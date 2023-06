Ni una sombrita

Junio 22, 2023, 07:00 a.m.

Fecha: Junio 22, 2023, 07:00 a.m.

Ahora que el calor aprieta a la población veracruzana, a políticos, funcionarios públicos, sin distinción de ningún color ni partido, solo quejas se escuchan, pero aún no les calienta lo suficiente el sol como para poner manos en la tierra y empezar a plantar árboles, que tanta falta hace en todo el estado de Veracruz, principalmente en el municipio de Veracruz, en donde se lucen y hasta vapor sacan las planchas de concreto que hay por todos lados, empezando por el malecón.

¿Qué ganas les van a dar a los turistas de caminar por el malecón veracruzano, si están al vil sol? Además, el concreto hasta caliente se siente al caminar por ahí, lo mismo sucede con la explanada frente al Registro Civil, en donde ni una "gota" de sombra hay. Un lugar que brilla, por los rayos del sol que rebotan sobre los peatones.

Y este fenómeno se repite en calles del primer cuadro de la ciudad, de colonias y por donde quiera no hay nada de sombra, hay calles que no tienen una sola sombra para caminar. Cuánto más soportarán el calor quienes tienen que actuar para empezar a sembrar y revivir viejos pulmones en la ciudad de Veracruz y los municipios vecinos que no cantan mal las rancheras.

La CFE no se da abasto con apagones

Los apagones en la zona conurbada Veracruz - Boca del Río no cesan y han puesto en jaque a la Comisión Federal de Electricidad, pues los vecinos ya no piensan seguir soportando este tipo de inconsistencias y han organizado múltiples manifestaciones en las instalaciones de la empresa del estado mexicano.

Y así es. Tremendo caos armaron los vecinos de la zona de La Boticaria en el municipio de Veracruz desde el fin de semana pasada pero es que están soportando las consecuencias de la falta de energía eléctrica de hasta tres días en sus domicilios.

Bloqueron la importante avenida Díaz Mirón al bajar el distribuidor vial de la Boticaria y con pancartas exigieron solución a la CFE.

Han tomado las calles porque ya están cansados que en plena ola de calor con temperaturas sofocantes no tengan este importante servicio.

Vecinos de las colonias en esta zona dijeron que existen enfermos que necesitan medicamentos en refrigeración además carecer de energía no pueden contar con hielo en este infernal calor.

La CFE ha dicho a nivel nacional que tienen la capacidad para soportar la demanda y enfrentar el consumo de los ciudadanos de todo el país, pero la verdad es que se han presentado diversos apagones que han afectado en todo el estado de Veracruz y seguramente en algunas otras entidades.

Lo que faltaba, tampoco hay agua

Y por si fueran pocos los múltiples apagones en plena ola de calor, en Veracruz la falta de agua en los hogares también ha generado molestia en los usuarios.

Aunque ya están resignados al mal servicio de Grupo MAS, la sequía los ha dejado teniendo que guardar agua en donde sea para no quedarse sin este servicio básico.

Y si la falta de agua y los cortes constantes en esta temporada ya son suficientes para generar incomodidad en los usuarios, a eso se le suma la afectación a más de 89 colonias por una megafuga de agua.

Ahora sí que aunque en Veracruz no llueva, ales llueve sobre mojado.