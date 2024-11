Fin a la vieja política

El avispero está alborotado previo a las elecciones que se disputan en Veracruz el próximo año, para renovar las 212 alcaldías. En redes sociales pululan los perfiles de políticos promoviéndose, regalando pollos, despensas, láminas y hasta dinero, un mal arraigado, que viene de las prácticas de la vieja política.

Muy a pesar de que en Morena se ha pedido a sus militantes no incurrir en la compra o condicionamiento del voto con estas malas mañas, así como al culto a la personalidad, la disputa por las candidaturas para las alcaldías está encendida y la llegada de nuevos militantes a este partido, ha provocado que se comentan estás prácticas, que son el sello distintivo de partidos como el PRI y el PAN.

Es por ello que la pregunta que hizo la corresponsal del periódico Imagen de Veracruz, Olga Ojeda Lajud, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el viernes, es muy oportuna, ya que permite dos cosas, la primera es que la presidenta reitere su postura sobre las prácticas de la vieja política y la segunda, para que las personas que aspiran a un cargo estén atentas, porque la presidenta tiene conocimiento de las elecciones que se llevarán a cabo en 2025 en Veracruz y no es de su agrado que reduzcan el movimiento que encabeza la 4T a política barata.

Morena y sus militantes -aspirantes y suspirantes- deben tener en claro que no pueden echarse a la hamaca y simplemente esperar a que el próximo año puedan repetir la dosis a la oposición e imponerse en las urnas con una mayoría aplastante, deben cuidar las formas y el fondo, ser congruentes.

Si las elecciones fueran hoy probablemente no habría problemas o mayor preocupación, pero de un año a otro el escenario puede cambiar y es por eso que hay que seguir trabajando.

Justamente el que las elecciones a las alcaldías de Veracruz no sean concurrentes y estás se lleven a cabo cada 4 años, fue una medida que el exgobernador Javier Duarte de Ochoa -quien purga sentencia en el Reclusorio Norte por delitos de corrupción- promovió para de alguna manera blindar la arremetida de un solo partido político en un año electoral, viéndose ya superado en ese entonces por el PAN.

Así que morenas y morenos, el llamado de la presidenta fue parejo, no condicionar el voto, no comprarlo, no incurrir en prácticas de la vieja política... No mentir, no robar, no traicionar.

Se le fue la mano

A Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, secretario de Seguridad Pública, cuando afirmó que Fidel Herrera Beltrán permitió en su gobierno la operación libre de Los Zetas; no solo eso, también aseveró que el exgobernador priista trabajó con ellos.

Se le olvidó al funcionario que el hijo del Tío Fide es precisamente uno de los líderes más importantes del Partido Verde Ecologista de México, aliado incondicional de Morena en la Cuarta Transformación.

La ventaja es que el funcionario tiene los días contados por el cambio en el gobierno, pero los funcionarios que vengan tendrán que ser más cautelosos y evitar este tipo de descuidos, que en una de esas arriesga la alianza que permite a Morena tener mayoría calificada, tanto en el Congreso Local como en el federal.

X: VictorToriz