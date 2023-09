Nota al Margen

Septiembre 21, 2023, 07:25 a.m.

Por: Víctor M. Toriz Fecha: Septiembre 21, 2023

Mientras en el Morena está por iniciar una batalla que promete ser férrea, por la candidatura a la gubernatura de Veracruz, los de enfrente han perdido sus reflectores mediáticos y por poquito el rumbo.

De aquí al 30 de octubre, la atención estará centrada en los que han alzado la mano para participar en el proceso interno del partido oficial para buscar la coordinación del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz.

Después de esa fecha, los ojos estarán puestos en las seis personas que alcancen a ocupar un espacio en la lista para ser incluidos en las encuestas.

En tanto, los del Frente Amplio por México no han terminado siquiera de definir las condiciones en las que irán en los nueve estados en los que se renovará la gubernatura, entre ellos Veracruz.

En las entrañas del Partido Acción Nacional (PAN), buscan encabezar más de la mitad de las candidaturas, más la presidencial que ya fue definida para Xóchitl Gálvez.

Mientras que en el PRI habrá resistencia, pasarán factura por el pase libre que dieron a la hidalguense con la declinación de Beatriz Paredes.

El PRD, parece no existir en esa alianza, pero en Veracruz podría dar la sorpresa presentando a un perfil que fácil puede hacer sombra a los panistas.

Pero si eso es en el altiplano, en la provincia el panorama está menos claro, con un Clan Yunes, al que le sobran perfiles, le falta el capital político que tuvieron en el 2016 y sigue reagrupándose.

El senador Julen Rementería del Puerto, a la cabeza del grupo político adversario dentro del PAN, trabajando las alianzas en el centro del país, pero perdiendo arraigo en el estado, donde más apoyo necesitará.

El PRI, por su parte, reducido a tercera fuerza política, peca de soberbia con una cartera de aspirantes tan amplía, que ni en la plenitud del pinche poder pudieron ofrecer.

Así las cosas, se necesita que los del frente se sienten a discutir las prioridades en Veracruz, más allá de las decisiones que se tomen en el altiplano.

Les urge terminar de cerrar las alianzas políticas, no en papel sino de facto, para planear y delimitar la estrategia con la que podrán hacer frente a la avalancha de Morena y los reflectores que dejará el proceso interno.

Todo lo anterior ya no digamos por arrebatar la gubernatura de Veracruz a Morena, algo que no es imposible pero que es poco probable, sino por evitar que el Movimiento Ciudadano, que camina detrás y solo, los supere y termine de hundirlos para consolidarse como la segunda fuerza política en el estado y el contrapeso al oficialismo que la oposición no ha sabido ser.

En resumen: a los del frente les está cayendo la noche.

