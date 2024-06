En la mesa la permanencia de la fiscal

El destino de la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, es incierto una vez que concluya el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y existe una simple pero poderosa razón para ver que su futuro inmediato no es compatible con los planes de la gobernadora electa, Rocío Nahle García, independientemente de que el Poder Ejecutivo permanezca en el mismo equipo político de Morena.

La llegada de Verónica Hernández a la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue posible por el control que ejerció el exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, desde el gobierno estatal.

Desde la Segob jarocha, el exfuncionario logró incrustar en áreas estratégicas del gobierno a los integrantes de su equipo político, con lo que tuvo la posibilidad de ejercer la plenitud del poder muchas veces sobre las decisiones del propio mandatario estatal, al menos en la primera mitad del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

El alcance que tuvo Eric Cisneros para operar políticamente no era problema para la hoy gobernadora electa hasta que este buscó allanarse el camino para hacerse de la gubernatura estatal. Su intención no prosperó y finalmente decidió no sumarse a la campaña de Rocío Nahle, vino el autoexilio del estado, pero con sus piezas intactas en las diversas posiciones que ganó.

Limpiar su rastro en la Secretaría de Gobierno no fue complicado porque los nombramientos dependían del propio gobernador Cuitláhuac García y este hizo la limpia en cuanto recibió la instrucción para hacerlo, pero en el caso de la Fiscalía el proceso no es tan simple, debe pasar por el Congreso del Estado.

Verónica Hernández Giadáns sabe que su destino es incierto, por eso es que busca congraciarse con la próxima gobernadora y trata de llevar al senador electo, Miguel Ángel Yunes Márquez a la cárcel. Sin embargo, su plan no hizo más que provocar que la gobernadora electa expresara públicamente la mala opinión que tiene del trabajo de la fiscal, particularmente en este caso.

Rocío Nahle no puede arriesgarse en tener un caballo de troya entre sus aliados, por eso no es que al cambio de gobierno podría venirse un cambio de fiscal.

