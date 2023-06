Pablo Robles Barajas, excelentes resultados en CONAGUA

*Felicidades a todos los padres del universo en su día.

*El Biólogo Pablo Robles Barajas, director regional zona Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), quien tiene bajo su Jurisdicción 432 municipios, de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Oaxaca, viene realizando un excelente trabajo, en apoyos a los alcaldes que le solicitan asesoría y orientación en diversos proyectos que traen para sus municipios, en coordinación con el gobierno estatal (CAEV), se hacen los proyectos y cuando se validan para su realización el apoyo económico sale de dos partes, uno lo pone CONAGUA y la otra CAEV, por otro lado también existen departamentos que orientan a la población en diversas gestiones, como cuando necesitan permisos para obtener agua de uso comercial, además se le recomienda a la población en general tener la cultura de cuidar el vital líquido, que nos hace falta en todas la actividades que realizamos diaria y más en el hogar, porque cada día se pone más difícil obtenerlo, se empieza a escasear, también el presidente AMLO está preocupado por los estados donde no hay agua, como es la zona norte del país, ahí se realizarán grandes obras como diversas nuevas presas, para que así esos estados en su momento puedan tener agua suficiente para CONAGUA en la zona cuenca golfo, vienen buenas cosas ya que habrá proyectos que se realizarán en coordinación con el Tren Maya, el transístmico y la refinería Dos Bocas, enhorabuena.

*La semana pasada antes más de 300 invitados, se llevó a cabo la primera reunión regional de la Agrupación Política Estatal "Alianza Generacional" que preside en el estado de Veracruz., Héctor Yunes Landa, la cita fue en el rancho el Cartujano, ubicado en la congregación el chico, en el municipio de Emiliano Zapata, propiedad de ex presidente del PRI, Renato Alarcón Guevara, a donde asistieron; ex diputados federales, locales, ex alcaldes, ex regidores y regidores en función, empresarios, profesionistas, productores, líderes de diferentes ramas, comités campesinos, comisariados ejidales, sectores de obreros, jóvenes, mujeres, etc., los presente fueron testigos del reconocimiento que le hicieran por parte de Alianza Generacional, a Don Valentín Casas, ex alcalde de Cardel, por su gran trayectoria dentro de la ramo agropecuario, también Héctor Yunes, dio un informe de su recorrido que viene haciendo hasta al momento en todo el estado, donde se ha reunido con un sin número de grupos y simpatizantes, que le han platicado de su preocupación de comocada día ven a Veracruz, hundirse en los temas de Seguridad, Salud, Empleo, Educación y demás., por lo que le piden intervenga ante las autoridades federales, y ver como se pueden resolver esos temas para poder tener una mejor estabilidad, por otro lado Yunes Landa, hizo una remembranza de las elecciones pasadas en los estados de Coahuila y Estado de México., donde comento que si se puede competir y ganar en las próximas elecciones en Veracruz en este 2024, siempre y cuando todos los grupos interesados vayan en unidad, Héctor, seguirá visitando los 212 municipios, las próximas reuniones de Alianza Generacional, se celebraran en las diferentes zonas centro, norte y sur de Veracruz.

*Morena se pone de acuerdo para la elección internas de sus corcholatas, el pasado domingo en la CDMX, se llevó a cabo el congreso nacional de Morena, donde dieron a conocer las bases que deben cumplir los seis precandidatos a la presidencia de la república, (Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña), para poder competir entre ellos, estos son algunos de los requisitos que deben cumplir; renunciar o pedir licencia en su puestos actuales, registrarse como candidato del 12 a 16 de junio, recorrer el país del 19 de junio a 27 de agosto, no abra debate entre ellos, no hablar mal de su contrincante, los funcionarios de gobiernos federales, estatales y municipales no deben de apoyar a ninguno de los candidatos en abierto, no usar recursos de procedencia ilícita, no comprar publicidad a medios de comunicación, del 28 junio al 3 de agosto se realiza la encuesta con los militantes del partido, entre el día 4 al 6 de agosto, se dará a conocer el resultado de la encuesta realizada y el nombre del ganador, quienes pierdan serán los coordinadores de la cámara de senadores y el congreso de la unión, así que se pone buena las cosas internas en Morena, ahora hay que ver si los equipos de los candidatos van a respetar las reglas que les indicaron para poder hacer proselitismo y ganar, lo dudo se van a dar hasta con la cubeta, a pesar de la instrucción que les indicara el que manda, el presidente AMLO, Morena se está adelantando 5 meses antes de que empiecen la elecciones formales ante el INE, y así llegar fortalecidos al 2024, todo lo que realiza Morena en estos momentos se le llama campañas anticipadas, pero como es el partido oficial el presidente y morena dicen que no, el hecho de salir a recorrer el país pidiendo el voto y gastar lana (5 millones por candidato), que según sale de las prerrogativas del partido, que se pagan con los impuesto de nosotros, es suficiente para que las autoridades electorales los sancionen, el presidente AMLO, ahora si se reúne con el INE, cuando antes no los quería, pero con este nuevo INE si se siente a modo, para darles línea de los actos políticos a su favor, pues vamos a esperar y ver estos meses como se desarrollan las cosas dentro de las campañas morenistas y sus aliados.

*Quienes también ya andan muy movidos en todo el estado de Veracruz, son los de la Agrupación Política Estatal VIA VERACRUZANA, quienes siguen conformando sus comités municipales, hasta ahorita cuentan con 150 comités en el estado, el presidente estatal Juan Carlos Campos Tadeo, anda organizando la tradicional comida anual de la agrupación Vía Veracruzana, que va cumplir 26 años de haberse fundado, con su líder moral Amadeo Flores Espinoza, por eso se están preparando para que en las próximas elecciones puedas apoyar algún candidato a la Gubernatura, Senaduría, Diputaciones federales y locales, esperan que en diciembre donde se llevara a cabo su reunión, ya hayan terminado de recorrer el estado y tener los 212 comités, para así ir con todo a la contienda electoral.

*Quien se la pasa más tiempo ahora en la capital del estado, es el alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, pero no crea usted que viene a resolver asuntos de su municipio, si no a grillar, nos comentan que le encomendó la Zacatecana-Veracruzana, Roció Nahle, que vaya platicando con los grupos políticos y alcaldes que simpatizan otros precandidatos a las gubernatura de Veracruz, ya que se acercan tiempos de definiciones, si Cruz Malpica, cumple la encomienda dada por la secretaria de energía, de alinear a los contrincantes, Amado Cruz, sería el próximo secretario de gobierno, y desde ahí manejaría los hilos de la política Veracruzana, que tanta falta le hace al estado, pues ojala que mientras Amado, anda grillando en Xalapa, no se siga cayendo en pedazos su municipio, el de las grandes avenidas, ver a Coatzacoalcos actualmente da tristeza.

*Nos Leemos la próxima semana.

