dar patadas de ahogado refiriéndose a la corrupción de su antecesor Miguel Ángel Yunes Linares, hecho que nunca le ocupo, sino hasta ahora que ya el panista ha salido a lanzar acusaciones contra el morenista.

Lo cierto es que encantado por las adulaciones de su ex secretario de gobierno, cedió a muchos actos de corrupción como el no tocar al exmandatario panista, ni al ex presidente del Poder Judicial, Edel Álvarez y ahora Cuitláhuac sin su encantador Cisneros, se siente desamparado, pues, además, los problemas heredados ahí siguen y el único responsable es él, pues constitucionalmente, es el Mandatario Veracruzano.

Confiado en la Fiscal de Cisneros -de quien se asegura Rocío Nahle no quiere saber nada- el otro sigue lanzando acusaciones desesperadas, mientras la aún funcionaria encargada de procurar justicia hace alianzas con la oposición de la mano de su padrino, el ex secretario de gobierno. Mal se ve Cuitláhuac acusando corrupción del pasado cuando fue el mismo quien dejo pasar todo a cambio de negocios de su excolaborador.

Que alguien le pregunte de la situación financiera en el Poder Judicial, ese que se encuentra en banca rota, mientras, el responsable Edel y su compadre Cisneros se pasean por Veracruz tranquilos y hasta financian algunos eventos de la alianza PAN, PRI, PRD, haciendo un poco de uso de todo el dinero publico que se llevaron.

Ahora le asiste la razón al ex alcalde panista y hoy aspirante al senado, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien refiere que ahora, es tanta la desesperación de Cuitláhuac que lanza acusaciones sin fundamento y soporte alguno. Por ahora también, el exmandatario Miguel Ángel Yunes Linares revela que sacaran del gobierno de Veracruz a Morena, gracias al desastroso desempeño del mandatario veracruzano.

Recientemente Yunes Linares ha dicho que, de llegar Pepe Yunes al gobierno de la entidad, lo primero que ocurrirá será quitar las cadenas que impiden el acceso libre de veracruzanos y veracruzanas a Palacio de Gobierno. “Palacio de Gobierno no es de Cuitláhuac ni de MORENA; es de los veracruzanos, y esas puertas se tienen que abrir. Te vamos a acompañar el primero de diciembre a abrirlas. Será un gusto hacerlo”.

La triste realidad de Cuitláhuac es que dejo a los enemigos en libertad y se le olvidó que los pactos en tiempos electorales dejan de existir; sumado a ello ahora tiene de contrario a su ex secretario de gobierno que puede en cualquier momento actuar junto con la Fiscal para llevarlo, si así lo deciden a prisión.