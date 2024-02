Cuitlahuac ejerce violencia institucional sobre alcaldesa de Acayucan

Columna: Paulina Ríos

Por: Paulina Ríos Fecha: Febrero 16, 2024, 07:03 a.m.

Como si no fuera suficiente la violencia hacia las mujeres que se vive en el país, que allá en Veracruz el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez continúa con su discurso de agresión hacia las mujeres y es que hay que recordar que recientemente la alcaldesa de un municipio sureño de aquella entidad denunció que el crimen organizado se ha apoderado de aquel territorio.

Y es que la presidenta municipal de Acayucan, de afiliación perredista, es decir emanada del PRD, Rosalba Rodríguez Rodríguez dijo el 09 de febrero que la escalada de violencia y presiones del crimen organizado se intensifica en su municipio, asegurando que este territorio se encuentra ya prácticamente secuestrado,

La munícipe ha dicho que recibe insistentes amenazas por parte de grupos delictivos, que buscan controlar el municipio sureño y se dice amenazada, por ello ha dicho teme por la vida de su familia y la suya propia.

Tras lo declarado por la alcaldesa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no solo ha sido omiso, sino que ha sido irrespetuoso y hasta violento, pues en primer momento aseguró que la policía municipal, estaba coludida con la delincuencia y recientemente le mandó a decir a la alcaldesa que si nopo podía con el cargo que renunciara.

García Jiménez, dijo que las declaraciones de la alcaldesa sobre el control de grupos criminales en el sur de Veracruz pudieran ser motivadas por la presunta relación de uno de sus colaboradores con una banda de la delincuencia.

"No olvidemos que una de sus colaboradoras estuvo involucrada en una banda delincuencial, entonces ella tiene que ser responsable de eso, es como una manera de justificarse, pero yo pienso que hay una responsabilidad, porque lo que estás diciendo implícitamente es que no puedes y no tienes gobernabilidad en tu municipio", dijo el Mandatario.

Según Cuitláhuac la alcaldesa debe renunciar sino puede con el tema de la inseguridad y permitir que el Congreso se ocupe del municipio a través de un consejo municipal". Aunque insistió que las declaraciones de la alcaldesa son irresponsables

Evidentemente las declaraciones causaron indignación y el propio dirigente del PRD, Sergio Cadena Martínez, dijo que, el gobernante ofendió a la alcaldesa, pues ella solo está solicitando el respaldo del estado y es obligación del mandatario atender el problema y resolverlo.

Del tema, la alcaldesa Rosalba Rodríguez Rodríguez, respondió al gobernador de Veracruz, señalando que no acudirá al Congreso del Estado para renunciar a su cargo como lo sugirió en ocasiones pasadas tras sus declaraciones. La funcionaria musical dijo que ella esperaba apertura al diálogo con el mandatario estatal para hacerle saber las necesidades del municipio.

Triste lo que ocurre en Veracruz donde el gobernador fomenta la violencia hacia las mujeres, revictimiza y mas aun emprende actos de violencia que tienen nombre, se trata de violencia institucional hacia las mujeres, pero el señor parece no observarlo.

