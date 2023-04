Otra de Zenyazen Escobar García en la SEV

Abril 23, 2023, 07:06 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Abril 23, 2023, 07:06 a.m.

Otro palo jurídico más al titular de la SEV, que ya lleva varios y va de caída libre.

La ausencia de respeto a los derechos sindicales, pondrá fin a su ambición política de seguir en el poder público para el próximo sexenio, en que se quiere ver en la boleta electoral, pero así sólo puede aspirar a una boleta, pero del empeño.

El Sindicato Innovador Magisterial del estado de Veracruz, SIMVE, se inconformo y obtuvo amparo del Juez Primero de Circuito al considerar que la respuesta dada por la entidad pública, no es congruente y fue omisa responder la totalidad de lo solicitado.

El Sindicato Innovador Magisterial del Estado de Veracruz (SIMVE) obtuvo un amparo de la justicia federal, al ordenar a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) por considerar que la solicitud planteada, en torno a la re categorización y creación de nuevas plazas, no cumple con el requisito de congruencia y fue omisa al no dar respuesta a la totalidad de los puntos solicitados por la organización sindical.

El dirigente sindical, Gerardo Velázquez Maravert, secretario general del SIMVE, informó que este hecho establece un precedente en la historia sindical, porque hasta ahora ningún sindicato había recurrido a la justicia federal para que la entidad publica en referencia cumpla con el otorgamiento de estos beneficios laborales a los docentes. Andale.

En conferencia de prensa, el dirigente magisterial, informó que recurrió a la justicia federal porque la SEV, no ha atendido las demandas de creación de nuevas plazas y la recategorización de sus agremiados, que se otorgan por parte de la secretaría a propuesta del sindicato.

Junto con el abogado Juan José Llanes Gil del Ángel, asesor jurídico del SIMVE, dijo que la respuesta dada por la SEV, fue escueta y carente de fundamento, y que no se apega en nada a la transparencia que debe regir en la asignación de los recursos públicos y de la cual todos los ciudadanos tienen el derecho de saber en torno a ello, omitiendo apego a la legalidad.

Se promovió el amparo, debido a que la respuesta dada por la SEV, no cumple con los requisitos de congruencia, ya que no se refiere a lo solicitado en tiempo y forma, y no guarda una consecuencia lógica al contenido de la petición que se formuló.

El juez federal, consideró que fue omisa en dar contestación a la totalidad del los puntos planteados por el SIMVE, y nunca indicó los motivos por los cuales a otras organizaciones sindicales sí les ha entregado lo que han pedido, esto es, ha destinado parte del presupuesto para recategorizar a sus afiliados y les ha creado nuevas plazas. No se vale.

La SEV no explica cuáles son los criterios en los que se basa para conceder estás peticiones a los sindicatos, que la propia secretaria decide que son mayoritarios, ya que en este contexto no se puede definirlos así, porque no hay un criterio establecido al respecto y el juez consideró que la SEV carecía de fundamentación, como ha sucedido en este y otros conflictos que se dirimen en los tribunales por la ausencia de respeto a la ley.

La afectación a los maestros es considerable por la falta de un criterio general y uniforme para todos los agremiados por igual, lo que se ve como un conflicto directo de la institución con el SIMVE.

La SEV, se limitó a citar lineamientos de austeridad y contención del gasto para el poder ejecutivo, pero no se tomó la molestia siquiera de precisar cuales eran los preceptos legales para su respuesta.

Lo relevante de la resolución del amparo, tiene que ver con el hecho de que la SEV, infringió el principio de máxima publicidad que establece el artículo sexto de la Constitución y 13.1 de la Convención de los Derechos Humanos, ya que para el juez federal, la información sobre la actuación de todas las autoridades a disposición de los gobernados y toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar y difundir la información. Tómala.





El Juez Primero de Distrito, también consideró en su sentencia que el principio de máxima publicidad, que la SEV no observa, es fundamental en un estado democrático, que es imprescindible para que se puedan ejercer otros derechos fundamentales.





En consecuencia, con este amparo otorgado a los trabajadores, la SEV debe explicar de manera puntual y correcta al SIMVE, a través de una respuesta congruente y motivada, la razón del por qué hay sindicatos de primera y sindicatos que parecieran ser de segunda en el contexto educativo de Veracruz, al darles un trato distinto, al lograr que se les obsequian aquello que solicitan, como son las recategorizaciones, y plazas de nueva creación, y deberá dar a conocer cuáles son los criterios con base en cuales se asigna estos beneficios.

Todo esto, da la impresión de que a la SEV no le sienta la transparencia, ya que a pesar de la sentencia emitida por el juez federal es exacta, ésta impugnó dicha resolución buscando revocarla y no tener que dar la información solicitada.

Queda para la historia, que un juez federal dictamine a la SEV, que tiene que actuar bajo los principios de máxima publicidad y total transparencia, y definir con que criterios decide a un sindicato concederle su petición de recategorizaciones y de creaciones de plazas y a otros no.

La resolución final se determinará una vez que se dicte sentencia, pues con la promoción hecha por la SEV, esto tardará un buen periodo de tiempo y se prevé que antes de concluir el presente año, la SEV se vea obligada a otorgar la información en los términos establecido en el juicio de amparo, concedido a los trabajadores del SIMVE.

En otro asunto, en Boca del Río, el alcalde Juan Manuel Unánue, puso en marcha la operación Brigada DIF Boca en la colonia Rémes, en coordinación entre el DIF municipal y el Hospital Covadonga, en donde se otorgaron múltiples servicios de salud y apoyo a la población. Así las cosas.

